【VPN】2020最新 比較5大熱門VPN安全性/速度/價錢/地區解鎖功能

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「港版國安法」近日殺到，網絡安全問題繼去年後再度引起港人關注，連帶網絡「翻牆」工具VPN也成為近期熱話，應用程式的下載次數更在短時間直線飆升。現時坊間雖有多款付費與免費VPN可供選擇，不過假如對VPN認識不多，無從入手，編輯在此便整合出VPN的相關資料，綜合並比較現時熱門VPN服務供應商的，供各讀者參考。

甚麼是VPN？

VPN，即虛擬私人網絡，簡單而言就猶如「秘密通道」一樣，透過伺服器連線「改道」，讓用戶以與自己身處地區不同的伺服器連線上網，變相即是將自己原來的網絡位址隱藏，保密網上身份、個人資料及網絡足跡免被監控。除此之外，如國安法實施後某些網站將被禁制，VPN亦有突破封鎖的作用，讓用戶「改道」使用外國伺服器上網，如常瀏覽被禁制的網站。

VPN的用途？

VPN最廣為人知的用途相信也莫過於「翻牆」，亦即突破網路封鎖，瀏覽被禁制的網站。具體來說，只要用家連接VPN後，便可於解鎖影片的地區限制、下載並遊玩其他國家的遊戲、進行遠端工作、以更便宜的價錢網購， 以及某些有網絡禁制的國家解鎖社交媒體等等，不過除此之外，由於VPN同時具有「隱身」的特性，因此不少人為安全起見，亦會用VPN保密網上身份及足跡。

既然VPN有保密身份及個人資料的作用，選擇時當然要格外慎重。雖然網上隨便一搜便有為數不少的免費VPN可供使用，不過免費VPN的安全性大多成疑，隨時有機會收集使用者的線上活動數據，進而將此數據賣給廣告商。此外，連線質素亦相對付費VPN不穩定，編輯建議大家還是盡量選擇付費VPN。不過付費VPN數量也不少，選擇時又該考慮哪些因素？

如何選擇VPN?

1. 【供應商來源地、背景、服務評價】

雖然VPN可保障你的網絡位址與個人私隱對外保密，不過VPN的供應商是仍然能夠獲取用戶本來的資料，因此選擇VPN時應重點看留意供應商的來源地，是否有強制性保留資料的相關法律。背景不明或信譽不良的供應商，除了隨時有洩密的風險，更有可能會引導用家到網上廣告圖利。

2. 【VPN可否解鎖地區使用限制】

VPN除了保密個人網絡行蹤，另一特點是突破網絡封鎖，讓用戶可以使用不同地區提供的網絡服務，如影視串流平台便會因應用戶所在地不同而提供不同節目，因此如使用VPN的目的是突破網絡限制，用家便需留意供應商提供哪一個地區的網絡。

3. 【VPN連線速度】

由於使用VPN後網絡地區及頻寬會有所改變，因此上網速度亦有機會變得更慢。如對上網速度有要求，建議可先參考網上評價，揀選較會快速的VPN供應商。

4. 【可使用裝置數目】

大多VPN皆可供多個裝置同時使用，如想與朋友「夾份」同用VPN，挑選時便需留意裝置數目上限，另外，太多人使用亦有可能導致速度變慢，用家需特別留意。

5. 【VPN是否方便易上手】

下載VPN App後會發現App內有不少網絡設定，沒有相關知識的用家難免會對各樣選項感到混淆，建議挑選時同樣可參考網上評價，選擇操作較為簡單易用，設定不多的VPN。

五大熱門VPN比較及推薦

1. Nord VPN

【快速了解NordVPN】

• 伺服器位置及數量：5500+伺服器遍佈59個國家

• 解鎖區域限制：可解鎖外國影視網站、連接遊戲外國伺服器

• 可同時連接裝置數目：最多6個裝置

• 支援裝置平台：Windows、macOS、Android、iOS、Linux、Chrome、Firefox

• 價錢及優惠：單月方案月費為US$11.95(約HK$92.6)，一年方案月費為US$6.99(約HK$54.1)，兩年方案月費為US$4.99(約HK$38.6)，三年方案月費為US$3.49(約HK$27)

• 退款政策：30 天試用期與保證退款機制

Nord是本港現時較為人熟知的VPN供應商，其公司總部位於巴拿馬，在全球各地擁有超過5,500台伺服器，由於巴拿馬並無強制性資料保留的相關法律，因此Nord的供應商並不會向任何第三方分享用家的私人資料，而公司自身方面亦採用「無數據日誌記錄」政策，絕不追蹤、收集或記錄用戶的網絡使用情況，以保障個人私隱。

安全性方面，Nord亦是少數達到軍用等級加密技術的供應商，採用了多重安全裝置保密用戶的位址與資料，除了最基本的隱藏IP、變更網路位置、將網絡資料進行加密等的功能外，NORD最大特點在於同時具有「模糊處理」（Obfuscation），Double VPN，及CyberSec安全手法。

「模糊處理」是以假資料掩護用戶的網絡瀏覽資料，而Double VPN則是把一次加密後的流量傳送到第二個VPN服務器，進行雙重加密，再配合CyberSec安全手法，阻擋廣告和惡意網站，避免從其他方面洩露個人資料。

優點：伺服器數量最多、軍用等級加密技術、無日誌記錄政策、速度快 缺點：價錢偏貴

2. SurfShark VPN

【快速了解SurfShark VPN】

• 伺服器位置及數量：1700個伺服器遍佈全球63個國家

• 解鎖區域限制：可解鎖外國影視網站、連接遊戲外國伺服器

• 可同時連接裝置數目：無上限裝置

• 支援裝置平台：Windows、macOS、Linux、Android、iOS、Chrome、Firefox、FireTV、Apple TV、Xbox、Playstation

• 價錢及優惠：兩年方案月費為US$1.99（約HK$15.4），一年方案月費為US$5.99（約HK$46.4），而單月方案月費則是US$11.95（約HK$92.6）

• 退款政策：30 天試用期與保證退款機制

Surfshark是非中資的 VPN 服務供應商，公司註冊於英屬維爾京群島，在全球個63 個國家 擁有超過 1700 個服務器，由於英屬維爾京群島並無強制性資料保留的相關法律，因此用戶亦不需要擔心資料的安全性問題。

在加密方面，Surfshark採用AES-256-GCM加密技術，每台服務器均有專用 DNS 和洩露保護系統，能全面保護使用者的個人數據。除此之外還設有MultiHop加密系統，通過在多個國家同時連接，將用戶的身份、位置、個人數據進行進行雙重加密，全面掩蓋網絡足跡。

另外Surfshark還提供多重加密使用模式，包括隱蔽模式、NoBorders 模式，及Whitelister模式。隱蔽模式可確保互聯網服務供應商無法判斷是否使用 VPN；NoBorders 模式則允許用家在受限地區中使用VPN；而Whitelister則能讓特定的應用程式和網站，如銀行及繳費網站繞過 VPN，如常瀏覽並使用。

優點：軍用等級加密技術、接近無日誌紀錄政策、無限數量的裝置 缺點：伺服器數量較少

3. Express VPN

【快速了解Express VPN】

• 伺服器位置及數量：3000+個伺服器遍佈全球94個國家

• 解鎖區域限制：可解鎖外國影視網站、連接遊戲外國伺服器

• 可同時連接裝置數目：5個裝置

• 支援裝置平台：Windows PC、Mac、iOS、Android、Linux、routers、game consoles、smart TVs

• 價錢及優惠：單月方案月費為US$12.95（約HK$100.3），15個月方案月費為US$6.67（約HK$51.6），半年方案月費則是US$9.99（約HK$77.4）

• 退款政策：30 天試用期與保證退款機制

Express VPN同樣註冊於英屬維爾京群島，並無強制性資料保留的相關法律，而且同時採用嚴格的隱私政策和高標準的加密，確保不會追蹤、收集或記錄用戶的網絡使用情況。Express VPN 在全球94個國家擁有3,000多台伺服器，在坊間的速度測試中表現快速並穩定。

安全性方面，Express VPN採用軍用等級AES-256加密技術、Trusted Server、DNS洩漏保護、IPv6洩漏保護、混淆伺服器、Network Lock終止開關功能。在採用多重加密保障的同時，Express VPN亦在隱私政策中表明不會收集用戶的活動日誌，包括瀏覽歷史記錄，流量目的地，數據內容，或DNS査詢。

此外，Express VPN還允許用戶在所有伺服器上使用P2P，相較於Nord VPN只提供有限的P2P伺服器，Express VPN能讓用戶以穩定及快速的速度下載大型文件及影視資源。而Network Lock終止開關可在VPN連接斷開時，防止流量進入和離開設備，從而提供更高級別的保護，在連接公共Wi-Fi時尤其適用。

優點：軍用等級加密技術、無日誌政策、評比為速度最快的VPN 缺點：價格偏高

4. Ivacy VPN

【快速了解Ivacy VPN】

• 伺服器位置及數量：2000+個伺服器遍佈全球100個地點

• 解鎖區域限制：可解鎖外國影視網站、連接遊戲外國伺服器

• 可同時連接裝置數目：5個裝置

• 支援裝置平台：iOS、Android、Windows、Linux、Kodi、Raspberry Pi、xBox、PS4 Blackberry、Roku、Routers、Smart TV

• 價錢及優惠：單月方案月費為US$9.95（約HK$77.1），12個月方案月費為US$3.5（約HK$27.1），五年方案月費則是US$1.16（約HK$8.9）

• 退款政策：30 天試用期與保證退款機制

Ivacy VPN的公司總部位於新加坡，同樣是非中資的 VPN 服務供應商，在全球100多個地點擁有2000多台伺服器，是繼Nord VPN及Express VPN後，伺服器數量數一數二的供應商，而Ivacy近年還加入一些比較少見的國家的VPN 服務器，如哥斯達黎加、加納、肯尼亞和巴拿馬等。

針對安全性方面，Ivacy同樣接近無日誌政策 ，不會收集用戶的活動日誌，包括瀏覽歷史記錄，流量目的地，瀏覽時間、內容，及DNS査詢，唯一會收集的是用戶的名字、電郵地址及付款方法，目的是用以建立帳戶。

而技術方面，Ivacy 採用256位加密、IPv6 洩漏保護、安全 DNS、DDoS 保護、安全下載、多種協議與 Internet Kill Switch 功能，能隱藏網絡身份及足跡之餘，亦可保障在使用公共網絡時用戶是完全安全。

Ivacy的加密保護基本上與其他VPN供應商無太大差異，最大特點反而是在串流及下載方面，Ivacy允許用戶在專用的P2P伺服器上下載種子，同時更具備Kodi專用的伺服器，加上無速度限制，用戶可以穩定並流暢的速度觀看其他地區的Netflix、Hulu、BBC iPlayer、CBS、ABC等的影視資源。若用戶身處中國大陸需要「翻牆」，Ivacy更設有一個名為「Ivacy Prime」的應用程式，可以一鍵翻牆到用戶想到訪的社交網站如Facebook、YouTube、Twitter等。

優點：軍用等級加密技術、接近無日誌政策、中國「翻牆」效果出色、適合用作串流、價錢便宜 缺點：伺服器相對較少

5. Pure VPN

【快速了解Pure VPN】

• 伺服器位置及數量：2000個伺服器遍佈全球180個地點

• 解鎖區域限制：可解鎖外國影視網站、連接遊戲外國伺服器

• 可同時連接裝置數目：5個裝置

• 支援裝置平台：iOS、Android、Windows、Linux、Smart TV

• 價錢及優惠：7日試用期US$0.99，其後每月月費US$5.82

• 退款政策：31日退款保證

PureVPN 屬於一間小型的VPN供應商，在全球180個地點擁有超過2000台伺服器。其賣點較為簡單，主打簡單易用，即使是新手使用亦能快速上手，只需使用Quick Connect便能自動連接到想要的國家，並設定內裏的所有細節。

至於安全性方面，PureVPN 的伺服器支援OpenVPN、L2TP/IPSec、PPTP、SSTP和IKEv2等多種協議，加上同樣具備Kill Switch 功能，可保障用戶在使用公共網絡時用戶是完全安全。

不過值得留意的是，Pure VPN的總部位於香港，雖然香港的資料保留政策不如中國般嚴格，但相對於外地的VPN供應商，Pure VPN的安全性會否受國安法影響暫時亦是未知知數。假如用戶使用VPN的主要目的是為了解鎖地區限制，觀看影視資源，那Pure VPN亦不失為一個實用之選。

優點：操作簡單易上手 缺點：香港公司，法律情況及背景比其他VPN服務更為複雜

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/03)

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