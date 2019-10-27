HBX入手潮牌小貼士!Supreme、Off-White以外 4個經典長青潮牌推薦

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講到潮牌，相信大家第一時間都會諗起Supreme、Off-White、Palace呢啲近幾年非常大熱嘅牌子，但其實潮牌為數眾多，值得入手嘅又豈止以上幾個，有好多牌子你隨時睇漏眼！今次小編就係潮牌網站HBX上挑選咗4個經典長青潮牌，無論你係資深潮牌迷定新手入坑，都必需要買返嚟看門口！

網購潮牌小貼士：潮牌同名牌一樣，從唔同地方唔同途徑購買，價錢可能可能相差甚遠，尤其𠵱家好多網站都不時會做優惠，買之前做定功課，隨時幫你慳番唔少！就好似HBX最近就做緊兩大優惠，如果近期打算入手潮物就千祈唔好錯過喇！

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（HBX網站截圖）

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如果大家已經厭倦咗追大牌新款，不如睇下以下嘅經典潮牌啱唔啱你心水！

🔻四大潮人必備品牌🔻

1. CONVERSE

作為帆布鞋嘅始祖，CONVERSE可以話係經典中嘅經典，價錢又平易近人，幾乎係鞋櫃必備款式，除咗最經典嘅1970以外，HBX上亦有好多crossover或市面較為少見嘅款式可以入手。

2. A.P.C

A.P.C 絕對係一眾法國潮牌中嘅表表者，簡約、低調、日常，剪裁同材質都非常講究，充滿法式風情同態度，款式縱然係有啲平凡但絕對係經典長青。

3. DR. MARTENS

經典不敗嘅鞋款，除左CONVERSE，當然仲有DR. MARTENS，由7、80年代流行到𠵱家，款式長青百搭，文青同潮人都可以輕易駕馭得到，加上標誌性黃線車邊，秋冬靴款一定唔少得佢。

4. Ralph's Coffee

相信無人不識，但佢嘅COFFEE系列大家又有冇留意呢？Ralph Lauren唔止開設咗實體咖啡店，同時亦都推出左一系列嘅杯杯碟碟、T-Shirt、totebag等潮物，美式復古設計，都幾值得入手！

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