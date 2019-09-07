《肥妹開箱》現場試玩3大實用小型家電！煮飯神器幫你變身廚神！

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我地嘅特派專員阿麻子為大家試用左3件效果不錯嘅家用電器，即刻Click入上面條片睇下佢點玩法！睇完想買嘅話記得等9號10號嘅淘寶Megasale，平好多咁話喎。埋單輸入獨家優惠碼【100HK01】買滿 ¥799 即減 ¥100！

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1. 小熊DHG-B15A1家用火鍋+韓式烤肉一體爐 震撼價¥299 (原價¥359)

呢個爐簡直就係為貪心的小狗而設，終於可以實現到一邊打邊爐一邊燒肉嘅心願喇！呢個爐相當犀利一定要同大家介紹，相信睇完阿麻子試玩之後大家都忍唔住超級想買！

鍋同埋烤盤係可以拆卸出嚟，方便清洗。鍋可以用嚟打邊爐﹑煮麵﹑煮餃子都得！而烤盤除咗可以燒肉之餘，仲可以煎雞翼﹑蝦﹑蛋等等，都唔怕會癡底！

用電煮食，烤肉盤嘅位利用U型發熱管，可以令烤盤受熱均勻，烤肉可以外脆肉軟～ 內置漏油孔，可以直接拆卸接油盤，倒走多餘嘅油，十分方便。而且呢個爐以電木手柄設計，十分細心，唔使怕拎嘅時候會燙親手。

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2. 美之扣家用手動絞肉機 震撼價¥89 (原價¥359)

平日如果鍾意喺屋企自己包吓餃子的話，但又臨時買唔到肉碎，有咗美之扣家用手動絞肉機就可以方便得多喇！屋企自己絞肉都問題！仲幾過癮㗎，你睇阿麻子玩得幾開就知🤣

美之扣家用手動絞肉機S型立體旋風刀，慳力慳時間！只需手動攪兩分鐘，就搞掂可以做包餃子嘅餡喇。唔好以為佢嘅功能只係用嚟絞肉，因為仲可以用嚟切菜！韭菜﹑蔥﹑大蒜﹑芹菜等等，都可以一次過絞碎，包餃子變得超級方便輕鬆！以後唔使再自己慢慢切蒜搞到成手都有陣味啦！

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3. Bear小熊養生全自動多功能花茶壺 震撼價¥199 (原價¥239)

如果你係一個養生嘅美少女，咁就有福喇！因為Bear小熊養生全自動多功能花茶壺一定可以滿足晒你所有需要！平日想自己煲吓花茶﹑紅棗水飲的話，以後用佢都可以好方便！

攻瑰花茶﹑紅豆薏米湯﹑銀耳蓬子羹等等，一個壺就可以煲到！Bear小熊養生全自動多功能花茶壺設有多個功能，可以揀選唔同茶湯嘅烹煮模式，例如可以直接選擇「花茶」﹑「煲粥」﹑「燉湯」﹑「銀耳」﹑「燕窩」等等，咁就唔使煩究竟要點煲好啦！

壺內設置敏感溫度監測器，屏幕可以馬上顯示壺內嘅溫度，等你知道溫度適唔適合，從而馬上調節。而且可以利用濾網沖茶，將藥材﹑茶葉等等放入濾網燒煮，煲好之後沖嚟飲就方便得多啦！

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咪走住！仲有其餘 6 款小家電推薦大家！

4. 多德士筋膜槍肌肉放鬆按摩槍 震撼價¥599 (原價¥1999)

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5. Nathome北歐歐慕NSH0603雙電壓摺疊便攜旅行電熱水壺 震撼價¥199 (原價¥239)

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6. Bear小熊DRG-C1203多功能迷你電熱鍋 震撼價¥100 (原價¥119)

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7. Bear小熊GTJ-A12H1手持式家用蒸汽掛燙機 震撼價¥159 (原價¥219)

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8. PHILIPS飛利浦護眼LED枱燈 震撼價¥129起 (原價¥198起)

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9. BASEUS倍思小恆星家用紫外線滅蚊燈 震撼價¥99 (原價¥218)

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(產品資料以官方最新發佈為準)