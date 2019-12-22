【功能性運動服】迪卡儂$300全裝備出發! 超經濟保暖防風防水外套

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轉季緊係要買衫買外套，但坊間一般較具功能性嘅羽絨﹑風褸等等，都價值不菲，一件羽絨閒閒哋都過千。你以為去U記買已經好平？不！少年你太年輕了，想入手性價比更高嘅功能性外套的話，跟住小編一齊shopping啦！

迪卡儂 Decathlon 嘅運動裝備平靚正就一向街知巷聞，以為平嘢冇好嘢？緊係唔係啦！佢哋嘅運動外套不但平，而且功能性極佳，設計簡單得嚟又不失霸氣，最緊要夠實用！(做運動想行catwalk打卡的話可以去撳番上一頁睇吓其他文章了)

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1. 搖粒絨秋冬保暖外套 ¥99.9

絨毛外套適合冬天日常着，款式設計輕功簡單，着嚟去做gym去到除低外套又得，或者再凍啲嘅時候可以作為作搭着喺入面，外面再加件大褸都可以。男女裝都有5-6個款式任君選擇，除咗淨色之外仲有橫間pattern可以揀。

2. 秋冬單層防水防風外套 ¥179.8

如果秋天時都鍾意出海玩吓水上活動的話，一件防水防風外套一定係基本裝備啦。呢件風褸採用物料輕盈，主要由聚酯纖維製造。2000毫米防水，有高領設計及袖口收縮設計，可以增強防風效能。最迎嘅寒夜都幾大風吓，喜歡夜跑嘅朋友仔都好啱用！而且防水性能強，即使夜晚返風落雨都唔使怕😋 女裝款式仲有收腰設計，着起嚟可以更顯瘦㗎。

3. 戶外輕薄型運動羽絨 ¥299.9

呢件輕薄型嘅羽絨擁有高含絨量，採用天然填充物料包括鴨絨及鴨毛，並不含人造纖維。羽絨均勻分佈，唔會輕易「走位」，可以輕鬆蓬鬆回彈，唔怕羽絨會擺到變型。羽絨有防潑水面料設計，水珠會沿住布料滑走，從而延遲液體滲入羽絨內部嘅時間，所以即使唔小心喺電光火石之間倒瀉嘢飲，防潑水設計都可以起到一定保護作用！

而且輕型羽絨有可壓縮收納設計，可以摺成迷你體積方便收納，方便攜帶。小編最愛就係白色喇！即使款式設計簡單，但着起上嚟都不失時尚感。冬天時入面只需要着一件長袖T-Shirt，加埋呢件羽絨都可以足夠保暖！

(產品及價錢資料以官方最新發佈為準)

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