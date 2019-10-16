J SELECT家電減價低至3折！5款新居入伙House Warming送禮推介！

最近朋友新居入伙，唔想兩手空空出席House Warming Party，但又毫無頭緒送乜禮物好？小編為大家物色咗多款高性價比入伙禮物，快啲揀完趁早落單，畀朋友一個驚喜啦！
新居入伙禮物最重要係實用性，為免對方唔啱用而自己又浪費金錢，小型家電或者家品套裝絕對是首選嘅考慮，而裝飾類嘅物品同大型家電，若果並非非常了解主人家嘅喜好，小編則建議可免則免。
今次小編喺J SELECT網站嘅OUTLET SALE優惠區，挑選咗5款適合入伙送禮嘅小家電，大部分產品低至3折，如果經網購回贈平台《一網打盡》入手，仲可以賺取限時雙倍贈分回贈，積分可以用嚟兌換各種現金券及家品小物！
（J SELECT截圖）
🔻小編精選入伙禮物🔻
STADLER FORM PETER 直立式智能風扇（J SELECT截圖）
STADLER FORM PETER 直立式智能風扇HK$690 (原價HK$1,580)
**活動期間可獲得1932「01積分」**
風扇幾乎係每個家庭嘅必需品，呢款風扇使用直立式設計，一來可以令屋企慳番唔少空間之餘，二來出風覆蓋範圍更係有1,000呎咁多，無論係放喺客廳，抑或睡房同樣好使好用！風扇仲具備自動關機功能、3 段風速調節以及不同嘅送風模式，以$690呢個價錢嚟講，性價比可以話係非常之高！
STADLER FORM JULIA 智能聲波噴霧香薰機（J SELECT截圖）
STADLER FORM JULIA 智能聲波噴霧香薰機 HK$340 (原價HK$680)
**活動期間可獲得952「01積分」**
如果主人家着重生活情調，香薰絕對係一個唔錯嘅小禮物！Stadler Form嘅香薰機利用超聲波技術，以搖擺方式多角度喺房間散發香氣，最實用之處在在於可持續循環嘅間隔模式，以及長達54小時嘅運作時間，無時無刻令屋企散發陣陣清香，仲可以療癒工作一整天後嘅壓力！
AIRFREE P125 空氣清新機（J SELECT截圖）
AIRFREE P125 空氣清新機HK$1,495 (原價HK$2990)
**活動期間可獲得4186「01積分」**
除咗添置新家具，新居入伙仲有許多小細節大家未必留意到，例如裝修後殘留嘅甲醛問題，隨時對健康好大影響，Airfree嘅空氣清新機就可以幫到手喇！以專利嘅「TSS™高溫殺菌技術」，利用攝氏200度嘅高溫消滅空氣中細菌、病毒、黴菌、有機致敏原、微生物同塵蟎等等嘅致敏原，然後再排出潔淨嘅空氣，可以話係新居必不能少嘅家電！
可菱水桌上型濾水器（J SELECT截圖）
可菱水桌上型濾水器HK$999 (原價HK$1998)
**活動期間可獲得2797「01積分」**
如果主人家有下廚嘅習慣，咁就唔使諗咁多喇，韓國Hanssem攪拌機相信一定可以畀到對方驚喜，皆因呢款攪拌機獲得過IFIA等6大國際獎項，利用抽真空嘅技術將蔬果均勻攪拌，除咗可以令成品更加細滑之餘，亦能夠鎖住蔬果中嘅膳食纖維、酵素同維他命，送畀女士或有小朋友嘅家庭簡直一流！
HANSSEM OZEN 抗氧化真空攪拌機（J SELECT截圖）
HANSSEM OZEN 抗氧化真空攪拌機HK$2,999 (原價HK$4800)
**活動期間可獲得8397「01積分」**
如果主人家有下廚嘅習慣，咁就唔使諗咁多喇，韓國Hanssem攪拌機相信一定可以畀到對方驚喜，皆因呢款攪拌機獲得過IFIA 等6大國際獎項，利用抽真空嘅技術將蔬果均勻攪拌，除咗可以令成品更加細滑之餘，亦能夠鎖住蔬果中嘅膳食纖維、酵素同維他命，送畀女士或有小朋友嘅家庭簡直一流！
再次提提大家，𠵱家只要經網購回贈平台《一網打盡》入手J SELECT電器，即可以賺到1.4倍「01積分」，而喺活動期間 (2019年10月3日至10月31日) 購買，仲可以獲得雙倍，即2.8倍嘅積分回贈！ 大家無論係想自用定送禮，呢個時候買就最抵！