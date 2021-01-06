收納｜網購淘寶傢俬改造蝸居客廳　三款平價變形傢俬變出收納空間

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客廳是家的核心地方，亦是整個家的「門面擔當」。人人都希望每次一打開大門，映入眼簾的就是乾淨明亮的客廳。可是香港地寸金尺土，大部份房屋面積相當迷你，儲物空間嚴重不足，加上日積月累和隨意安置的雜物，於是乎到最後，狹小的客廳便變得雜亂無章。這不止是影響美觀而己，即使閒時想要與小孩在客廳遊戲互動，周遭都是一件又一件的障礙物；週末想要招待親友戚友來訪聚會，亦沒有舒適且足夠的空間位置。已經受不了家裡空間狹小、環境凌亂的客廳了嗎？馬上來看看蝸居客廳的改造好辦法！

既然無法改變客廳的呎數，那不如先從收納和傢俬兩方面入手。利用集多項功能於一身的變型傢俬，以一物代替多物，為客廳釋出更多的生活空間；同時還可變出意想不到的隱藏儲物空間，讓客廳雜亂的物品藏而不露，回復整潔面貌，再小的空間也可以打造成為舒適的休憩小天地。

淘寶向來是不少港人「買平貨」的不二之選，而在淘寶網上選購傢俬亦早已不是新聞，畢竟淘寶傢俬的價錢比香港市價便宜的可不止幾百一千，只要細心挑選隨時就能買到超值寶藏。以下三款來自淘寶的變形傢俬，值得蝸居家庭入手。

1.五合一組合凳子領券價¥210起

小戶型客廳的空間非常有限，自然是要能省則省，多餘的椅子會佔用太多地面空間，造成不必要的浪費。早前網上就流行一款設計極具創意的「五合一組合凳子」，乍眼一看以為只是一張平平無奇的小凳子，但其實內裡暗藏玄機，只要短短幾秒就能輕鬆打開，把一張凳子變成五張，其設計特別節省空間，完全是為小戶型客廳而設。

五合一組合凳子相比傳統的折疊椅，還能發揮更多用途。事關傳統的折疊椅需要另外找空間「藏」起來，每當需要使用時便要搬出搬入，非常麻煩。

傳統折疊椅需要另外找空間「藏」起來，每當使用時便要搬出搬入，非常麻煩。（網絡圖片）

相反，五合一凳子則毋須大費周章地搬來搬去，平日可以把它當作普通凳子、餐桌椅使用，或者當作沙發凳來擱腳，甚至可以放在玄關門口當作換鞋凳。加上底部靈活的萬向滑輪，不僅可以固定使用，亦可以隨時自由移動，設計相當方便。

有了這張五合一凳子便能淘汰掉家裡零星多餘的椅子，節省更多地面空間，讓客廳在視覺上瞬間變得寬敞明亮。更重要的是，當家裡來客人時，這張五合一凳子便能大派用場，即使要一次過招呼多位客人亦不成問題。順帶一提，農曆新年亦即將到來，屆時不斷會有親友上門拜年，而客廳作為主要的待客區域，常備一張慳位、多用途、能供多人使用的凳子就至關重要了。

（淘寶買家圖片）

五合一凳子以防水耐磨的皮革包裹製成，共有多款顏色及不同高度尺寸選擇，外表美觀大方，擺放在客廳也屬一件令人賞心悅目的裝飾品。

一個價錢就能夠買到五張凳子，同時又可充當點綴客廳的擺設品，也難怪在網上銷量如此高。

2.多功能伸縮沙發床領券價¥1260起

蝸居客廳可使用的面積過小，導致擺放傢俬的空間非常不足，特別是像沙發這樣的大型傢俬，頂多只可選擇二至三人座款式，小尺寸沙發不能讓整個人躺平躺直，即使想要躺在沙發上看個電視卻怎躺都不舒服。於是乎，不少人都會選購沙發床，白天充當沙發，晚上搖身一變就化身睡床，方便想躺就躺、想睡就睡，需要時還能充當客人臨時拜訪過夜用的床鋪。

而現時的沙發床已經不止是沙發和床而己，這款多功能沙發床的底部還附加隱藏式的儲物空間，可以把放滿客廳的雜物，甚至是換季的衣物、被鋪等不常用的物品通通妥善收納起來。當你以為已經把家中所有的儲物角落都用遍時，結合收納功能的沙發床便能開發出更多儲物空間，不管是大客廳，還是小客廳都相當適合。

此外，它的展開方式亦十分省力，從沙發切換至床鋪時，過程輕鬆簡單，毋須挪動沙發本體位置，只要像抽屜一樣抽拉出下擺再將椅墊攤平即可，就算每天打開當成床鋪使用也不嫌麻煩，絕對收放自如。另外，亦可以把它切換成「半躺半卧」的形態，一張沙發實現坐、躺、卧三種需求。設計如此實用的沙發，大家或許會覺得所費不貲，但其實這款沙發床在淘寶網上只售¥1260起，相較市面上其它的同類型沙發商品，實屬非常划算之選。

有六款顏色可選，以供不同裝修風格的搭配。加上布製材質，可以折卸清洗，每天使用之下仍可保持整潔衛生。

三種不同坐感坐墊，可以按照個人喜好任意選擇：

3.多功能升降茶几領券價¥1050起

蝸居家庭常常出現兩難情況，那就是客廳與飯廳無法並存。往往放下了大沙發就犧牲了飯廳位置。但其實現今的傢俱已經進化不少，設計得非常聰明，你能想像茶几也可以成為飯桌，甚至乎是工作檯，同時還兼顧收納功能嗎？這已經不光是想像了。因為以下這款多功能升降茶几正正就集茶几、飯桌、工作檯、收納四種機能於一身，真正的一物多用。

一般的茶几都設計得較矮，並不適宜用餐，而這多功能茶几則是採用油壓式可升降設計，桌面高度可以自行調節，靈活方便。桌面升起後可以選擇「半打開狀態」，進入工作模式，化身成為工作檯。

另外，亦可展開為「全打開狀態」，秒變餐桌大小，其面積絕對夠大，應付一家四口共同進餐綽綽有餘。

原本以為只有茶几下方附有儲物空間，意想不到就連每張椅子底下都內有乾坤，只要掀開座墊後就可以隨時貯存雜物。這樣一來，客廳的大小物品都可以收納於茶几和椅子下面，讓客廳看起來更整潔衛生、井井有條。

茶几和玻璃都有多款顏色可以選擇：

看起來平常不過的椅子、沙發、茶几竟然也可以為收納作出「大貢獻」，原來借助多功能的變形傢俱就可以為客廳變出更多活動和儲物空間，使空間視覺上顯得更明亮更寬敞。各位一於抓緊時間，趕在農曆新年之前，扔掉家裡棄置已久的雜物、老舊笨重的傢俱，為客廳除舊迎新！

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