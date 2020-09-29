【外賣優惠】KFC中秋外賣自取7折 $260嘆盡6人派對餐 足足18件雞

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一年容易又中秋，每逢中秋節都是與親友相聚、聯繫感情的好時機！想和親友們在中秋佳節歡聚開Party嗎？那又怎能少了派對的重頭戲——炸雞和汽水呢？最近，KFC推出了中秋外賣自取七折優惠，$260即可豪嘆6人派對餐，除開每人平均只需$43.4，超級抵食！以下為大家奉上優惠詳情：

【KFC 中秋賞月優惠🎉派對B餐7折】

由即日起至 2020年10月6日 期間，凡按此連結前往KFC官網，惠顧好味速遞預約自取「派對B餐」即可享有7折優惠。7折後只需$260即可叫到六人份量的桶餐享用，換言之每人除開平均只需$43.4，非常划算！派對B餐（6人或以上）有齊18件雞、巴辣香雞翼、格格脆薯塊、經典葡撻等等，絕對飽肚又滿足！

派對B餐包括以下多款美食：

• 5件巴辣雞翼

• 2客格格脆薯塊(大)

• 4客馬鈴薯蓉

• 2客粟米杯

• 8件家鄉雞 或 8件香辣脆雞

• 2個家鄉雞皇飯 或 2個辣汁蘑菇香飯

• 4件香烤蜂蜜雞翼

• 2件經典葡撻

現時，外賣速遞同樣有優惠喔！凡下單滿$90即可免運費，訂購滿$250或以上可憑優惠碼「HD-C141」再減$30！事不宜遲，立即按此藍色連結前往預約KFC外賣速遞或外賣自取，與親朋戚友一起歡渡中秋吧！

派對B餐7折優惠條款及細則： •適用於2020年9月23日至10月6日當日自取之訂單 •食品供應視乎餐廳供應而定，部份分店套餐內容會有差異 •優惠只適用於好味速遞預約自取訂單，不適用於好味速遞及堂食 •優惠不得與其他推廣優惠或折扣同時使用、亦不可兌換現金或換取其他貨品或優惠 •如有任何爭議，Birdland (Hong Kong) Limited保留此優惠之最終決定權

（優惠資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/29）

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