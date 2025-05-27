SHOPLINE發布本地化AI轉型指南｜《香港01》企業AI升級交流日

在5月7日《香港01》主辦的「企業人工智能升級轉型交流日」上，SHOPLINE香港區副總經理簡家樂先生以「零售業數碼轉型：從開網店到AI應用」為題發表專題演講，深入剖析人工智能技術如何從根本上改變零售業的運營模式，吸引了眾多業界人士關注。



簡先生指出，香港零售業正面臨前所未有的轉型壓力。隨著消費者行為的數碼化，傳統營運模式已難以滿足市場需求。「我們發現，超過60%的中小商家在建立網店時遇到技術障礙，更有近八成業者苦於無法有效提升網站流量。」他強調，這些痛點正是AI技術能夠發揮作用的關鍵領域。

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SHOPLINE作為領先的電商解決方案提供商，近年來積極投入AI技術研發。簡先生現場展示了多項創新應用，其中最引人注目的是「infFITS」智能尺寸推薦系統。這項技術透過3D建模和大數據分析，能準確預測顧客的合適尺碼，成功將合作品牌的退貨率大幅降低，同時提升購物車轉化率達17.4%。

在營銷領域，SHOPLINE開發的「Smart RFIM分群系統」突破了傳統客戶分類模式。簡先生解釋：「我們在傳統的RFM模型中加入了互動指標(Interaction)，使商家能更精準識別高價值客戶。」實測數據顯示，採用這套系統的商家，其商品交易總額(GMV)較未使用者高出3.1倍。

針對內容創作這一耗時費力的環節，SHOPLINE整合ChatGPT技術，推出自動化郵件生成系統「SmartPush」。這項服務能根據不同客群特徵，自動產出個人化的營銷內容，幫助商家將平均訂單量提升3.6倍。

簡先生提出零售業數碼轉型的三部曲：短期應聚焦高回報的AI工具應用，中期需建立整合的數據中台，長期目標則是打造全鏈路的智能營運系統。「AI已不再是可有可無的選項，而是決定零售企業生存的關鍵競爭力。」他總結道。

講座尾聲，SHOPLINE亦發布了《2025香港電商白皮書》，為業界提供全面的趨勢分析和實用指南。與會商家紛紛表示，這場講座不僅釐清了數碼轉型的路徑，更提供了具體可行的解決方案，對企業制定未來策略極具參考價值。