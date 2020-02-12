【武漢肺炎】頻洗手變主婦手後果極嚴重 3個洗手不傷手貼士你要知

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武漢肺炎繼續肆虐，零三年沙士時期的金句「千祈千祈千祈，洗手洗手洗手」，今日再次成為市民的口頭禪，清潔變成日常生活中一等一的大事，人人變身消毒專家，不論是外出還是宅在家中、飯前飯後，都總要頻頻洗手，時時消毒才覺得安心。一日之內接觸多次化學物質，再加上天氣乾燥，令不少人的皮膚都開始出現「蛇皮」，又乾又癢又敏感。然而危險時期，再難受也不能不洗手，那就惟有在洗手的時候，學懂護手的方法！

雙手因洗手消毒而變得粗糙，滿佈乾紋，不美觀、自我感覺差都事小，若然演變成「主婦手」、濕疹、敏感性皮膚，那就事大手尾長！不但令手部受傷，還會讓其他細茵有機可乘，適得其反。其實洗手之所以傷手，大多是因為經常濕水，長期接觸肥皂，令皮膚失去表層油脂，流失水份，變得非常乾燥，所以要保養雙手，主要任務就是要做好保濕！

三個手部護理小貼士 濕疹敏感肌要注意

在外洗手難以控制水溫，所以保護玉手的最直接必定是勤力塗抹潤手霜。無論何時何地，洗過手後，記住記住記住，搽cream搽cream搽cream！以下為大家一次過送上多款手霜，有經過消委會評分認證，有編輯之選，亦有敏感皮膚適用，大家不妨買定一支傍傍身！

🔻消委會高分潤手霜推薦🔻

消委會於去年十一月曾為市面上的潤手霜做過測試，其中數款達到四分或以上，保濕程度高，而且不含致敏性香料。

#1Eucerin 無香修護手霜HK$44.7

Eucerin護手霜屬於醫護級護膚品，可以滋潤和修復非常乾燥、瘙癢、粗糙、鱗片狀的皮膚，塗上後能快速吸收，沒有油膩感。同時亦不含色素和香精，不怕致敏。

Eucerin 無香修護手霜

#2Avene 極致滋潤護手霜HK$73.5

Avene的保濕噴霧一向是女生們的抗敏保濕聖品，同品牌的其他用品的保濕能力當然也絕不遜色，潤手霜質感清爽易吸收，能為手部皮膚形成透薄保護膜，而且不含PARABEN類防腐劑，在消委會報告中取得分高評分。

Avene 極致滋潤護手霜

#3Kamill 特強滋潤護甲潤手霜HK$ 53.11

Kamill 是德國的潤手霜品牌，此款蘊含杏仁油及5%尿素，滋潤能力在品牌眾多潤手霜中數一數二，適合嚴重乾燥的皮膚使用。產品同樣天然且不含致敏刺激成份，經過皮膚科醫生認證。

Kamill 特強滋潤護甲潤手霜

🔻低敏感之選🔻 (適合敏感性皮膚、濕疹人士、主婦手使用)

如手部皮膚屬敏感性肌膚，或因極度乾燥和洗手過多而造成傷口，洗手時會感到剌痛，則記得記得要選擇低敏感、不含香料及防腐劑等的手霜，修護之餘避免再刺激皮膚。

#4Bioderma 維他命PP修護霜HK$160

Bioderma的產品可說是專為問題性皮膚而設，不止保濕力強，不少配方更是針對濕疹、主婦手等的問題。此款維他命PP修護霜使用了ÉCODÉFENSINETM專利配方，能平衡益菌群，而維他命PP則能夠重整肌膚結構，甘油、凡士林鎖水，加上了花椒果的成份，能舒緩皮膚接觸水後的痕癢不適，多方面保護並修復雙手。

Bioderma 維他命PP修護霜

#5La Roche-Posay Lipikar 修護手霜HK$79

La Roche-Posay是不少皮膚科醫生推薦的皮膚護理品牌，產品專為敏感肌膚人士而設，並已經過多次測試。此款手霜包含不少活性保濕成份，配方簡單及低致敏性，使用後雙手會形成一層薄薄的，具有防水性的保護膜，鎖水之外亦保護手部不受外界物質傷害。

La Roche-Posay Lipikar 修護手霜

🔻編輯之選🔻

若乾燥問題並不嚴重，想尋找365天都可用來作日常修護的潤手霜，編輯便挑選了兩數款質感清爽，塗沫後帶有宜人香氣，而且在網絡上得到不少了好評的潤手霜及手膜，適合輕度乾燥，注重日常手部保養的人使用。

#6Jurlique 玫瑰潤手霜HK$189

Jurlique 的潤手霜在女生之間可算是非常有名，其中又以玫瑰味最受歡迎，最為經典。潤手霜注入了舒緩鎮靜的草本萃取，具天然抗氧化效果，能重塑手部皮膚的水分平衡，保濕之餘同時令雙手回復柔滑。

Jurlique 玫瑰潤手霜

#5Antipodes科槐花護手霜HK$178.5

Antipodes是紐西蘭的天然護膚品牌，在香港雖然不算有名，但品牌產品的保濕力在全球均有不錯的評價。科槐花護手霜的主要成份為牛油果油及維他命E，牛油果油能有效為雙手保濕，而維他命E則可以提升皮膚健康狀態，改善乾燥，防止皺紋過早出現，使用後雙手會帶有淡淡的甜橙和雪松木香氣，清新宜人。

Antipodes科槐花護手霜

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/12)