頭髮越甩越多？5大頭皮老化徵兆　教你選擇成份天然的抗老洗頭水

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-02-28 18:00

「抗衰老」一直都是女士們關注的話題，市面上主打抗衰老功效的護膚產品、醫美項目比比皆是，但在我們每天晚上勤勞地清潔和保護臉部肌膚的時候，是不是總是忘記了頭皮方面的保養呢？

頭皮老化速度遠比肌膚還快

其實，頭皮與臉部肌膚不盡相同，一樣會隨著時間流逝而衰老，但不同的是，根據研究指出，頭皮老化的速度遠比肌膚還要快，頭皮一般的老化速度為臉部肌膚的6 ~ 8倍、身體肌膚的12倍。而除了年齡增長之外，紫外線照射、不良的生活習慣、不當使用各種造型產品等，通通都是加速頭皮老化的原因。

頭皮老化的表現

當頭皮開始出現初老症狀時，最直接的反應是你發現每次洗頭時，髮絲越掉越多，頭髮變得特別脆弱易斷裂，髮量亦在日漸變少，同時髮質亦變得乾澀、毛躁。即使是天天洗頭，頭皮依然容易痕癢，常常想要搔癢，甚至出現乾屑，每次撥弄頭髮時都能看到如雪花般的頭皮屑掉下，相當尷尬。又或者你的頭皮會變得容易出油，剛吹整不久的頭髮很快就扁塌，每天洗頭也感覺頭皮有種怪異的頭油味。以上種種的徵兆都在表示你的頭皮已經在你不自知的情況下一點點地老化了，頭皮護理迫在眉睫。

頭皮如何護理？

頭皮作為皮膚最重要的保護層，它的健康是鑄就美麗秀髮的關鍵，所以想要讓頭皮、髮絲回復健康強韌，保持年輕的狀態，打造豐盈柔順的秀髮，那麼就要從日常養護開始著手，而首當其衝的便是頭皮清潔，建立正確的頭皮清潔意識和習慣，從而徹底解決老化問題。

用錯洗頭水 加重頭皮負擔 後果可大可小

別以為天天洗頭髮就一勞之逸，正確的清潔關鍵是要選對合適的洗髮水，畢竟坊間許多常見的洗髮水都添加了矽靈、油蠟等易殘留物，甚至含有刺激性及容易造成過敏的成分。假如長期使用這些洗髮水，只會使頭皮負擔更重，隨時導致頭髮「越甩越多」、「越洗越油」。

成份天然的抗老洗髮水怎麼挑？

雖然坊間洗髮水的選擇多不勝數，但要配方既溫和不刺激，同時又能達到深層清潔，並且一瓶搞定所有常見的頭皮問題的洗髮水卻不多。下文來為大家推薦來自日本洗髮精大廠 Stella Seed 旗下的「8 THE THALASSO」洗護髮產品，它與一般的洗髮水截然不同，引入了護膚式的護髮概念，直接把頭皮當成臉部肌膚一樣呵護，產品號稱是「可以清洗的保濕美容液」，因此在日本推出短短半年時間就達成賣出過180萬瓶的亮眼成績，屬日本樂天排名No.1的預防頭皮老化救星。

「8 THE THALASSO」洗護髮產品是日本樂天排名No.1的預防頭皮老化救星。

無論是成分、護髮效果與滑順度都大受好評

「8 THE THALASSO」在日本社交媒體上好評如潮，日本網民紛紛在Instagram上推薦，分享使用後的心得。其風潮更捲蓆內地，在小紅書上亦不乏好評，網友們大讚其護髮效果非常強勁，不僅頭皮敏感情況得到舒緩，掉髮問題也在變少，髮質亦有明顯的改善，甚至被網民譽為「禿髮救星」。

日本樂天排名No.1的預防頭皮老化救星：8 THE THALASSO 海洋洗淨修護&保濕精華洗髮水$149（原價$208）

★ 3種幹細胞提取物＋強化鎖水結構 + 8種海洋美髮成份 = 鎖水凍齡護理

「8 THE THALASSO」的洗髮水之所以可以如此「無所不能」，其實是因為它的成分並不簡單。8 THE THALASSO 站在皮膚角度重新思考護髮需求，為了修復頭皮受損老化及滋養已受損的乾枯髮絲，把護膚的成分帶入洗髮水之中，添加了「海洋幹細胞」、「蘋果幹細胞」、「葡萄幹細胞」三重幹細胞提取物，使受損脆弱細胞的功能恢復活性，從根源上預防老化，實現「凍齡」頭皮，特別適合頭髮乾燥無生氣的人使用。

加上多達8種海洋美髮成份及珍稀植物萃取精華，再結合品牌的專利技術，洗髮時能將水分深入滲透至細胞內填滿空洞化的髮芯，加固秀髮鎖水結構，達致從內而外的徹底強健秀髮。有許多使用者亦表示，持續使用便能感受到髮質逐漸恢復彈性與光澤，護髮效果相當明顯，有掉髮困擾的人士值得一試。

（小紅書）

至於清潔力方面亦不容小覷，事關它採用了洗淨力、殺菌效果優秀的草本成分，如迷迭香、茶樹、薄荷等，能夠深層洗淨頭皮和秀髮，且不含有機硅、硫酸鹽，對羥苯甲酸酯、礦物質的油及無合成色素，配方絕對純粹天然，溫和無刺激。

（小紅書）

使用時會產生豐盈綿密的泡泡，加上自帶令人放鬆優雅的水白花香氣，讓每天的沐浴都像是在為乾枯缺水秀髮頭皮澆水做SPA，相當療癒。

為了強化護理效果，針對頭髮受損部分進行重點修復，建議同時搭配保濕精華護髮素和護髮油，雙管齊下，讓沖洗後的秀髮可以很好的維持水潤和光澤。

給予濃密滋潤，秀髮的美容液：8 THE THALASSO 海洋深層修護&保濕精華潤髮乳 475ml$149（原價$208）

為頭髮受損部分進行重點修復，鎖定空洞化部位輸送美髮成分，能夠撫平毛麟片的凹凸不平，並於秀髮表面保留需要的營養成分及油脂，形成保護膜，使沖洗後的秀髮依然有超高的水潤吸附性，實現水潤洗後感。

（小紅書）

一整天都能用的高性能護髮精油：8 THE THALASSO 海洋精華保濕精華護髮油 100ml$149（原價$208）

同樣主打海水幹細胞成分，可以平衡頭髮的水分和油脂含量，塗抹的瞬間即滲透到髮絲之中，且不會黏膩，尤其適合經常燙染，頭髮受損嚴重和極度乾燥的人使用，為黯淡無光澤的賦予健康光澤感。其高保濕力的天然成分，能在秀髮上形成一層保護膜，進而有效避免吹風機的熱損傷，以及抵禦紫外線對頭髮造成的傷害，一瓶解決多種頭髮問題，性能和效果還是令人相當滿意的。

對於頭皮、髮絲健康有焦慮的朋友，趕快趁早保養吧！如欲購買可以按上面藍色連結，或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/28）

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