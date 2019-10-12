【國貨之光】ZEESEA x 大英博物館 將藝術結合彩妝！月銷量破40萬

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國貨化妝品不斷崛起，平價又高質嘅國貨化妝品已經唔難揾到。但隨住國貨品牌越來越多，應該從何入手好呢？經過小編努力不懈，不斷上網做功課，又憑著冒險家精神以身試險。終於都俾小編發掘到一個實力派國貨品牌「ZEESEA 滋色」，就連韓國化妝大神 PONY 都用佢嘅產品，想知道究竟有咩咁巴閉，即刻睇埋落去喇！

ZEESEA聯同大英博物館推出一系列以「神秘埃及」、「愛神丘比特」作主題嘅化妝品，完美地將藝術同彩妝融為一體。唔單止包裝外表完全提升到另一個層次，就連產品實力都Level Up！小編力推以下 4 款必買化妝品，話你知即使平嘢都有好嘢！

1. ZEESEA滋色 定妝蜜粉餅 ¥ 69.9起

要數ZEESEA最火爆嘅產品，絕對係佢地嘅蜜粉餅。還記得當初小編只要打開小紅書都見到大量網民對ZEESEA蜜粉餅排山倒海式嘅好評，小編唔憤氣之下決定要試試佢咪係真係厲害到要日日洗我版😤！點知一試先知原來佢地真係憑實力說話㗎。ZEESEA蜜粉餅主打控油持久，即使大熱天時，帶妝8小時都Keep到完美妝效，但可惜小編屬於乾肌，又唔太出油，喺控油呢方面就真係試唔清楚喇！

但ZEESEA蜜粉餅「一鍵磨皮」嘅稱號就真係並非浪得虛名喇，皆因佢修飾毛孔效果超級強，輕輕薄搽一層已經可以瞬間撫平鼻翼兩邊粗大嘅毛孔，簡直就好似開咗美圖秀秀入面嘅磨皮效果一樣，用嚟定妝、補妝都可以！連韓國PONY大神都認可，小編今次真係心服口服！

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2. ZEESEA滋色埃及眼影盤16色 ¥ 139.9

好多品牌嘅眼影盤都有同一通病，就係並唔係眼影盤上嘅每一隻色都啱用，基至只會有幾隻色用得上，難道其它眼影色係用嚟充數目？但係，姊妹絕對可以放心入手ZEESEA埃及眼影盤，呢個眼影盤總共有 3 個色號，粉質細膩，上色之餘又易推開，唔會有結塊或飛粉問題。而每個色號嘅配色都超級實用，小編發現入面竟然冇一隻眼影色係廢嘅！只需要一盒眼影盤就可以搭配到多種眼妝，小紅書上面仲有網友實測用呢一盤眼影竟然可以化出足足 15 種眼妝！

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3. ZEESEA滋色 天使丘比特水光唇釉 ¥ 79.9

ZEESEA水光唇釉完全滿足到小編對唇釉嘅四大要求 — 滋潤、唔黏笠、持久、玻璃唇效果。事關小編雖然貪靚但就極懶，連搽潤唇膏都懶，所以只要唇膏乾身小小小編都不了。而呢款唇釉就夠晒保濕，輕輕搽一層後唔好抿嘴，靜待 2 分鐘左右就會成膜，唔再笠癡癡。

ZEESEA水光唇釉嘅調色都極靚，甚少平價品牌可以做到咁有質感嘅調色。當中 #729 就係最令人驚喜嘅色號，亦係小紅書上呼聲最高嘅一款！顏色係水蜜桃奶茶色，搽完顯白又顯嫩，買它！買它！買它！

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4. ZEESEA滋色 天使丘比特鑽石高光 ¥ 39.9起

臉部修容除咗打陰影外，提亮都係不可或缺嘅一步！小編試過好多牌子嘅高光雖然平價又顯色，但就偏偏好顯毛孔，令皮膚望落變得粗糙。所以只要中咗「顯毛孔」呢一宗罪就已經可以打入冷官！但係ZEESEA高光就絕對可以放心入手，皆因高光質地軟糯，粉質幼細，只需搽少少已經夠顯色，更重要係完全唔顯毛孔，搽上臉後會同底妝自然融合，唔怕有突兀感。

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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