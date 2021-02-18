淘寶廚具｜¥138日本神田雪平鍋 網民讚煲水唔滾瀉 煎炒燜煮樣樣通

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-02-18 17:05

疫情影響之下，在家煮食已經成為普遍香港人的新生活常態，可是親自烹調一日三餐不光是考驗廚藝，同時也需要擁有一口好鍋，哪怕只是簡單的蕃茄炒蛋，好用的鍋更能讓做飯事半功倍，過程不再手忙腳亂。就譬如是深受日本主婦喜愛的「雪平鍋」，它在日本電影和劇集如《南極料理人》、《小森林》、《深夜食堂》中頻頻出鏡。不止是影視劇裡，在日常生活中，也是無數日本家庭必不可少的一口鍋。那麼為什麼日本人都愛用雪平鍋呢？到底有甚麼過人之處呢？

為什麼日本人都愛用雪平鍋？

雪平鍋起源於日本，又稱為「行平鍋」，它的出現要追溯到距今有1000多年的平安時代，因鍋身有工匠一點點鍛打的雪花般紋理，故而得名。至於為什麼雪平鍋能走進日本家家戶戶，成為代代相傳的料理必需品，其實原因很簡單，就是它方便又實用。簡單來說，雪平鍋是一款無所不能的萬能料理鍋，不論是蒸、煮、炸、焯、燉、炒、涼拌樣樣精通，只要擁有一口雪平鍋，幾乎全家的早午晚餐都可以一鍋包辦，日常使用率相當之高。除了全能之外，品質優秀的雪平鍋更兼備以下特性：

▸ 無油料理，不易沾鍋和燒焦 ▸ 鍋身堅固耐用，輕盈小巧 ▸ 導熱速度快，短時間迅速沸騰 ▸ 邊緣有鍋嘴設計，倒湯不灑 ▸ 有效防止溢鍋 ▸ 可在鍋中搗碎或拌勻食材

如何挑選雪平鍋？

近年來雪平鍋的風潮席捲內地和香港，坊間的雪平鍋層出不窮，網上價格從幾十至幾百亦有，質量明顯良莠不齊。故勿論好不好用，畢竟是煮了要吃進口的東西，顧慮到食物安全這一點，大品牌固然是首選，最起碼經過安全認証，大可放心使用。

神田雪平鍋

而在眾多品牌之中，「Kanda 神田」可說是最具代表性、最經典的日本國民廚具品牌之一。它始於1965年，擁有逾50年的專業制鍋歷史，是雪平鍋界中的尖子生，每一口鍋底都標有日本消費品安全協會認證的SG標識，比起那些材質不詳、用料不詳的劣質鍋具，神田雪平鍋用着更放心、更安全。

神田雪平鍋

神田雪平鍋的價格亦出乎意料地合理好入手，而且還是一款少數有附加鍋蓋的雪平鍋。早前，Facebook上就有網民分享於淘寶網購入的日本原裝進口神田雪平鍋，平價之餘，網民更力讚它「好神奇真係唔滾瀉」，旋即引來過千個評論。

圖片來源：Facebook專頁「淘寶開心share」

★ 性價比極高的萬能料理鍋，煮婦必備：神田雪平鍋領券價¥138起 （按此領券）

（圖片來源：小紅書）

【非常輕巧，單手手持無壓力】

比起沉重的鐵鍋，神田雪平鍋僅重490g，就算放滿了食材，女士也能夠輕鬆單手提起，相當輕巧。總共有18cm和20cm兩款口徑尺寸，雖然整體看似小巧，但鍋身夠高，所以容量絕對夠用，18cm用來煮1～2人份的湯品剛剛好，至於有小孩的家庭，就建議選擇20cm，詳細尺寸可參考下圖：

神田雪平鍋

【導熱超快，效率很高】

嚴選「抗腐蝕性優異的443不鏽鋼」製成，經權威檢測機構證明不含有害化學物質，環保無殘留，抗菌率更高達99.9%，媽媽來它用製作寶寶輔食也相當安心。加上防磨耐蝕的特點，因此可以當作容器使用，直接在鍋中搗碎或拌勻食材，甚至打發奶油也不成問題。

關鍵是它導熱性強，毋須長開大火，中小火的情況下即可迅速沸騰，進而縮短料理時間。拿來炒菜亦相當方便，鍋內高溫能加速食物熟透，同時鎖住肉汁和水分，炒出來的肉和蔬菜自然更爽脆嫩滑。

神田雪平鍋

【防止溢鍋，不易粘鍋】

神田雪平鍋的鍋身內壁有許多雪片般的槌目紋，這些槌目紋不光是裝飾而己，還能有效防止溢鍋，讓水保持在平面翻滾的狀態，解決長久以來煮麵、滾湯時湯汁必會沿鍋外翻滾、飛濺的困擾，最適合用來燉煮。當然，防溢鍋不等於不溢出，下廚時請確保水量處於最高水位線以下。

另外，槌目紋還有一個優點就是不粘鍋，且鍋身幾乎沒有死角，不易藏污納垢，十分易於清潔保養。

神田雪平鍋

【精準刻度線】

神田雪平鍋內外都帶有精準的刻度線，讓你在烹調過程輕鬆調控加水量，尤其適合需要對照菜譜做飯的下廚新手。

神田雪平鍋

【人性化設計，貼近煮婦生活】

神田雪平鍋有許多暖心的人性化設計，更貼近煮婦生活。例如是鍋緣兩側都帶有V型的導流口設計，方便倒湯時從導流口順滑而下，不易灑漏，不論是左撇子抑或右撇子，左右手持握都很順手。

神田雪平鍋

加上粗細適中的櫸木手柄，不僅隔熱防燙手，而且防滑性強，握感很舒適。手柄處設有掛鈎設計，可以掛起來收納，特別適合蝸居廚房。

神田雪平鍋

而附送的玻璃鍋蓋，上面還有把手設計，可以放置筷子、鏟子，相當方便。

神田雪平鍋

【適用於各種爐灶】

使用性強，適用於各種爐頭，包括煤氣爐、電磁爐、電陶爐。

神田雪平鍋

總的來說，神田雪平鍋外表雖然看似平平無奇，但每一處的設計都別有用心，它不僅適用於各種烹飪方式，又有着鍋身夠輕、導熱超快、耐用、不易溢鍋的優點，加上多個人性化設計，為煮婦們帶來更便利的煮食體驗，令廚藝錦上添花，怪不得它不但走進日本家家戶戶，還深受許多國外美食愛好者的青睞。如果你正考慮入手一款可一鍋多用，又輕便耐用的鍋具，那麼雪平鍋絕對值得納入考量。

* 如欲購買，可以按上面藍色連結或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/18）

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