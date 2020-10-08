【便秘飲食】簡單自製通宿便蔬果汁 配合便攜式攪拌機 隨時隨地飲

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大肚腩很困擾嗎？其實你的肚腩未必因為發胖所致，很有可能是大便作怪，導致肚子常常鼓鼓脹脹，就像多了一層贅肉。便秘是不少都市人的共同煩惱，成因不外乎與飲食習慣和生活習慣相關。假若你每日排便不規律，或經常排便時不暢、不盡、不爽，那麼這就是便秘了。而累積在腸道內的「萬年宿便」會產生毒素，引發一連串的問題如皮膚粗糙、發黃、口臭、腹痛等，嚴重更會誘發大腸癌，危害健康。

累積在腸道內的宿便會產生毒素，危害健康。

解決宿便的關鍵

要從根源上解決便秘問題有三大關鍵，包括運動、食物纖維及水份。每天進行適度的帶氧運動、保持均衡飲食、攝取足夠的膳食纖維，同時補充充足水份，便秘問題自然迎刃而解。

話雖簡單，但實際實行起來卻沒那麼容易。尤其是上班族，每天要應付忙碌的工作、突如其來的加班，下班後的休息時間經已不多。即使每天堅持鍛鍊，也未必有空暇時間準備營養均衡的早午晚餐。如果想從飲食方面開始改變，自製天然蔬果汁也不失為健康又有效的選擇，毋須花太多時間和功夫，順道還可達到腰圍縮減、減重修身的功效，可謂一舉兩得。

蔬果汁有助排走宿便 改善便秘

高纖飲食在治癒便秘這方面是功不可沒，一些水果和蔬菜製成的果汁含有豐富的膳食纖維和山梨糖醇，兩者都有助促進腸道蠕動，調節腸胃功能。而且，果汁中還含有大量水分，能有助糞便軟化，使它們更易排出，從而改善便秘困擾。

但需注意一點，並非所有果汁都一樣有效，當中以100%天然鮮榨果汁效果最佳，應避免選擇市面上添加了大量香精、糖、色素的濃縮果汁。

蔬果汁有助排走宿便 改善便秘

三款防治便秘蔬果汁食譜

1）蘋果梨汁

食材：2個蘋果、1個梨加水用攪拌機製成汁

2）奇異果橙汁

食材：1個奇異果、1個橙加水用攪拌機製成汁

3）ABC果汁：Apple蘋果、Beetroot紅菜頭、Carrot紅蘿蔔

食材：1個蘋果、1個細紅菜頭、1條紅蘿蔔加水用攪拌機製成汁

在家親手自製果汁能夠確保內裡的營養和成分，無任何添加糖和色素，飲用起來自然更放心。假如你是新手初入門，想要培養起一日一杯天然新鮮果汁的好習慣，那麼就需要入手一部專用的果汁機。

在節奏緊湊的生活中，與其選擇功能五花八門的產品，操作簡單又可隨身攜帶的款式，似乎就更貼合現代人的需求了。以下款式在市場上相當受歡迎，除了基本的攪拌功能，最大魅力在於方便易攜，十分便利。而且，功能、便利、美觀、價錢各方面兼優，實屬性價比之選。

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特點一：3個簡單步驟 強而有力快速攪動 製作不同飲品

操作十分簡單，只需三個步驟。一把你喜歡的食材和液體放進攪拌機內，二扭緊刀座，三放回機座上輕輕按壓攪拌杯則立即開始攪動。攪拌轉數每分鐘可達 17,000 轉，配合不鏽鋼鋸齒碎冰刀，能強而有力快速地打碎各種食材，硬如冰塊也可打得細碎，製作出口感鬆軟又綿滑的蔬果汁、沙冰等不同飲品。

操作十分簡單，只需三個步驟。（vitantonio.jp）

特點二：隨身攜帶 隨時飲用

果汁製作完成後，可以直接以瓶身飲用，不用另行倒入杯中，再換上配備的隨身杯蓋還可以攜帶出門，不用擔心飲品外漏。即使早上再繁忙，也不用把整杯果汁一口氣喝下肚，只要擰上杯蓋放入袋裡，就可在上班路上，或辦公室內盡情享用。當然，你也可以提早一夜預先把果汁準備好再放入雪櫃冷藏，讓早上時光不再匆匆忙忙！

果汁製作完成後，可直接以瓶身飲用，換上配備的隨身杯蓋更可以攜帶出門。（vitantonio.jp）

特點三：纖巧機身 好收納

貫徹日本小家電一貫的精美外型，流線型的機身設計相當好掌握，把它放在家裡也是一件賞心悅目的裝飾品。而體積方面，機身明顯比起傳統攪拌機纖巧許多，闊度僅7.6cm，不論是要放在廚房或餐桌上操作也不佔空間，容易收納，有助於持之以恆地飲用，不怕會打入櫥櫃深處的「冷宮」。雖然機身細細，但容量也有280ml，剛剛好製作出一人份量的飲品。

特點四：嶄新環保材質 Tritan™ 製造 輕巧又耐用

採用通過美國FDA認証的安全Tritan™ BPA free材質，看起來如同玻璃般透明，卻擁有塑膠般的輕盈彈性，完美結合玻璃與塑膠材質的優點。並且具有高耐熱性，可以調理有熱度的飲品，實用性大大提昇。

以上款式需要搭配插座方可使用，假如你追求隨時都能喝到「新鮮出爐」的果汁，那麼以下這款必定是你的不二之選。

特點一：「走到哪榨到哪」 行走的果汁機

Vitantonio 無線便攜攪拌杯既是水杯又是攪拌器，它內置鋰離子充電池，使用 USB 磁力輕觸式充電，充電 2 小時即可攪拌約 10 次，讓你隨時隨地皆可操作。不論是在家裡、辦公室、旅遊、效遊，任何時候都可以「走到哪榨到哪」，隨時享用最新鮮出爐的天然果汁！

特點二：一鍵操作 短時間製作新鮮果汁

操作同樣簡單，放入食材和少量液體再扣上摩打機身，連按兩次電源鍵即可啟動摩打，倒數杯身進行攪拌動作，也可以輕微輕晃杯身，讓食材攪拌得更均勻，短時間內便完成攪拌。最後可以直接以杯身飲用，十分方便！用它來調理每天的早餐果汁恰到好處，也為忙碌的上班族節省下不少時間。

一鍵操作 短時間製作新鮮果汁（vitantonio.jp）

特點三：Tritan BPA free 杯身 具備 IPX5 防水

杯身使用Tritan™ BPA free 材質，安全有保障，同時重量更輕巧，特別適合外出攜帶，放入背包裡也不佔空間。而且，具備 IPX5 防水，可以全機直接以清水沖洗。

Tritan™ BPA free 杯身 具備 IPX5 防水（vitantonio.jp）

現代人生活節奏快而忙碌，追求方便快捷已經是不變的目標，也難怪便擄式的攪拌機越漸普及，讓自製果汁一事變得更輕鬆簡易。

【Vitantonio 迷你便攜攪拌機 VBL-5A-IG】功能介紹影片

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/07）