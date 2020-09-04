手部護理| 手部最容易曝露年齡?C&E磨砂洗手液讓雙手逆齡成嬰兒肌

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Crabtree & Evelyn以手部護理產品打出名堂，除了潤手霜之餘，其他手部護理用品都非常值得推薦。想雙手時刻保持最佳狀態，不單要經常塗潤手霜滋潤雙手，原來還要定時為手部做磨砂護理？

手部磨砂有何作用？

面部需要磨砂去角質人人皆知，但原來手部都需要定期進行磨砂？平日經常做家務，接觸清潔液的話都會刺激皮膚，容易令雙手肌膚粗糙﹑出現倒刺﹑乾紋等等。利用磨砂產品為手部去除多餘老化角質層，可以令雙手回復亮澤，改善關節位的色素沉澱問題，讓雙手逆齡重回少女般嫩滑！

最近Crabtree & Evelyn的CRABTREE護理系列推出了護理新品，滋潤修護效果令人令人讚嘆驚奇！雙手肌膚乾燥得不堪入目？手背掌心出現一條條乾紋？想改善雙手皮膚問題，不妨試試全新產品CRABTREE 磨砂及光滑洗手液，為雙手帶來突破性的改變。

CRABTREE 磨砂 + 光滑洗手液 250MLHK$205（點擊藍色連結即可購買）

CRABTREE 磨砂及光滑洗手液帶濃郁清爽蘋果香氣，洗手後香味可以維持一整天，讓雙手充滿芳香撲鼻的大自然氣息。

這款洗手液與一般市面的潔手液有別，磨砂及光滑洗手液帶有蘋果纖維，顆粒細緻不刮手不傷皮膚，同時做到磨砂效果，肌膚更柔滑，膚色更均勻。

磨砂及光滑洗手液還含有竹莖粉能溫和去除角質，帶走死皮細胞；佛手柑精油含天然抗菌特性，濕淨肌膚，同時平衡肌膚水分；甘油及維他命E，為肌膚補充水分，展現柔嫩膚質。

洗手液十分容易起泡，泡泡稠密，因此每次只需使用少量即可。搓手時可以一邊替雙手磨砂，同時殺菌，更讓雙手全日帶着迷人香氣。洗手液成份滋養，洗手後讓雙手感到尤如有一層滋潤保護膜包裹，讓雙手瞬間回復亮白如絲般嫩滑，修復歲月辛勞痕跡。

除了CRABTREE系列的磨砂及光滑洗手液之外，Crabtree & Evelyn的THE GARDENERS系列亦有一枝修護去角質洗手液十分值得一試。

THE GARDENERS 滋養豐凝去角質洗手液HK$160（點擊藍色連結即可購買）

THE GARDENERS 滋養豐凝去角質洗手液的功能及效果與CRABTREE 磨砂及光滑洗手液相近，而THE GARDENERS 滋養豐凝去角質洗手液則帶清新大自然氣息草本香味，散發着濃濃的紅桑莓氣味，同樣芬芳怡人。

這款滋養豐凝去角質洗手液成份主要為紅桑子籽油，能修複功效的維他命E，紓緩受損肌膚；奇亞籽油含豐富滋潤成分的脂肪酸，避免肌膚乾燥痕癢；苦楝油能有效紓緩及淨化肌膚。 磨砂粒子則由浮石及荔枝粉而成，能溫和洗去乾旱死皮。

兩款洗手液皆能保濕滋潤﹑去角質去死皮，讓雙手細紋減褪，使粗糙肌膚回復光滑如嬰兒肌般幼嫩，淨白掌紋間的暗沉色素。

疫情下常用酒精搓手液少不免讓雙手變得愈來愈粗糙乾燥，既然勤洗手已經變成日常的生活習慣，倒不如選用一枝既富有質感又能細心呵護雙手的洗手液，讓怡人的香氣伴隨一天的好心情。

立即到Crabtree & Evelyn官網選購心儀護膚產品，體驗Crabtree & Evelyn重新出發探索之旅，欣賞嶄新個性簡約包裝。凡於網店消費滿HK$500即可享免費送貨服務。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/04）

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