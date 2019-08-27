教你上Wildholics露營用品店買齊Snow Peak裝備 露營愛好者必睇！

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香港生活節奏急促，未必人人都有時間有假期可以去旅行。咁不妨試下周末放假去轉郊外享受二日一夜嘅露營體驗，遠離城市煩囂，呼吸一下清新空氣！但係去露營前都要做足準備㗎！今次小編為大家推薦網上商店—Wildholics，一個網站就可以買齊所有露營裝備。

Wildholics主要售賣來自世界各地嘅露營裝備及戶外用品，由大型裝備如帳篷，以至小型配件如水杯都一應俱全。全部貨品現貨發售，除咗親臨門市購買外，仲可以上網落單直送上門，𠵱家買滿HK$400即可免運費！

想必每位露營愛好者都一定聽過日本著名戶外用品品牌—Snow Peak。Snow Peak可以話係露營界中嘅「LV」，即使Snow Peak嘅露營裝備比同業貴好幾倍，但亦不減露營迷對佢嘅喜愛程度，甚至有唔少狂熱迷會專門去日本買Snow Peak，或者去參觀佢位於日本新瀉嘅總部。雖然早前香港I.T都引入咗Snow Peak品牌，但只有銅鑼灣希慎分店先有得買。𠵱家大家想買Snow Peak唔需要出街都唔需要飛去日本，只要上Wildholics網店就買得到喇！小編為大家挑選咗五款Snow Peak露營必備用品，即刻睇埋落去喇！

1. Snow Peak Amenity Dome S SDE-002R 露營帳篷 HK$2,790

Snow Peak 帳篷最大賣點就係十分耐用！呢款帳篷嘅質料經過高度嘅防撥水處理，即使落大雨都唔會滲水漏水。而且外型具有流線型設計，令風可以流暢地通過帳篷頂端。另外，帳篷高度都比較高，即使站立喺帳篷內更衣都冇問題！

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2. Snow Peak x relume Titanium Single Wall Mug 特別版單層鈦杯 (焚火台圖案) HK$268

露營用品最緊要當然係要輕巧又方便攜帶！Snow Peak 單層鈦杯就滿足到大家嘅需求，皆因佢嘅重量唔單止輕巧，而且握柄仲可以折疊，更方便收納！另外Snow Peak 單層鈦杯可以直接放喺炭火上加熱，質地不易導熱，大家可以放心享用熱飲之餘，亦唔使擔心杯邊會燙口。

3. Snow Peak x NISSIN 合味道杯麵鈦杯 SCS-070NI HK$650

呢款鈦杯係Snow Peak聯乘合味道杯麵限量版，賣點同樣係可以直接放上明火煮食。而且佢嘅容量係啱啱好放得落一個合味道杯麵，如果你都鐘意帶杯麵去露營的話，不妨入手一個喇！

4. Snow Peak x Line GL-140LF Mini Flame Nocturne 營燈 Line 特別版 HK$428

Line Fans必買Snow Peak x Line 特別版露營燈！若果你想為寂靜嘅夜晚增添露營氣氛，你只係欠缺一盞充滿情調嘅營燈！

5. Snow Peak x Line 細鬼燈 特別版 迷你戶外LED營燈 LED Candle Lantern Mini HOZUKI ES-040LF HK$438

呢款營燈都係同Line Friends聯乘嘅特別版！營燈外型非常迷你，輕巧又方便攜帶，仲有四種亮燈模式可以選擇。重點係！亮燈時間仲可以持續超過40小時！

Wildholics又點止得Snow Peak一個牌子呢？即刻上去Wildholics網上商品挑選你嘅心儀產品，為下一次露營做好準備喇！