【外賣優惠】Pizza Hut外賣自取滿$200減$40　即睇點買最抵！

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疫情之下，大家都較少外出吃飯，一大伙朋友家人也不能同桌共膳，實在無奈。想與親友一起聚首吃飯的話，最好外賣回家吧！Pizza Hut最近推出外賣自取優惠，滿$200即減$40，相等於8折的優惠，最適合與親友分享！

Pizza Hut最近推出外賣自取優惠，滿$200即減$40。（Pizza Hut）

Pizza Hut外賣自取優惠：

1. 由即日起至2020年10月30日，星期一至五適用（10月26日除外）

2. 購買任何食品或飲品外賣自取滿$200即減$40

3. 只適用於外賣自取

最抵食攻略：選擇$200左右套餐 減幅最多

經小編計算過，想善用優惠買到最抵食的套餐的話，就要選擇價錢約$200的套餐，因為就算是買超過$200也只是減$40。例如「火熱套餐-2人大批套餐」$233，折扣後只需$193，套餐包括了指定鬆厚批(大批) 1個、指定飯或意粉1份、指定小食1份，及百事可樂330 毫升裝或蘑菇忌廉雞湯2份，以食物量及價錢也相對划算。若多於2人一起分享的話，不妨額外選購同款套餐，自選食物款式，或加購單買食物。

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