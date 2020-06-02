【淘寶618必買家電】$199山本氣炸鍋性價比之選 效果媲美大牌子?

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淘寶618活動已經正式開始，是次優惠活動規模龐大，商品減價力度絕對不輸給雙11！不少產品亦已紛紛推出減價促銷，想以最抵價錢購入超荀好貨就要把握時機，錯過了全年最抵買的時間就要明年請早了！今次編輯將為大家推薦一款淘寶618必買家電之一，價錢絕對便宜得令人嘩然！

氣炸鍋實用程度高﹑操作簡單﹑清洗方便，更能讓煎炸料理更健康，因此氣炸鍋熱潮由去年起便一浪接一浪，成功列入了2020年必須入手的廚具之一。因此趁着淘寶618這個大型優惠購物節，氣炸鍋絕對是其中的必買家電。

氣炸鍋的原理

選購氣炸鍋時可主要考慮三大因素：價錢﹑容量﹑受熱均勻程度。在眾多品牌之中，山本的空氣炸鍋在這三項因素之中均表現出色，成功成為網民大熱推介的款式，如果是初次接觸氣炸鍋的話，不妨以山本氣炸鍋作為入門級之選。

山本SB-D16家用五代空氣炸鍋（點擊藍色連結即可購買）

【容量】

氣炸鍋的3.5L大容量設計適合4-5中戶家庭使用，容量足夠處理半隻烤雞。

【受熱均勻程度】

山本氣炸鍋的主要賣點是它採用9葉風葉設計，可以利用大功率將鍋內空氣快速均勻地360°加熱，將熱力均勻地滲透食物，令食物全方向受熱均勻，口感更佳。

【價錢】

山本氣炸鍋原來的標價為¥1688，但在淘寶618的促銷價為¥219，經此連結進入購買頁面後領取優惠券，更能即減¥20，變相即可以¥199的歷史性最低價購入山本氣炸鍋，只是原價八分之一的價錢，足足便宜了一千多元！

山本氣炸鍋可說是成功令氣炸鍋一炮而紅的品牌，月銷量超過7萬，成功令不少人入坑。市面上大牌子的氣炸鍋動輒過千元，但山本氣炸鍋的價錢卻便宜很多，功能齊全，性能更可媲美大牌子，實屬性價比之選。

不少網民都分享自己用氣炸鍋成功製作出的美食，更有網民表示家人有了氣炸鍋後便「日炸夜炸」，一個鍋搞掂所有食物，輕鬆方便又好食。

+ 2

淘寶618優惠眾多，看準這個好時機下手必定沒錯，新手入門想試試氣炸鍋美食的話，¥199山本氣炸鍋絕對值得小試牛刀。

購買東西前記得點擊以下「即搶」按鈕，或按此連結，即可領取高達¥618的淘寶超級紅包，結帳時直接如現金一樣支付。

圖片來源：淘寶

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/02）

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