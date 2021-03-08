5大平價無線吸塵機推介及比較　冠軍媲美Dyson V10吸力　CP值極高

網購攻略 網購攻略

撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-03-08 17:27

隨著人們的追求不斷提高，科技發展亦不斷在進步，近年來各大品牌在傳統電器的基礎之上，研發出更多功能更強大，用法卻更簡單的智能家電，為人們帶來便利又舒適的生活體驗。當中不得不提的，當然是近年來發展風起雲涌，市場上最當紅的家電選手——無線吸塵機。

打掃家裡無疑是一件耗時間、耗體力的工作，而無線吸塵機便憑藉無線、輕巧、高低皆就手的獨有優點，逐漸取代土氣又笨重的有線吸塵機，成為市場上的主流，為人們減輕家務的負擔，節省下一分一秒的寶貴時間。

無線設計帶來的好處，只有在生活中體驗過，才能切切實實地感受得到。你亦躍躍欲試，卻感到無從入手嗎？下文立即來為大家篩選出四款超抵買的無線吸塵機及一款除蟎吸塵機，大家只要趁著網購平台《一網打盡》減價期間入手，你便可以比門市更低的價錢把它們買到手，重點是以下貨品一律毋須另付運費，購買後只需安在家中等待收貨，就連運費都能一併省下！

▼ 抵買無線吸塵機 + 除蟎機推介 ▼

1.Airbot Hypersonics 無線手提吸塵機 27000 Pa - 自動調整吸力 - 附牆掛收納 (平行進口三腳插)搶購價 $1180 （原價$1499）

★ Dyson V10平價替代推薦，採用TESLA電池，堪稱性價比之冠！

Airbot Hypersonics 無線手提吸塵機在網上不乏好評，最大的賣點在於強大的27000Pa 吸力，能夠媲美Dyson V10吸力，甚至與市場上售價三千元的無線吸塵機相比，亦是有過之而無不及。雖然吸力強勁，然而體積卻意外地輕巧，主機僅重1.5kg，使用時不感負擔。

更聰明的是，用家除了可以自由調節3段吸力，它獨有的自動模式能夠實時檢測到地面的灰塵水平，從而自動調教吸力，以防止阻塞。加上1L大容量儲塵筒和HEPA濾芯四重過濾，吸塵同時淨化空氣，防止二次污染，杜絕一切過敏源頭。

隨機會附送4個不同吸塵頭，方便應用於不同角落，而當中配送的多角度旋轉纖薄拖把，可以前後90度自由活動，甚至乎是左右180度隨意彎曲，讓清潔時不用再低頭變腰，更方便有效率。

至於續航力更是不在話下，事關它採用了7組知名汽車品牌TESLA電池，不但安全可靠，而且在標準檔下使用，持續使用時間可長達50分鐘。

現時只要花1/4價錢，就能享受到Dyson V10的清潔吸力，從此輕鬆吸淨地上的塵埃、毛髮、碎屑，不論是從吸淨能力，抑或續航能力，方方面都比不少品牌優勝，實屬性價比超值之選，假如預算較為鬆動，它絕對值得納入首選之位！

2.DEERMA 直立式手提無線吸塵機 (雙風葉設計) VC25搶購價$699 （原價$898）

★ 榮獲多個國際知名設計大獎，名乎其實的價錢與實力兼優！

DEERMA為小米生態鏈產品，果不其然他們推出的產品與小米一樣強調高性價比，儘管價格親民但實力卻不容小覷，尤其是這款型號VC25的無線吸塵機就曾經獲得「德國IF設計大獎」、「韓國 K-design 設計大獎」等國際知名設計大獎，是名乎其實的價格與實力兼優。

DEERMA從槓桿平衡原理中得到啟發，重新設計了馬達和電池的位置，令VC25整機的重心轉移，加上60度傾角的把手設計，握感舒適之餘，也讓用家不感費力，可以單手輕鬆舉起，因此不論是要清潔地面或高處也同樣慳力又方便。

採用雙風葉結構動力摩打，配合高達10,000Pa吸力，可以吸走家中大小灰塵，讓家居始終明亮潔淨。雖然只有2檔吸力可選，不過標準檔可以用於日常家居清潔，至於強檔用來應付大掃除亦綽綽有餘，清潔後不留微塵。

灰塵進入塵倉之後會經過4層過濾，確保無粉塵回流、無二次污染，清新排氣。

隨機會附送3大不同刷頭，當中最常用的地板刷就內置了電動摩打，一分鐘可轉二千五百次，加上可以垂直旋轉90度及水平旋轉180度，可以拐入任何狹窄縫隙，達到深層清潔的效果，讓地氈、沙發底、牆角不再是清潔盲區。

針對長髮女士用家及寵物主人，它還配備了獨特的吸口設計梳齒，可以先梳順毛髮後再吸入，搞定毛髮纏繞的惱人問題，是長髮女士及養寵物家庭的清潔好幫手。

加上三角形小毛刷和二合一縫隙吸嘴，不論是家用或車用都相當方便。

內置2200mAh大容量電池，每次充滿電後可以提供35分鐘續航時長，適用於120㎡大房子。

3.Autobot VX 手提無線吸塵機 13000Pa - 車用家用辦公室用 - 平行進口搶購價$578（原價$699）

★ 超高顏值，迷你小身材擁有黑洞級13000Pa大吸力！

Autobot VX 手提無線吸塵機光是外表已經叫人眼前一亮，金屬質感的鋁製機身，搭配青銅色的按鈕，看上來時尚又美觀，無論擺放在哪都不會突兀。關鍵是手持式的設計比直立式要來得更輕便小巧，機身直徑僅56mm，易於攜帶和收納，不管是清理辦公室桌面、卧室床鋪，或拿到車上清潔，需要時隨手拿起來就能用，非常方便。

迷你的身材之下，有著13000pa黑洞級的大吸力，清潔效果毫不遜色，再配合每分鐘75000轉的強大無刷電機，能夠提供源源不絕的澎湃吸力，讓塵污無所遁形。相較市場上同等吸力的吸塵機，它體積大大減少了50%之多，比起普遍只有4000到6000Pa吸力的車載吸塵機，Autobot VX 也可以說是同類產品之中的吸力王者了。

它的塵盒設計也是比較特別的，與家用無線吸塵器一樣，同樣採用一體化塵盒設計，方便吸塵完畢後一鍵打開倒出塵垢，不怕弄髒雙手，簡單快捷。另外，亦備有初效金屬濾網+HEPA濾芯雙重過濾系統，拒絕二次污染。

4.Harrow HT-VC668 無線二合一旋風吸塵機 (白)搶購價$488（原價$1088）

★ 平價之選，適合香港蝸居家庭！

Harrow HT-VC66 無線二合一旋風吸塵機已經介紹過好幾回，它勝在價錢實惠，比起坊間同類型機種實在便宜得多，該有的功能亦都一應俱全。吸塵時可以手提或直立兩種方式使用，而內置的可拆式的鋰離子動力電池，充電後可以連續使用足足30分鐘，對於香港小戶型家庭來說亦絕對夠用。

地刷機頭設有LED燈照明，因此任何灰塵、毛髮、碎屑都可以看得一清二楚。隨機還附贈了伸縮圓刷和伸縮扁吸頭配件，方便打掃牆角、窗邊、梳化等任何難清理的位置，輕鬆應用於家中不同角落。

Harrow HT-VC6 不僅方便易用，同時帶來不俗的吸力和過濾能力。它提供高低兩檔吸力，最高吸力可達10000Pa，將電動地刷打掃效率提昇達30%，無論是用於木地板、磁磚或地毯都一樣吸到一塵不染。

配合精鋼濾網和Hepa濾芯雙重過濾，能有效分離0.3微米的毛髮，灰塵，蟎蟲及細菌高達99%，杜絕一切過敏源頭，讓清潔工作做得更徹底，守護一家大小的健康。

至於外型方面，機身輕巧便攜，主機重量僅1.3kg，無論是女性用家抑或男性用家，單手使用也不感負擔。而且提供掛架式儲存設計，非常節省空間，方便收納，尤其適合香港蝸居家庭。

5.HARROW HT-VC608 UV床上吸塵機搶購價$268（原價$520）

★ 專門清潔床單被鋪，除蟎、清潔、抗菌，一機搞定！

目前市面上販售的除蟎吸塵機多不勝數，亦不乏價錢便宜的選擇，不過這款HARROW HT-VC608 UV床上吸塵機不止是價錢平價，帶來的功能也是同價位裡面非常少有的。

它提供每分鐘4000次高頻拍打，能夠令藏於棉被裡的塵蟎、細菌全部無所遁形，通過旋風式吸力設計，把這些的塵蟎和有害物通通吸走。然而，除了以上基本功能之外，它最厲害的是還採用了UV-C納米級紫外線燈管，僅幾秒鐘就做到真正殺滅蟎蟲、真菌孢子及細菌的效果，保證清理得相當徹底。最後，再由熱風高溫來降低床墊濕底，便能預防塵蟎和細菌滋生，從而減低氣管、皮膚敏感的機會，守護家人健康。

雖然需要插電使用，不過機身夠「的骰」，手持使用不感吃力，而且電源線亦有5米長，清潔範圍可以長達直徑10米。

無線吸塵機固然是一分錢一分貨，不過幸好近年來有許多價錢與功能兼具的產品陸續推出市場，讓消費者可以根據自己的預算和需求去挑選。

簡單來說，如果你特別重視大吸力和續航力的話，能夠與Dyson V10媲美的Airbot無疑會是中低價位之中，綜合實力最強的選手；而DEERMA VC25的吸力雖然不敵Airbot，但勝在重量輕盈、設計貼心，尤其適合長髮女士及養寵物家庭。至於Harrow HT-VC668就是全場至抵買之選，假如預算不多，而且家裡已經有一部傳統吸塵機，只想入手一台無線款式輔助使用的話，Harrow HT-VC668就不要錯過了。除了家用之外，如果你同時正在找一款可以車用的款式，那麼Autobot VX的小機身和大吸力就能完美達到車家兩用的需求。最後，HARROW HT-VC608 UV床上吸塵機當然就是消滅塵蟎的好幫手，能夠從根本上解決塵蟎問題，絕對是同價位之中的最佳選擇。

《一網打盡》3月最新「居家必備 精選家庭電器」搶購活動

減價家電絕對不止以上五款而己！網購平台《一網打盡》於即日起至2021年3月31日期間，推出超抵「居家必備 精選家庭電器」搶購活動，不論是想升級家中的清潔電器，抑或是廚房電器，《一網打盡》場內的減價家電及家品應有盡有，今次大部分產品的售價不但比門市更便宜，而且更是全網購平台最抵買之選！惟貨品數量有限，售完即止，大家記得抓緊機會了。

想一次過睇晒所有減價家電及家品？立即按此連結前往活動頁面，挑選你的心水貨品！

* 如欲購買以上家電，可以按藍色連結或「立即購買」按鈕前往該產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/08）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送獨家優惠碼！