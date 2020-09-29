【家居健康設備】長期病患＋長者必睇 家用血壓計+血氧儀選購指南

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血壓值的高低是查看健康情況的其中一個指標，很多長者及長期病患者均需每天測量血壓，以監測健康情況，確保可及時處理身體突發不適。假如家中有老年人或長期病患者的話，血壓計便是必須的家居護理設備之一。本文將會講解血壓計及血氧儀的選購指南，以及使用時的注意事項，有需要的話可參閱下以資訊。

為什麼要定時監測血壓？

血壓能反映示患者的身體狀態，是基本生命體徵之一，透過觀血壓值可分析患者的身體狀態是否穩定，能判斷出患者疾病的嚴重程度，以便及時求醫，避免耽誤病情。

正常的血壓值應該是多少？

根據衛生署提供的健康資訊：

正常血壓：收縮壓(上壓)為120mmHg以下，舒張壓(下壓)為80mmHg以下；建議兩年內再次檢查(75歲以上的人士，每年檢查一次)

前期高血壓：收縮壓(上壓)為120-139mmHg，舒張壓(下壓)為80-89mmHg；建議一年內再次檢查

高血壓：收縮壓(上壓)為140mmHg或以上，舒張壓(下壓)為90mmHg或以上；盡快約見醫生聽取建議

血壓計5大選購要點:

1. 上手臂式血壓計或手腕式血壓計

一般人的話，選用任何一種都是沒有問題的。不過如果你是患有血液障礙和血管病變，如糖尿病丶高血脂丶高血壓丶動脈硬化等，則不宜使用腕式和手指式的電子血壓計。因為這類患者的手腕和上臂的血壓測量的結果會有一定的差距。所以，如你有以上提到的疾病的話，你應選購臂式血壓計，減少量度時得出的差異。

2. 血壓記錄記憶功能

部分血壓計支援血壓記錄功能，可以連續記錄之前測量的血壓記錄，讓用家對自己的血壓狀況更加了解。帶記憶功能的血壓計適合需要長期準備地監測血壓的用家，也方便照顧者了解家中長者血壓情況，以方便照顧老人家。

3. 心律不正檢察功能

市面上不少血壓計能同時量度心跳，偵測心跳節奏是否穩定。心律不齊或心律不正是一種很普遍的心臟病，它泛指任何不正常的心跳、心跳節奏不穩它或其他心律問題。及早檢察發現心律不正問題能讓病人及早得到診治。

4. 錯誤動作提示

要正確量度血壓需要配合正確姿勢，從而避免數據出現誤差的情況。一些血壓計帶誤動作提示功能，若用家量度時姿勢不正確則會出現提示以調整姿勢重新測量，防止用家在錯誤的姿勢下量度出不準確的血壓。

5. 螢幕數據顯示是否清晰

假如血壓計是選購給長者自行使用的話，建議購買時考慮螢幕數據顯示是否清晰，如數字的大小丶數字所代表的資訊是否容易讀取，以避出現誤讀數據的情況。

血壓計推薦款式：

Omron HEM-7122 上臂式電子血壓儀 血壓計 (日文版 日本製造)$499（點擊藍色連結或以下按鈕即可購買）

商品詳情：

1. 【一鍵操作】

只需一個按鈕就可以開始／停止，操作、度數。

2. 【改良扇形臂帶】

改良設計更符合人體結構，佩戴更方便，檢測更舒適。臂帶適用臂周：22-32cm

3. 【不規則脈搏檢測】

在測量血壓時監聽脈搏，在高低壓同時檢測到瞬間心跳節奏超過平均心跳節奏±25%，將提示不規則脈搏標誌。

4. 【錯誤動作提示】

測量血壓時，系統自動檢測你的測量姿勢，若出現警示標誌，請調整姿勢，重新測量。

5. 【臂帶佩戴自檢】

臂帶佩戴正確與否，很大程度影響了血壓測量的準確性。自檢功能將智能提示你臂帶是否正確佩戴，測量更安心。

6. 【30次記憶】

自動記錄前30次血壓值，幫助用戶查看周期血壓變化，管理身體健康。

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OMRON HEM-7320F 手臂式血壓計 (日文版)(不包括AC 變壓器) （點擊藍色連結或以下按鈕即可購買）

同樣來自OMRON的上臂式電子血壓儀，HEM-7320F是較HEM-7122新款的型號。當中功能大致相同，重點分別：

1. 【90次記憶】

自動記錄前90次血壓值，幫助用戶查看周期血壓變化，管理身體健康。

2. 【日間/夜間平均值顯示】

自動計算最近血壓值的平均數，由於每一次量度血壓的數值或者不完全一樣，因此平均血壓值可以給你一個更全面的參考數字。

3. 【高智能加壓技術】

高智能加壓技術能在血壓測量過程進行智能預判，減少過度加壓的不適與二次加壓的誤差，從而自動加壓至適當程度。

定期監測血壓值對長者及長期病患者尤其重要，但若然是患有以下疾病的患者，則需同時定時監測自己的血氧值：心臟衰竭﹑心血管疾病、慢性阻塞性肺病、支氣管哮喘等等。

血含氧量是甚麼？

血含氧量就是人體血紅蛋白的帶氧情況，正常值為95-100%。若血氧飽和度低於90%，表示低血氧病，患者通常會皮膚發紫。

為什麼要定時監測血氧？

心肺功能會隨著年齡的增長逐漸下降，不可避免的會出現慢性缺氧的情況，尤其是長期病患者。定時監測血氧，可及時發現低氧情況，以免延誤病情。

血氧監測儀推薦款式：

Andard 指夾式心臟脈搏血氧監測儀 (背光版本) (顏色隨機)$188（點擊藍色連結或以下按鈕即可購買）

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/28）

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