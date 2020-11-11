iPhone｜eBay雙11推超筍iPhone 12優惠 免上台 買機即減慳近$600

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今年11月，除了雙11購物優惠一如既往成為焦點，月初推出的iPhone 12同樣成為大眾間的人氣話題。作為蘋果首部5G手機，iPhone 12 的誕生無疑是革命性的歷程，尤其今年蘋果一口氣推出了4款新機，有高價型號，亦有平價機種，對於想使用5G網絡，又有不同預算的果粉來說，絕對是舊機換新的最好時機。適逢雙11購物節，不少商家已把握機會推出新機優惠，假如不想被上台出機的超長合約期綁死，想以合理的價錢轉用5G新手機，以下的eBay優惠就絕對不能錯過了！

為響應雙11，eBay將會於今年的11月9日至11月11日，一連三日推出雙11購物優惠，除了多款電子電器減價發售，到了雙11正日當天，更可搶購近期大熱的新手機iPhone 12，實行以最划算的價錢入手你的心頭好。

換機不換機？由4G升級5G

雖然其他品牌早於兩年前已率先推出5G手機，但對於習慣使用iOS系統的果粉來說，5G 的iPhone相信才是他們的首要目標。而蘋果今年亦終於進軍5G市場，今次推出的整個iPhone 12系列，4款新手機包括iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max均支援5G網絡。

5G與4G的分別最主要體現於網速之上，5G網絡比4G快近10倍，而延遲則比4G少10倍。而要使用5G網速，就必需使用5G數據計劃及擁有一部5G手機。雖然5G的網絡及硬件仍然在不斷進步中，但無論如何5G相信都是未來手機市場的發展趨勢，假如個人沒有「追新機」的習慣，換機時不妨先考慮5G的手機，以免去其後二次換機的麻煩。

eBay雙11優惠——iPhone 12減近$600

是次eBay推出的優惠型號包括iPhone 12的64GB、128GB及256GB版本，顏色選擇齊全，黑、白、紅、藍、綠五色齊備，不同型號的手機減價幅度均有不同，最多一款更減近$600！

比起前一代iPhone，iPhone 12雖然算不上有革命性的改變，不過無論是外型、規格、性能上其實都比上一代升級不少，其中有6大亮點更是讓果粉非買不可！

1. 回歸方邊設計

蘋果10年前發佈的iPhone 4曾被譽為革命性的手機，其獨特直角邊框的設計更成為不少人心中最完美的蘋果機型，可惜後來蘋果卻摒棄了這種外型設計。直到今年，iPhone 12終於回歸磚形設計，不只外框平整，就連螢幕也是完全平面，有別於前幾代的圓弧線條。而且螢幕邊框亦比以往收窄，增大螢幕比例。

2. 手感輕巧

iPhone 12採用了航天工業級的鋁金屬邊框及陶瓷晶體強化玻璃，耐抗摔程度比以往強4倍，而重量卻由iPhone 11的194克減輕為iPhone 12的162克，手感更輕巧。

3. 蘋果首款5G手機

iPhone 12是蘋果首款支援 5G 連線的手機，下載檔案及觀看影片的速度都會比 LTE 時代提升一倍，例如下載50分鐘的影集只需1分半鐘，音樂專輯只需5秒。另外，iPhone 12還內置「智慧型數據模式」，系統將會自動根據用量切換在5G及LTE中切換，從而節省數據及電池壽命。

4. 新一代A14處理器

iPhone 12採用新一代A14處理器，內建台積電 5 奈米製程生產的 A14 仿生晶片，運算速度不但比上一代多出50%，性能增加更可同時改善拍攝的細膩度。

5. 鏡頭升級

iPhone 12採用超廣角及廣角雙鏡頭設計，兩個鏡頭的超廣角、自拍及縮時攝影都同樣支援夜拍模式，既保持影像清晰，同時拍出鮮明色彩。而且光圈亦升級至歷代最大的F1.6，比以往可攝取多 27% 光線。除此之外，HDR影片攝錄亦增加支援Dolby Vision，無論影相抑或拍片的畫質將會比起過往更為清晰細緻。

6. 新增MagSafe磁吸充電

iPhone 12系列雖然取消了隨附充電器及耳機，不過卻新增了MagSafe磁吸充電功能，機背由於加入了磁鐵圈，因此可透過磁力吸附各種配件，並支援15W無線充電，不但比起原來的7.5W Qi 無線充電更快，而且更精準地與充電器匹配，避免因放置位置偏差而導致充電效率下降。

iPhone 12購買優惠全整合

iPhone 12 64GB 黑色

iPhone 12 64GB 白色

iPhone 12 64GB 紅色

iPhone 12 64GB 藍色

iPhone 12 64GB 綠色

iPhone 12 128GB 黑色

iPhone 12 128GB 白色

iPhone 12 128GB 紅色

iPhone 12 128GB 藍色

iPhone 12 128GB 綠色

iPhone 12 256GB 黑色

iPhone 12 256GB 白色

iPhone 12 256GB 紅色

iPhone 12 256GB 藍色

提提大家，以上eBay產品均可享免郵費送遞服務，有意購買可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/11)

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