淘寶禁運品 黑色T-shirt、頭盔、口罩唔寄得？仲有買咩要小心？

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淘寶貨品五花八門、琳瑯滿目，無論係日常用品、生活電器、衣物服飾，甚至係大型家俬都可以上淘寶買得到。但係大家又知唔知道原來淘寶有某啲類型嘅商品被界定為「禁運品」，如果大家冇細心留意錯買咗禁運品，一但被海關查扣，分分鐘財物兩失，嚴重嘅可能仲會面臨罰款𠻹！所以今日小編就話俾大家知到底上淘寶購物時買咩貨品需要小心喇！

「禁運品」係指因海關或當地政策限制無法進行運送或購買嘅物品。眾所周之，毒品、藥品、武器、動物、香煙等等都係屬於違禁品，無論從任何途徑都唔可以運送出境。

然而，早前就有多間私人集運公司都紛紛喺網上出咗緊急通知，因大陸海關要求對商品進行欄截，某啲「夢遊」物資嚴禁收寄，具體有黃色頭盔、黃色雨傘、旗幟、旗桿、宣傳橫幅、無人機、手套、口罩、黑色T-shirt、鋼管、螢光棒、棍棒都通通唔能夠接單，仲有喇叭、音箱等類似功能嘅貨品都唔可以運送，否則會嚴查到底。

一啲看似平平無奇嘅日常用品，竟然都唔可以寄嚟香港！𠵱家小編即刻話你知仲有咩類型嘅貨品係屬於禁運品喇。

1. 易燃液體

淘寶上嘅指甲油顏色選擇多價錢又平，但其實指甲油係屬於易燃液體，會影響運輸安全，因此嚴禁運送出境。除咗指甲油外，仲有香水、殺蟲劑、強力膠水、酒精類等等都係屬於易燃液體。

2. 盆栽/植物

近呢幾年多肉植物越嚟越流行，唔少人都會上淘寶買小盆栽做家居擺設。但根據大陸嘅《禁止進口貨物目錄》，為咗保護國家嘅自然生態環境同生態資源，任何植物、樹苗、種子都通通唔寄得出口㗎！

3. 水果/食物

前排正值水蜜桃盛季，網上有唔少網民分享喺淘寶上買「陽山水蜜桃」嘅心得。但係，水果類農產品以及任何食用產品都屬於敏感貨物，唔可以寄嚟香港㗎。

4. 含電池產品

不論係鋰電池電子產品，就連蓄電池、鹼性電池、鹼性電池液等任何帶有電池嘅物品都屬於敏感貨品，可能會影響運輸安全，通通都係禁止運送！

雖然以上貨品唔可以選擇淘寶直送或用淘寶官方集運到港，但其實有唔少香港買家會透過私人集運公司去運送某啲比較敏感嘅貨品到港（例如3c電器、化妝品、零食等等）。用私人集運公司嘅好處就係淘寶並唔會知道原來貨品最終目的地係去香港，因此唔會存在包裹被淘寶官方集運倉拒收嘅問題。但係其實用私人集運公司寄敏感貨品都存在灰色地帶，買家就需要自行評估同承擔風險喇！

大家上淘寶購物時記得留意番有咩貨品唔寄得喇。淘寶網站上都有清楚列出晒所有大陸禁止出口嘅物品清單，即刻撳入連結睇睇！(按此連結睇禁運品清單)

(以上資料以官方網站發佈為準)