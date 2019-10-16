J SELECT家電減價低至3折！5款新居入伙House Warming送禮推介！

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最近朋友新居入伙，唔想兩手空空出席House Warming Party，但又毫無頭緒送乜禮物好？小編為大家物色咗多款高性價比入伙禮物，快啲揀完趁早落單，畀朋友一個驚喜啦！

新居入伙禮物最重要係實用性，為免對方唔啱用而自己又浪費金錢，小型家電或者家品套裝絕對是首選嘅考慮，而裝飾類嘅物品同大型家電，若果並非非常了解主人家嘅喜好，小編則建議可免則免。

今次小編喺J SELECT網站嘅OUTLET SALE優惠區，挑選咗5款適合入伙送禮嘅小家電，大部分產品低至3折，如果經網購回贈平台《一網打盡》入手，仲可以賺取限時雙倍贈分回贈，積分可以用嚟兌換各種現金券及家品小物！

（J SELECT截圖）

🔻小編精選入伙禮物🔻

再次提提大家，𠵱家只要經網購回贈平台《一網打盡》入手J SELECT電器，即可以賺到1.4倍「01積分」，而喺活動期間 (2019年10月3日至10月31日) 購買，仲可以獲得雙倍，即2.8倍嘅積分回贈！ 大家無論係想自用定送禮，呢個時候買就最抵！

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