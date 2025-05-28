ASL及華為助企業從基礎開始轉型｜《香港01》企業AI升級交流日

在5月7日由《香港01》主辦的「企業人工智能升級轉型交流日」中，ASL策略聯盟及市場部副總裁洪明祝先生、華為智能數據湖產品管理專家陳志偉先生以及風行集團創始人羅雪欣女士出席擔任專題演講嘉賓。以「從地基開始，打造智能企業」為主題，深入探討如何如何從基礎開始，打造智能企業，來實現企業的智能化轉型。



從基礎到智能：打造企業的數字化未來

ASL策略聯盟及市場部副總裁洪明祝先生開場，強調企業在智能轉型中的基礎設施的重要性。他指出，企業需要建立堅實的數據基礎，以支持後續的智能應用和決策。這是企業轉型的首要步驟，為未來的發展打下穩固的基礎。

華為一體機的創新解決方案

隨後，華為智能數據湖產品管理專家陳志偉先生介紹了華為一體機的創新解決方案。他展示了如何通過集成技術提升企業的運作效率，特別是在數據管理和分析方面。陳先生強調，這些技術不僅能提高工作效率，還能促進企業的數據驅動決策。

實踐案例分享

風行集團創始人羅雪欣女士則分享了她在創業過程中的實際案例，強調了如何利用AI技術來促進業務增長。她提供了具體的應用場景，展示了數據分析如何幫助企業更好地理解客戶需求，並做出及時的市場反應。