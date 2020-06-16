父親節禮物| Crabtree & Evelyn剃鬚護膚三步曲重拾爸爸年輕光彩!

網購攻略 網購攻略

Crabtree & Evelyn的潤手霜無人不曉，但其實除了手部護理的產品以外，Crabtree & Evelyn的護膚產品覆蓋身體及面部，例如沐浴露﹑面膜及面霜等，而且產品越趨中性化，迎合現今男女的護膚需要。趁着父親節即將到來，不如看看Crabtree & Evelyn的產品會否適合爸爸？

這次David在片中使用了來自Crabtree & Evelyn的「Crabtree」一系列護膚產品，馬上來重溫一下有關產品以及剃鬚護膚三步曲！

提提你，Crabtree & Evelyn官網現正進行父親節優惠，凡購買Crabtree系列任何產品，即送潔面潤膚旅行裝兩枝，包括： 1. Evelyn Rose 柔滑潔面泡沫15ml 2. Crabtree 柔膚 + 緊緻身體潤膚乳液15ml

剃鬚護膚三步曲：

1.CRABTREE 潔淨 + 柔膚剃鬚膏 - 125MLHK$145

先用清水把面部清洗乾淨然後再擦乾，再把潔淨及柔膚剃鬚膏均勻地塗在需要剃鬚的地方，份量可按個人需要加厚。把剃鬚膏塗均後即可利用剃刀剃鬚。

CRABTREE 潔淨柔膚剃鬚膏比起一般泡沫狀的剃鬚膏更幼滑，膏狀質感更為親膚，感覺清涼舒服。這款剃鬚膏主要成份由蘋果纖維﹑黑加侖油，及蘋果萃取物組成，有助溫和地除去乾燥肌膚及雜質，軟化肌膚為肌膚補充營養，亦能使死皮細胞自然脫落，展現嫩滑明亮肌膚。

因此使用這款剃鬚膏後能使剃毛過程更順暢，亦不怕有平日剃鬚後的乾燥感。

2.煥膚 + 再生潔面泡沫 - 125MLHK$198

CRABTREE系列的煥膚再生潔面泡沫利用蘋果萃取物及蘋果水合組成，能發揮最大的保濕功效，當中的竹萃取物及蘋果酸有助溫和去除污垢。

3.去角質 + 淨膚面部磨砂粉 - 50GHK$247

David在片中示範了在潔面泡沫中加入磨砂粉，以達致深層去污清潔的作用。去角質及淨膚面部磨砂粉的粉粒幼細，不怕傷害敏感脆弱的皮膚。而且磨砂粉的成份中亦有蘋果纖維，能發揮保濕作用，不用潔面後皮膚繃緊不適。

使用方法簡單，只需將適量的面部磨砂粉加入潔面泡沫中，將兩者搓勻混合，然後在面部需要作深層潔淨的地方打圈來回清潔，便能把皮膚內深藏的污垢排出。最後再用清水洗面即可。

4.CRABTREE 保濕 + 舒緩鬚後護膚膏 - 125MLHK$214

做好面部清潔後，不能忽略的步驟就是潤膚了！雖然使用 CRABTREE 潔淨柔膚剃鬚膏後能使剃鬚後的不適減少，但滋潤肌膚的功夫仍不可缺少。

這款保濕及舒緩鬚後護膚膏可緩和毛孔剃鬚後的敏感狀態，其保濕功效並不黏膩，觸感十分清涼乾爽。除了可作面部潤膚用途，全身及雙腿亦可適用。護膚膏散發佛手柑及蘋果木氣息，芳香獨特。

愈來愈多男士注意到護膚保養的需要，護膚亦不再是女生獨享的專利，因此Crabtree & Evelyn推出的護膚產品亦更加多元化，迎合不同性別膚質的需要，當中以CRABTREE系列的產品最為適合男士使用。

而且這系列的產品均帶蘋果香，中性氣味很乎合男士喜好。假如沒有產品適合爸爸，不坊看看身邊的另一半有沒有這個需要？現時於網店消費滿HK$500即可享有免費送貨服務。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/15)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！