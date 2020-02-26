Airpods新舊型號同時勁減 跌破最低價｜5大必買原因+用後感分享

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Apple真無線耳機至今已推出三代，由初代Airpods至新代Airpods Pro，代代耳機皆是話題不斷，搶手程度更是不容小覤，像去年十月才推出的Airpods Pro，不單在短短數個月已出現數度斷貨，更有市場調研機構預測，2020 蘋果的真無線耳機可能突破一億銷量！如此瘋狂，皆因Airpods確實有其魅力及優勝之處，覺得太過誇張？不如親自入手試試吧！

【Airpods新舊型號同時勁減】

自從Airpods Pro推出後，Airpods 2已多番減價，去年《一網打盡》便為大家找來過$934的Airpods 2優惠，不過低處未算低，這次的Airpods 2 刷新最平紀錄，充電盒版本只需$921即可到手！

Airpods 2 刷新入手新低價

除了Airpods 2以外，Airpods Pro亦是這次優惠的一大重點。要知道蘋果的新產品向來鮮少減價，但這次前所未有同樣有得減，最平只需$1877即可到手！

Airpods Pro最平只需$1877即可到手

【劈價Airpods 2入手教學】

Step 1：於eBay註冊帳號並登入。

Step 2：透過以下連結進入購買頁面，並將Airpods加入購物車。

Apple AirPods Pro (HK$1877)

Apple AirPods 2 配備無線充電盒 (HK$1141)

Apple AirPods 2 配備充電盒 (HK$921)

Step 3：結帳時輸入優惠碼【PCNCUP2020】，即可以優惠價入手Airpods！

入手提示：優惠碼及產品數量有限，使用期由即日起至2月29日，先到先得，用完即止。

還在十五十六，猶豫要買不要買？讓編輯來告訴你五大必買原因！

#1 降噪功能

Airpods Pro的降噪功能可說是蘋果耳機的最大亮點，自推出後已有不少人做過評測，在此編緝就不作仔細分析。單以個人用後感而言，降噪的感覺是相當理想，除了能不斷調節降噪功能，在降噪模式和通透模式之間切換操作亦相當方便。（Airpods 2 雖然沒有降噪功能，不過價錢已絕對是一大取勝點。）

# 2 iPhone用家必備Gadget

Airpods系列中的H1晶片能夠讓耳機快速連結手機，若然你是iPhone的用家，Airpods在連線方便確實會比其他品牌略勝一籌，連得更快更穩。

#3 通話質素優勝

由於蘋果同時有出產手機，因此與手機連接，以及通話質素都是產品的決勝點。Airpods通話時的語音相當清晰，即使在鬧市或地鐵車廂，對方說話聲音亦不被會雜聲蓋過，品質不錯。

#4 體積輕巧、配戴夠穩定

縱然Airpods 2 不是入耳式耳機，配戴時亦十分穩定，除非被外物勾到，否則也不用擔心會容易掉落，運動跑步使用幾乎完全沒有問題，而Airpods Pro不但改用入耳式設計，更有「耳塞貼合度測試」，穩定度幾乎就如度身訂造耳機一樣。

#5 功能完備

不論是Airpods 2還是Airpods Pro，基本上皆已完備真無線耳機應有的功能，配合iPhone及Apple Watch使用更是更上一層樓，不但操作上玩法多多，更有不少如竊聽等的隱藏功能，意想不到的實用和方便！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/26)