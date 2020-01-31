清除黑頭靠呢招! 大熱Aqua Peel Facial係咩原理? 自己做一樣得?

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每個女生都想天生麗質，而十個有九個都渴望成為素顏美人，就算唔化妝出門，仍然能夠擁有天然好氣色，但渴望還渴望，現實中試問又有幾多個女生夠膽全素顏出門示人？女生們如果想卸咗妝之後仍然見得人，到底可以點做呢？

小編就自問唔敢素顏示人，平日靠化妝遮醜之餘，亦唯有不斷嘗試坊間唔同去黑頭粉刺方法，相信唔少女生都係一樣。用手擠、用針挑、用黑頭貼、敷泥mask、黑頭導出液、厚敷凡士林，統統試過，但黑頭仍然都係「野火燒不盡，春風吹又生」，結果最後又係要以粉底液遮醜，一來二去造成惡性循環，令皮膚狀態變得更差之餘，亦並非一個長久好方法。

其實黑頭、粉剌、暗瘡統統都源於油脂分泌，加上表皮嘅角質層脫落得比較緩慢，因此就會出現毛囊阻塞，形成粉刺同黑頭。要有效清除黑頭，而又唔傷皮膚，最重要係還原基本步，做好基本清潔！

近年女生們間就興起去美容院做深層潔淨嘅療程，利用儀器為肌膚嚟一次大掃除，其中最大熱嘅絕對係非「污糟水」Aqua Peel莫屬，唔少韓國KOL同試過嘅網民都大堆清潔力一流，咁到底Aqua Peel係咩嚟？又有咩咁神奇？小編𠵱家先為大家嚟個Aqua Peel大解構！

🔻按圖了解Aqua Peel🔻

據小編留意，一般美容院做一次Aqua Peel價錢介乎$500至$1000左右，雖然以美容院療程嚟講並唔算貴，不過小數怕長計，假如女生們已經試過療程而又覺得效果唔錯，其實自己喺屋企做都一樣得！事關韓國近期都相繼推出家用式Aqua Peel機，操作非常簡單，唯一需要補充嘅只係配合儀器使用嘅精華溶液。屈指一算，差唔多做兩三次就已經回返本！

暫時市面上比較熱門嘅Aqua Peel機分別有Utia同Abeluna，前者韓國製，後者中國製。小編比較完，建議大家都係入手Utia Aqua Peel，無論係體積、消毒功能，定吸頭數量都略勝一籌！

Utia Aqua Peel 深層毛孔清潔機$1798

Utia Aqua Peel機暫時係全球最細，體積大概只有一部手機咁上下，買機嘅同時已經送埋三種不同大小嘅吸頭，可以小範圍針對鼻樑、下巴、額頭進行清潔。使用時需要配合埋Utia 3 Steps 美容潔膚液，先做Step 1 深層清潔毛孔廢物及化妝殘留物，然後Step 2去除累積角質 同淡化色素沉澱，最後Step 3 就為皮膚補充營養，緊致彈性。做齊三個步驟，就會見到容器入面充滿住灰灰黃黃，以及飄滿死皮嘅水，呢啲就係你皮膚入面嘅污糟嘢，完全你可見嘅清潔效果！

而同另一部Abeluna相比，Utia Aqua Peel另一值得推薦嘅地方在於充電盒有內置紫外線殺菌功能，充電嘅同時做埋消毒，唔怕會弄巧反拙，污染皮膚。

🔻Utia Aqua Peel深層毛孔清潔機功能一覽🔻

要擁有無瑕嘅養皮膚，一定要持之以恆保養，去美容院雖然可以享受專業級服務，但同時亦都諸多限制，無論係對自己好啲，定着重性價比高，都不妨試下自己Facial自己做！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/30)