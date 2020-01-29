【武漢肺炎】瘋搶口罩仲未夠 即睇醫療級消毒噴霧 嬰幼兒適用配方

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武漢肺炎個案與日俱增，截至昨日（28日），本港確診個案一共8宗，78宗懷疑個案，103人正留院隔離，另有31名緊密接觸者在度假村隔離。內地確診病例突破6000宗，全國死亡人數增至132人，當中湖北佔125人。

全城瘋搶口罩抗疫，過萬市民於今日（29日）在各區排隊搶購泰製口罩，更有市民稱早於清晨6點已經開始排隊。惟物資有限，口罩亦已陸續售罄，不少市民撲空而回，唯有到網上輪候採購物品。

除了需要儲備足夠口罩，保持個人及環境清潔亦不容忽視。平日接觸到的地方，例如電源開關﹑書枱﹑飯桌﹑洗手盤及水龍頭，甚至個人手機，亦應定時清潔，以防病毒擴散。

網上仍有少量平台尚餘清潔消毒用品存貨，編輯找來韓國出產家居消毒品牌Medilox 美滴樂的天然消毒殺菌劑，分別有兩大配方：多用途配方及嬰幼兒配方。兩個配方的天然消毒殺菌劑均有三種容量選擇：80毫升（便攜式）﹑500亳升（噴劑）﹑4公升（補充裝）。

🔻天然消毒殺菌劑──多用途配方🔻

Medilox 美滴樂-S 天然消毒殺菌劑 （多用途配方）適合在醫院﹑家中使用，成年人及年長人士均可使用，可直接消毒皮膚、雙手、個人物件或家庭用品，例如：桌面、廚房爐頭、廁所、鞋架、地板，及床具等。

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👉Medilox美滴樂-S 天然消毒殺菌劑 ( 多用途配方 ) 4 公升HK$680👈

🔻天然消毒殺菌劑──嬰幼兒配方🔻

Medilox 美滴樂-B 天然消毒殺菌劑（嬰幼兒配方）適合在幼稚園﹑家中﹑餐廳使用，配方專為嬰幼兒而設，可直接消毒皮膚、雙手、嬰兒物件，例如：嬰兒床、車座椅、嬰兒車、餐具、尿片墊、嬰兒凳等。便攜式包裝可方便出外時直接消毒嬰兒皮膚接觸到的表面，低刺激成分不會對孩子的健康造成影響，可安心使用。

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Medilox 美滴樂為韓國No.1 歷史悠久的家居消毒品牌，產品應用於包括家居、嬰兒及寵物。Medilox 美滴樂天然消毒殺菌劑由天然物質次氯酸(HOCI)構成，獲美國FDA安全證書及歐盟手術室消毒規格認證，有效殺滅流感、手足口病等等。

此天然消毒殺菌劑能有效於30秒殺死99.9%病原菌，如手足口病、流感病毒、麻疹、引起腸道不適的細菌孢子（黃金葡萄球菌、沙門氏菌、大腸桿菌）、鏈球菌、念珠菌、絲狀真菌等，引起不適的細菌。次氯酸(HOCl)無色、無味，無毒性、無酒精、100% 水性，為市場上安全的消毒劑。

現於eBay尚有現貨，所有產品一律最快於2月20日安排發貨。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/29)