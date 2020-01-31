清除黑頭靠呢招! 大熱Aqua Peel Facial係咩原理? 自己做一樣得?

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每個女生都想天生麗質，而十個有九個都渴望成為素顏美人，就算唔化妝出門，仍然能夠擁有天然好氣色，但渴望還渴望，現實中試問又有幾多個女生夠膽全素顏出門示人？女生們如果想卸咗妝之後仍然見得人，到底可以點做呢？

小編就自問唔敢素顏示人，平日靠化妝遮醜之餘，亦唯有不斷嘗試坊間唔同去黑頭粉刺方法，相信唔少女生都係一樣。用手擠、用針挑、用黑頭貼、敷泥mask、黑頭導出液、厚敷凡士林，統統試過，但黑頭仍然都係「野火燒不盡，春風吹又生」，結果最後又係要以粉底液遮醜，一來二去造成惡性循環，令皮膚狀態變得更差之餘，亦並非一個長久好方法。

其實黑頭、粉剌、暗瘡統統都源於油脂分泌，加上表皮嘅角質層脫落得比較緩慢，因此就會出現毛囊阻塞，形成粉刺同黑頭。要有效清除黑頭，而又唔傷皮膚，最重要係還原基本步，做好基本清潔！

近年女生們間就興起去美容院做深層潔淨嘅療程，利用儀器為肌膚嚟一次大掃除，其中最大熱嘅絕對係非「污糟水」Aqua Peel莫屬，唔少韓國KOL同試過嘅網民都大堆清潔力一流，咁到底Aqua Peel係咩嚟？又有咩咁神奇？小編𠵱家先為大家嚟個Aqua Peel大解構！

🔻按圖了解Aqua Peel🔻

據小編留意，一般美容院做一次Aqua Peel價錢介乎$500至$1000左右，雖然以美容院療程嚟講並唔算貴，不過小數怕長計，假如女生們已經試過療程而又覺得效果唔錯，其實自己喺屋企做都一樣得！事關韓國近期都相繼推出家用式Aqua Peel機，操作非常簡單，唯一需要補充嘅只係配合儀器使用嘅精華溶液。屈指一算，差唔多做兩三次就已經回返本

暫時市面上比較熱門嘅Aqua Peel機分別有UtiaAbeluna，前者韓國製，後者中國製。小編比較完，建議大家都係入手Utia Aqua Peel，無論係體積、消毒功能，定吸頭數量都略勝一籌

Utia Aqua Peel 深層毛孔清潔機$1798

Utia Aqua Peel機暫時係全球最細，體積大概只有一部手機咁上下，買機嘅同時已經送埋三種不同大小嘅吸頭，可以小範圍針對鼻樑、下巴、額頭進行清潔。使用時需要配合埋Utia 3 Steps 美容潔膚液，先做Step 1 深層清潔毛孔廢物及化妝殘留物，然後Step 2去除累積角質 同淡化色素沉澱，最後Step 3 就為皮膚補充營養，緊致彈性。做齊三個步驟，就會見到容器入面充滿住灰灰黃黃，以及飄滿死皮嘅水，呢啲就係你皮膚入面嘅污糟嘢，完全你可見嘅清潔效果！

而同另一部Abeluna相比，Utia Aqua Peel另一值得推薦嘅地方在於充電盒有內置紫外線殺菌功能充電嘅同時做埋消毒，唔怕會弄巧反拙，污染皮膚。

🔻Utia Aqua Peel深層毛孔清潔機功能一覽🔻

要擁有無瑕嘅養皮膚，一定要持之以恆保養，去美容院雖然可以享受專業級服務，但同時亦都諸多限制，無論係對自己好啲，定着重性價比高，都不妨試下自己Facial自己做！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/30)

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