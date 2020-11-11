iPhone｜eBay雙11推超筍iPhone 12優惠 免上台 買機即減慳近$600

今年11月，除了雙11購物優惠一如既往成為焦點，月初推出的iPhone 12同樣成為大眾間的人氣話題。作為蘋果首部5G手機，iPhone 12 的誕生無疑是革命性的歷程，尤其今年蘋果一口氣推出了4款新機，有高價型號，亦有平價機種，對於想使用5G網絡，又有不同預算的果粉來說，絕對是舊機換新的最好時機。適逢雙11購物節，不少商家已把握機會推出新機優惠，假如不想被上台出機的超長合約期綁死，想以合理的價錢轉用5G新手機，以下的eBay優惠就絕對不能錯過了！
為響應雙11，eBay將會於今年的11月9日至11月11日，一連三日推出雙11購物優惠，除了多款電子電器減價發售，到了雙11正日當天，更可搶購近期大熱的新手機iPhone 12，實行以最划算的價錢入手你的心頭好。
換機不換機？由4G升級5G
雖然其他品牌早於兩年前已率先推出5G手機，但對於習慣使用iOS系統的果粉來說，5G 的iPhone相信才是他們的首要目標。而蘋果今年亦終於進軍5G市場，今次推出的整個iPhone 12系列，4款新手機包括iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max均支援5G網絡。
5G與4G的分別最主要體現於網速之上，5G網絡比4G快近10倍，而延遲則比4G少10倍。而要使用5G網速，就必需使用5G數據計劃及擁有一部5G手機。雖然5G的網絡及硬件仍然在不斷進步中，但無論如何5G相信都是未來手機市場的發展趨勢，假如個人沒有「追新機」的習慣，換機時不妨先考慮5G的手機，以免去其後二次換機的麻煩。
eBay雙11優惠——iPhone 12減近$600
是次eBay推出的優惠型號包括iPhone 12的64GB、128GB及256GB版本，顏色選擇齊全，黑、白、紅、藍、綠五色齊備，不同型號的手機減價幅度均有不同，最多一款更減近$600！
比起前一代iPhone，iPhone 12雖然算不上有革命性的改變，不過無論是外型、規格、性能上其實都比上一代升級不少，其中有6大亮點更是讓果粉非買不可！
1. 回歸方邊設計
蘋果10年前發佈的iPhone 4曾被譽為革命性的手機，其獨特直角邊框的設計更成為不少人心中最完美的蘋果機型，可惜後來蘋果卻摒棄了這種外型設計。直到今年，iPhone 12終於回歸磚形設計，不只外框平整，就連螢幕也是完全平面，有別於前幾代的圓弧線條。而且螢幕邊框亦比以往收窄，增大螢幕比例。
2. 手感輕巧
iPhone 12採用了航天工業級的鋁金屬邊框及陶瓷晶體強化玻璃，耐抗摔程度比以往強4倍，而重量卻由iPhone 11的194克減輕為iPhone 12的162克，手感更輕巧。
3. 蘋果首款5G手機
iPhone 12是蘋果首款支援 5G 連線的手機，下載檔案及觀看影片的速度都會比 LTE 時代提升一倍，例如下載50分鐘的影集只需1分半鐘，音樂專輯只需5秒。另外，iPhone 12還內置「智慧型數據模式」，系統將會自動根據用量切換在5G及LTE中切換，從而節省數據及電池壽命。
4. 新一代A14處理器
iPhone 12採用新一代A14處理器，內建台積電 5 奈米製程生產的 A14 仿生晶片，運算速度不但比上一代多出50%，性能增加更可同時改善拍攝的細膩度。
5. 鏡頭升級
iPhone 12採用超廣角及廣角雙鏡頭設計，兩個鏡頭的超廣角、自拍及縮時攝影都同樣支援夜拍模式，既保持影像清晰，同時拍出鮮明色彩。而且光圈亦升級至歷代最大的F1.6，比以往可攝取多 27% 光線。除此之外，HDR影片攝錄亦增加支援Dolby Vision，無論影相抑或拍片的畫質將會比起過往更為清晰細緻。
6. 新增MagSafe磁吸充電
iPhone 12系列雖然取消了隨附充電器及耳機，不過卻新增了MagSafe磁吸充電功能，機背由於加入了磁鐵圈，因此可透過磁力吸附各種配件，並支援15W無線充電，不但比起原來的7.5W Qi 無線充電更快，而且更精準地與充電器匹配，避免因放置位置偏差而導致充電效率下降。
iPhone 12購買優惠全整合
提提大家，以上eBay產品均可享免郵費送遞服務，有意購買可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。
(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/11)
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