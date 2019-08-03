一個網站買齊日韓歐美彩妝護膚品？小編為你介紹COSME-DE.COM！

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唔洗出街唔洗搵代購都可以買齊現時最流行嘅化妝品護膚品？今日小編就為大家介紹一個網上美妝護膚產品零售平台—COSME-DE.COM。

COSME-DE.COM係由日本人創立， 已經擁有超過十年嘅歷史。講起COSME-DE.COM可能好多人都會有一種謎思，以為網站只有出售日本品牌嘅產品，但其實係大錯特錯㗎！

喺COSME-DE.COM網站上你可以搵到全球多達二百五十個品牌，超過六千件美容產品，產品品類繁多，無論係護膚品、彩妝品、香水、頭髮護理產品、身體護理產品都可以買得到。 除咗日本品牌之外，仲有好多海外開架及專櫃品牌，無論你係小資女定係貴婦都可以喺COSME-DE.COM搵到你嘅心水貨品。 最重要係仲有好多未進駐香港嘅牌子都可以喺COSME-DE.COM搵到㗎，例如Huda Beauty、Suqqu、Tarte、Becca等等，大家終於唔洗再上網搵代購啦！

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COSME-DE.COM經常會有唔同嘅獨家優惠，甚至連專櫃品牌貨品都有折扣㗎，例如Shisedo資生堂、SK-II、Guerlain嬌蘭、Tom Ford、Lancôme、La Mer海藍之謎等部份貨品都做緊大減價，優惠低至5折，入手價仲抵過親身去門市購買。

獨家優惠(COSME-DE.COM截圖)

小編幫大家精挑細選咗幾款大減價貨品！點擊下圖即睇有幾抵買：

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另外，COSME-DE.COM亦提供好多優惠券，而且領券門檻十分低，大部份牌子都只需要買滿$80就即減$40，大家記得結帳時輸入埋優惠碼啊！

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優惠券(COSME-DE.COM截圖)

小編溫馨小提示：𠵱家訂單買滿$290即享免費送貨！而且COSME-DE.COM仲為每件貨品提供「30日退款購物保障」，只要你啖30日內將完整未開嘅貨品退回，COSME-DE.COM都會退回全數款項。

(產品資料以官方最新發佈為準)