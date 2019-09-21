收貨後45日內都退得 ! 5分鐘學識點喺ASOS退貨 7-11退貨極方便!

網購攻略 網購攻略

歐美style嘅朋友相信喺網購時都曾經遇過呢一個煩惱，就係永遠拿捏唔準歐美服飾嘅碼數，不過大家都唔使因為咁而卻步，只要揀番啲有得退貨嘅購物網站，咁就唔驚買買埋埋一大堆唔啱着嘅衫喇！小編上次為大家介紹過嘅 ASOS 正正就有提供退貨服務，想學下點退貨嘅朋友就要睇埋落去喇！

ASOS 提供 28 日內嘅免費退貨服務，只要貨品係未經穿着，未剪牌就可以進行退貨退款，如果趕唔切喺 28 日內完成退貨都唔緊要，因為只要喺45日內搞掂退貨過程，都可以獲得一與貨品相同金額嘅 Gift Voucher 一張！換言之即係收貨45日內都可以進行退貨，咁大家就可以慢慢考慮清楚，亦都唔使咁趕喇！

小編跟住落嚟就手把手教大家點樣喺ASOS申請退貨，只需5分鐘時間就搞掂！

Step 1: 首先登入ASOS，進入"MY ORDERS"，選擇想要退貨嘅訂單，再按"create return"。

Step 2: 揀選適合你嘅退貨方式（7-11門市退貨或Alfred智能櫃退貨），再按頁面指示填妥所需資料。

Step 3: 完成後會獲得退貨Label同Return form一張，然後將兩張form列印出嚟。

Step 4: 將Return form放入退貨嘅包裹內，然後將退貨Label貼於包裹外面。

Step 5: 搞掂後就可以將包裹拎去7-11門市或者Alfred智能櫃，以你選擇嘅方式將包裹退回！

小編提提你，ASOS嘅包裝袋係經過特別設計，大家拆貨時可以按包裝上嘅指示小心拆開包裝，如果日後有需要進行退貨，就可以用番原來嘅包裝袋嚟包好退貨嘅物品！

學識點退貨之後，大家就可以喺ASOS盡情shopping啦！

(以上資料以最新官方發佈為準)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即 Like 《一網打盡》Facebook專頁同加入Telegram Group啦！你仲可以拎到獨家優惠碼及禮品𠻹！

👉按此讚好《一網打盡》Facebook專頁👈

👉按此進入Telegram優惠碼發放區👈