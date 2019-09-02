《本週之最》第１位： Dibea紫外線殺菌除蟎儀UV-808 震撼價¥259

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小編定時會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅產品，做個精明醒目嘅消費者。

本週之最 第１位： Dibea地貝紫外線殺菌除蟎儀UV-808

立即睇吓以下產品有幾抵買！



第１位： Dibea地貝紫外線殺菌除蟎儀UV-808 震撼價¥259 原價¥2495

香港空氣污染指數高就係人都知，都市人十居其九都有鼻敏感，但其實屋企室內嘅環境都有直接影響，唔好好打掃屋企分分鐘會令過敏症狀變得嚴重！而當中蟎蟲係九成過敏症嘅致敏原，所以一部好用嘅除蟎儀十分重要。



Dibea地貝嘅家電一向出名，而呢部紫外線殺菌除蟎儀UV-808都好受歡迎。清潔床單好重要，除蟎儀利用加寬紫外線殺菌，高頻率深度拍打，幫你殺死細菌蟎蟲，吸走皮屑﹑粉塵等等。

即使經常洗床單都係唔夠㗎，所以一定要用除蟎儀先可以殺死蟎蟲，因為除蟎儀可以透過短波紫外線照射，能夠分解細胞核酸，從而造成細胞壞死，達到殺菌除蟎效果。而且透過儀器高頻拍打嘅功能，可以將隱藏嘅塵蟎連同塵蟎排泄物拍打出嚟。

𠵱家店舖做緊限時優惠，買3件仲可以即減¥100！快啲睇吓有冇人一齊夾單啦！

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第２位： 山本全自動多功能新款空氣炸鍋 震撼價¥259 原價¥1998

最近空氣炸鍋真係好受歡迎，令到好多女士們都化身成為賢妻良母，日日喺屋企鑽研新菜式，務求留住男人個胃。今日就同大家介紹山本最新型號嘅氣炸鍋啦！

山本全自動多功能新款空氣炸鍋有兩種顏色揀，有白色同薄荷綠色揀，超級中少女們嘅心，成個顏值高咗個level！

呢個空氣炸鍋利用360°熱風空氣循環﹑九葉強勁風扇，令食物可以均勻受熱，有效防上燒焦。係大功率嘅風扇作用下，急速循環鍋內熱氣，快速地加熱及脆化食物，同時鎖住食物本身水份，令食物外脆內軟。所以唔使用油，就可以炸到各種美食。當中隱藏式發熱管仲可以減低唔小心熱親嘅機會，十分安全。

3.5L容量，無論想燒烤﹑煎炸﹑烘焙，定係甜品，都一樣整到！仲要完全唔使用油，成就健康美食。最犀利就係佢整埋蛋糕都無問題！可以處理蛋糕液體，放入炸籃入面，用200℃焗，只需15分鐘！軟綿綿嘅蛋糕就食得喇！

到手價只需¥259咋！如果要喺香港買，水貨價都起碼要三﹑四舊水，𠵱家真係抵到爛唔買就走寶喇！！

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第３位： 小米智能遙控英式插座 震撼價¥45 原價¥159

小米呢個智能遙控英式插座相當厲害，因為佢可以利用手機遠距離控制電器開關。只需要連接wifi，就可以隨意利用機app去開或者熄屋企嘅電器，而且仲可以設定時間控制，自動喺指定時間開啟或關閉電源。

屋企任何電器都可以用呢個插座，令你屋企迅間變成智能家居！插座可以支援2000W或以下嘅家電。

英式插座，香港都啱用。插座使用方法十分簡單，只需直接加置呢個智能插座，先再插電器嘅插頭，就可以即刻用得。

最犀利係佢可以利用語音控制𠻹！只需呼喚「天貓精靈」，再講出指令例如：「關閉插座」或「打開插座」，就可以自動幫你開關電掣！啱晒懶人用啦！

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第４位：3N還原儀4代隱形眼鏡電動清洗器 震撼價¥129 原價¥299

相信好多有帶隱形眼鏡嘅朋友都有呢個問題，就係洗con真係好麻煩啊！但係con一定要洗得乾淨，如果唔係好容易就會令到眼睛發炎，甚至更加嚴重嘅細菌感染。所以今日小編就推薦呢個隱形眼鏡電動清洗器畀大家啦！

3N還原儀4代隱形眼鏡電動清洗器利用生物醫學蛋白電泳技術，有效地將眼睛分泌嘅淚蛋白從隱形眼鏡上清除，避免隱形眼鏡嘅透氧孔被淚蛋白堵死，導致眼乾甚至發炎等症狀。

最方便就係佢係全電動，只需將副con擺入去再加入con水，一個掣開啟清洗器，30秒就可以清洗乾淨！以後唔使再自己用手慢慢捽乾淨副con喇～

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第５位：智能全自動家用坐便蓋 電動沖水烘乾加熱洗屁股潔身板 震撼價¥628起 原價¥1296起

唔知有冇人都鍾意日本嗰種自動洗patpat嘅廁所板呢？𠵱家簡單淘番個喺屋企都有得用喇！呢個智能全自動家用坐便蓋利用氣泡式每秒170顆水泡清洗屁股，力道柔和唔刺激，帶畀你SPA一般嘅享受！

材料有IPX4級防水，防潑濺，能夠保護內部電路，令使用更安全。而且內置淨水過濾芯，對水質進行三級健康水淨化，有效去除水中泥沙﹑鐵鏽等等。

多功能廁所板，具有除臭功能﹑溫水加熱﹑臂部清洗﹑四度水溫調節﹑女性專用清洗﹑三度吹風溫度調節﹑溫風烘乾，及座板三度加熱調節等等。

想好好呵護屁股，去廁所都有皇帝級享受？快啲買番個返屋企嘆吓喇！𠵱家購買立即送你¥20現金優惠券！

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(產品資料以官方最新發佈為準)