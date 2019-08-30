為開學做好準備！精選 3 間價廉物美Instagram風格淘寶文具店 ！

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望望月曆，仲有 2 日就要開學喇！正所謂「工欲善其事，必先利其器」，擁有一套有美感嘅文具絕對可以提升對讀書嘅興趣，望住啲靚靚文具上堂心情都Up Up Up！所以小編幫大家整理咗 3 間淘寶上價錢平、評價好、顏值高嘅Ins風文具店，各位同學仔快啲把握時間入手新文具，為開學做好準備喇！

✨店鋪一：留白 美學文藝寢室

「留白 美學文藝寢室」真係店如其名，呢間店走簡約無印風格，大部分產品都以白色為主，並冇花巧多餘嘅圖案，完全正中小編下懷啊！而且店鋪除咗有賣文具以外，仲有大量書枱收納裝飾用品，例如書架、筆筒、桌面墊等等。小編最怕就係枱面亂糟糟，有時急起上嚟連枝筆都揾唔到。如果書枱收拾得整整齊齊，不論溫書定工作都效率高過人喇！

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1. DIY裝飾雲朵燈 ¥19

溫書時嘅環境氣氛都好重要㗎！呢款雲朵燈顏值高而且價錢超平，唔使¥20就買得到，CP值極高。幻想一下，夜欄人靜埋頭苦幹溫書嘅時候，打開呢盞雲朵燈真係增添唔少氣氛。

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2. 北歐風裝飾防水桌面貼 ¥12.9起

呢款桌面墊可以自由剪裁，自己DIY成啱自己書枱嘅尺寸。表面具有防水膜設計，輕鬆用水一沖就可以洗去污積，容易清潔！仲要有多款顏色可以揀，每款都咁靚，真係唔知點揀好啊！

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✨店鋪二： 三年二班不一樣的文具

「三年二班不一樣的文具」喺淘寶上評價數一數二好嘅文具店，粉絲數量已經超過800萬，而每件商品嘅月銷量都驚人地高！佢受歡迎並唔係冇原因㗎，皆因店鋪上售賣嘅商品超過1000件，剩係揀買咩都揀到手軟！而且每件文具顏值都好高，走偏向少女小清新嘅風格。價錢仲令人心動，一枝圓子筆最平都唔使¥1，真係買多幾枝都唔會心痛啊！

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1. 樂桃限定水性筆 ¥1.8起

呢款樂桃限定筆淨係睇外表已經覺得好高質，無論係顏色定蜜桃圖案都完全狙擊中少女們嘅心，靚到小編決定每款圖案都要買哂番嚟！

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2. 創意雙線筆 ¥2.8起

立體雙線筆固名思義就係一枝筆有 2 支筆芯，可以同時寫出 2 隻顏色嘅墨水。以後寫筆記劃重點用上呢枝筆就更加清晰清楚喇！

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✨店鋪三：韓俱生活館少女心量販雜貨店

如果你係一位粉紅色控，咁你上「韓俱生活館少女心量販雜貨店」淘寶店一定會興奮到尖叫！一打開網站頁面就係滿滿嘅粉紅色，大部份嘅商品都係以粉紅色作主調。價錢亦十分經濟實恵，最平一枝圓子筆只需¥0.5！除咗文具以外，仲有得買家居生活雜貨用品，例如：化妝鏡、首飾盒、水樽等等，真係一應俱全！

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1. 彷真桃子減壓水蜜桃玩具 ¥9.9

呢個水蜜桃造型嘅小玩具真係學生們嘅解壓神器啊！放喺書枱可以作裝飾擺設之餘，壓力大時、有功課諗唔通時，揸一揸呢個水蜜桃真係好舒壓㗎。

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2. 帆布多功能文具收納袋 ¥16.88

有靚筆又點可以冇一個靚筆袋呢？呢款筆袋上面印有滿滿水果圖案，顏色粉粉嫩嫩，超級「卡哇伊呢」！

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(產品資料以官方最新發佈為準)