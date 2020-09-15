【手部護理】 疫情下雙手乾燥現皺紋?3個步驟還原嫩滑再生陶瓷肌!

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新冠肺炎疫情持續已經接近8個多月，市民慢慢地經已習慣了抗疫的生活，將「戴口罩﹑勤洗手」，融入了生活的一部份。8個多月過去了，你又有沒有發現雙手竟在短時期內變得愈來愈粗糙，指縫間竟長了一條又一條的乾紋？

相信不少女士也遇到這個煩惱，經常接觸酒精及消毒清潔用品，導致雙手變得容易敏感，而且乾燥又粗糙。不在短時間內好好處理問題，分分鐘變成「主婦手」，到時想改善問題就難上加難，後悔莫及了。

不少年過25的「輕熟女生」均會開始注重眼周的保養，慎防一不留神便出現皺紋曝露年齡。但原來大家卻忽略了同樣重要的手部護理，粗糙起皺的雙手看起來分分鐘老了10歲！今天編輯就來分享利用Crabtree & Evelyn 進行手部護理的基本三步曲，在家中也可自行為雙手「做SPA」，讓手部肌膚還原嬰兒般的嫩滑！

Crabtree & Evelyn 以手部護理產品在國際間打出名堂，讓他來打理雙手的護膚步驟絕對放心。而且產品的香味芳香怡人，用後不單使人身心舒暢，更令讓芳氣縈繞全天，讓身邊的人也能感受到這份怡人的香氣。

手部護理三步曲：

【第一步：軟化手指邊緣的硬皮】

想護手第一步必須先軟化手指旁邊硬皮和老化的角質層，這樣一來才能較容易在之後的步驟為雙手磨砂去角質。

推薦產品一：The Gardeners 滋養潔膚油 - 125ML HK$195（點擊藍色連結即可購買）

THE GARDENERS 滋養潔膚油深受歡迎，皆因它的成份來自大自然萃取物，感覺更貼近自然更呵護肌膚。產品最特別的是產品成份主要萃取自草本植物、花果的精華成份，能為肌膚補充營養、抗氧化，達到美容功能，因此深受歡迎。

滋養潔膚油除了可用以作卸妝油之外，其實還可以用來作軟化手指死皮的用途。由於潔膚油含有奇亞籽油，是一種含豐富滋潤成分的脂肪酸，能夠避免肌膚乾燥痕癢。使用方法簡單，倒出適量在掌心後搓熱，然後重點塗抹在指甲旁邊的邊緣。

推薦產品二：

EVELYN ROSE 光感身體潤膚油 - 100ML HK$285（點擊藍色連結即可購買）

身體潤膚油平日可以用作身體乳般使用，帶意大利檸檬、玫瑰及岩蘭草的特色芳香，成份十分滋養。潤膚油同時亦可用以軟化手指死皮，使用方法相同，倒出適量在掌心後搓熱，然後重點塗抹在指甲旁邊的邊緣。

【第二步：清潔＋去角質】

面部需要磨砂去角質人人皆知，但原來手部都需要定期進行磨砂？利用磨砂產品為手部去除多餘老化角質層，可以令雙手回復亮澤，改善關節位的色素沉澱問題，讓雙手逆齡重回少女般嫩滑！由於步驟一中已經將手指的死皮軟化，因此之後為雙手去除多餘角質層的功夫便輕鬆得多。

推薦產品一：CRABTREE 磨砂 + 光滑洗手液 - 250ML HK$205（點擊藍色連結即可購買）

CRABTREE 磨砂及光滑洗手液帶濃郁清爽蘋果香氣，洗手後香味可長久維持，讓雙手充滿芳香撲鼻的大自然氣息。

這款洗手液與一般市面的潔手液有別，磨砂及光滑洗手液帶有蘋果纖維，顆粒細緻不刮手不傷皮膚，同時做到磨砂效果，肌膚更柔滑，膚色更均勻。

磨砂及光滑洗手液還含有竹莖粉能溫和去除角質，帶走死皮細胞；佛手柑精油含天然抗菌特性，濕淨肌膚，同時平衡肌膚水分；甘油及維他命E，為肌膚補充水分，展現柔嫩膚質。

洗手液十分容易起泡，泡泡稠密，因此每次只需使用少量即可。搓手時可以一邊替雙手磨砂，同時殺菌，更讓雙手全日帶着迷人香氣。洗手液成份滋養，洗手後讓雙手感到尤如有一層滋潤保護膜包裹，讓雙手瞬間回復亮白如絲般嫩滑，修復歲月辛勞痕跡。

推薦產品二：THE GARDENERS 滋養豐凝去角質洗手液 - 250ML HK$160（點擊藍色連結即可購買）

THE GARDENERS 滋養豐凝去角質洗手液的功能及效果與CRABTREE 磨砂及光滑洗手液相近，而THE GARDENERS 滋養豐凝去角質洗手液則帶清新大自然氣息草本香味，散發着濃濃的紅桑莓氣味，同樣芬芳怡人。

這款滋養豐凝去角質洗手液成份主要為紅桑子籽油﹑能修複功效的維他命E，紓緩受損肌膚；奇亞籽油含豐富滋潤成分的脂肪酸，避免肌膚乾燥痕癢；苦楝油能有效紓緩及淨化肌膚。磨砂粒子則由浮石及荔枝粉而成，能溫和洗去乾旱死皮。

【第三步：潤手霜深層滋潤護手】

為雙手進行去角質護理後，雙手已經比原來的平滑和滋潤，但是塗護手霜的步驟仍然不可略過的！潤手霜能為雙手提供多一層防護，讓滋潤呵護的成份深深注入肌膚細胞，不止停留在皮膚表層。而且潤手霜更有提亮淨白功效，讓暗啞的肌膚回復水潤透白。

推薦產品：

皇牌護手霜禮盒 HK$240（點擊藍色連結即可購買）

想一次過體驗重新三大系列的獨特芳香？那就不要錯過Crabtree & Evelyn的皇牌護手霜禮盒。這個手霜禮盒集齊了三大護膚系列的潤手霜，每枝的香味和功效獨特，絕對能帶來驚喜。三枝潤手霜包括：

(1) EVELYN ROSE 緞光絲滑護手霜 - 25ML

- 質感絲柔，快速滲透。

- 含有豐富保濕成分，特色芳香糅合意大利檸檬、玫瑰及岩蘭草。

(2) CRABTREE 再生 + 滋養護手霜 - 25ML

- 質感輕盈，快速滲透。

- 結合蘋果水與有助柔膚的乳木果油，以源源注水。

- 含有蘋果酸溫和去角質，令暗淡乾燥的肌膚煥發新生。

(3) THE GARDENERS 滋養豐凝護手霜 - 25ML

- 散發著草本清香，富含三重高效保濕成分的植物種籽油，三款之中最為保濕潤厚。

- 輕鬆融於肌膚，滋潤不油膩。

- 草本清香具有舒緩功效，靈感源於大自然。

此外，潤手霜原來還有一個隱藏用法？原來用以熱敷的話，保濕效果更佳！

使用方法簡單，只需將潤手霜厚塗雙手，然後用熱毛巾包裹熱敷。5分鐘後便可取下，按摩雙手讓剩餘的潤手霜吸收，並擦走多餘的，雙手的肌膚便能立即變得光滑如剝殼雞蛋般！

想讓雙手也能感受這個天皇級的Home Spa體驗？心動不如行動！趁在雙手變成「主婦手」之前好好呵護它們吧！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/15）

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