新冠肺炎｜酒精消毒手袋隨時弄巧反拙? 教你不同材質手袋清潔法

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新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）爆發至今已接近三個月，香港人為避免重蹈「沙士」覆轍，連月來的防疫意識也未曾鬆懈，除了勤洗手，口罩不離身，頻頻消毒亦成為了日常防疫的指定動作，不論是雙手，還是含菌量極高的手機、鑰匙等隨身小身，每日回到家中，首要任務必定是以酒精輪番擦拭並消毒才覺得安心。不過，酒精雖然能殺滅病毒，卻非每種物品也同樣適用，除了大家早有聽聞的手機是不適宜以酒精擦拭，原來還有一種物品是忌用酒精？

重溫入門必做7件事：

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提到消毒殺菌，早前德國《醫院感染雜誌》便公佈了三種能有效殺死「新冠病毒」和流感病毒的消毒劑，當中包括62-71%的乙醇（酒精），0.5%過氧化氫（雙氧水）及0.1%次氯酸鈉（漂白水）。假若回家後要針對隨身物品進行消毒，最理想及方便的做法當然是以酒精噴灑或擦拭表面。

不過由於酒精本身就具有腐蝕性，因此並非所有物品均適合使用酒精消毒，除了手機以外，近日就有不少網民不約而同地於網上求救，指自己的手袋在經過酒精消毒後，竟然變得「面目全非」，讓她後悔不已。

🔻網民以酒精消毒手袋表示超後悔🔻

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手袋在經過酒精消毒過後，竟然出現一道又一道斑白的痕跡，確實讓人十分崩潰！雖然未知當事人能否成功補救名牌包包，不過是次的慘案便警惕了大家，酒精雖然是細菌病毒的大敵，但同時亦是手袋、銀包、手錶錶帶等物品的天敵！

由於酒精對部分有機物具有溶解性，就如手機熒幕及皮具，因此若使用高濃度酒精擦拭皮具表面，輕則會破壞和溶解表面的漆皮，重則會使手袋的顏色脫落，造成難以補救的情況。

然而在防疫時期，消毒是絕對不能忽略的一大重點。最理想而又容易處理的做法，當然是選擇一些可經酒精消毒的手袋，例如帆布、尼龍及EVA材質的手袋，若然想使用其他手袋，又應如何清潔及消毒？

按圖看看各材質手袋清潔方法：

不論是名牌手袋，銀包，還是真皮錶帶，價錢動輒由千元起跳，若一不小心被酒精破壞表面，不僅外觀受影響，修復的手尾亦十分長。除了要使用正確的消毒方法，平日也建議使用專用的清潔油來保養手袋。

德國 Collonil 皮具清潔劑¥ 118

意大利Guardsman皮革清潔護理液¥184

JDS UV-C 紫外光高效殺菌消毒棒HK$420

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/17)

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