夏天網紅產品 捏一捏可以變沙冰？

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講起夏天最好的消暑用品就必然會是一杯凍冰冰飲品，但是很多時候在便利商店買的飲品選擇少，又未必真的夠凍，究竟有有什麼方法可以隨時隨地都喝到冰凍的飲品。現在我為大家介紹在淘寶上的單品，甚至可以簡單制作沙冰，讓你輕昜消暑！

1. 一捏變冰沙杯 ¥59

小朋友最喜歡吃冰沙，可惜要自制冰沙並不是一件簡單的事，要到甜品店買價錢又不便宜。但原來做冰沙只需要三分鐘，把冰沙杯事先放在冰箱裏，待需要使用的時候就倒入想喝的飲品，然後重覆捏杯面大概兩分鐘，飲品就會變成冰沙。一捏變冰沙杯

在中國以及台灣已經非常有名，在中國甚至叫它為網紅冰沙杯，有好多的年青人都非常喜歡。原來做沙冰都可以好簡單，在夏天的時候飲一杯簡訊涼透心。

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2. 携帶式攪拌機 領券價¥100

除了想飲凍飲之外，還想飲得健康。有時候想飲一杯新鮮的凍果汁，但傳統的家用攪拌機不但不能携帶岀街，清洗還十分麻煩。今日介紹的携帶式攪拌機就可以隨身携帶，只要把攪拌杯㡳換上普通杯㡳就可以方便帶岀街，使用時更不用連接電源，去到哪裏都可以用。除此之外，攪拌的四葉片連生果和冰塊都可以攪碎，製造健康凍飲真的是非常容易。攪拌機還可以直接清洗，有別於傳統的大型攪拌機。想在夏天飲得開心的同時又飲得健康？携帶式攪拌機絕對是最街的選擇。

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+ 3 + 2

3. 夏日碎冰杯 ¥27.2

碎冰杯相信大家都非常熟悉，只要預先放入冰箱，在使用的時候倒入飲品，等一等，就可以享用冰涼的飲品。但在夏日，除了消暑外，打卡都是一個不可欠缺的一環，今日介紹的碎冰杯就可以同時滿足你兩個願望。除了有不少夏日搶眼的顏色選擇外，還有不同的卡通人物，必定可以滿足名位女士的要求！

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夏日熱辣辣，快點來買夏天凍飲的必備單品啦！！

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)