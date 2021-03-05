淘寶｜韓國大熱¥808家用健身單車 平香港1000蚊 網民大讚減了20磅

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-03-05 18:54

新冠肺炎疫情影響之下，健身中心、體育處所被強制關閉了好長一段時間，「在家運動」便成為一股新潮流。坊間林林總總的家用健身器材興起，而健身單車就從云云的器材之中脫穎而出，成為不少人在家運動的好幫手。健身單車之所以會流行，全因為它簡單又實用的優點，不僅能讓用家在家中都可享受到有氧運動，鍛煉心肺功能，加強下肢力量，而且也不受時間和場所限制，想踩便踩；關鍵是可以一邊煲劇娛樂，一邊輕鬆地完成每日鍛鍊，大大減低運動時的痛苦，提升運動樂趣，讓人在不知不覺中建立起持之以恆的運動習慣，達到理想的健身和減肥塑形效果，也難怪它越來越受人青睞。

眼看夏天即將來臨，你也想要在家輕鬆甩掉贅肉，解決運動不足的問題嗎？之不過，市面上販售的健身單車琳瑯滿目，到底該如何挑選好呢？入手之前，不如來看看下文的健身單車簡單講解及推薦款式吧。

根據目的、用途來做選擇

目前市面上的健身單車有好幾種款式，每款各有不同的優缺點，用途和使用方法也都各自不同，選購時應根據你的使用目的，譬如是減重、解決運動不足、增強肌力或復健各方面著手考慮。簡單來說，初學者可以入手最常見的「直立式」，使用時只要挺起上身，就像平常騎單車一樣簡單，能夠滿足有減重需求和缺乏運動的朋友；而體能較弱和年長者則更適合「臥式」，因為用家可以一邊倚靠著背墊，一邊向前踩，這對於腰間和臀部的負擔都很小，是復健訓練的好幫手。

左：直立式、右：臥式

至於「折疊式」顧名思義就是可以折疊收納，它收放自如的特點就更適合現今蝸居家庭，不佔空間，惟需留意鞍座位置較高，相比其它類型缺乏穩定性。

折疊式

最後，「飛輪式」彷如專業的運動單車，騎的時候身體會往前傾，由於運動強度大又考驗技術，因此非常適合想要進行高強度訓練的健身達人，不推薦給初學者們。

飛輪式

確認阻力產生的方式

大致上，健身單車有三種阻力產生的方式，分別是「磁控式」、「電磁控式」和「磨擦式阻力」，大家可以先了解各種特點，再來選擇最適合自己的方式。首先，「磁控式」最為常見，多用於直立式健身單車，好處是產生的噪音小，阻力也很輕，單次可連續使用時長約30分鐘，特別適合用於輕度運動和減肥瘦身。再來，「電磁控式」就比起磁控式調節能力更強，連續可用時間也相對較長，同樣有著很好的靜音效果，加上阻力調節範圍更廣，用途更加廣泛，從減肥瘦身到健身鍛鍊皆適合不過。至於「磨擦式」阻力主要是用於飛輪式健身單車，可想言之它會更適合想要進行高強度訓練的朋友，由於阻力大且可長時間使用，對於增強肌肉力量有著很不錯的效果，初學者則需慎選。

留意！其它不容輕視的選購要點

一款好的健身單車除了能滿足你的運動目的，也要兼顧方方面面，而坐墊高度便是一大選購重點，事關如果高度不正確，不但無法達到預期的運動效果，分分鐘可能導致受傷，因此購買前務必先確認自己的腿長和坐墊高度的調整範圍是否相符。

另外，如果是在家使用，那麼別忘了選擇靜音的產品，以免噪音影響其它住戶。同時也要考慮空間大小和尺寸問題，可折疊、收納性高且毋須連接電源線的產品則是優先選擇，不論是使用和收納都相當方便。

對於市面上各類型的健身單車有了大致的暸解之後，依然毫無頭緒，不知從何入手嗎？編輯在這裡介紹一款在韓國熱賣，可以摺疊的健身單身，它不但外型輕巧方便收納，而且還把直立式、臥式、飛輪式三大模式結合為一，並且附有健身CORE拉力帶，可以同時訓練手臂肌肉，加上220磅超重承重量及多達8檔的阻力調節，基本上擁有一台就能滿足全家人不同的運動需求，從老人到小孩都適用，因此亦受到許多入門者的推薦，從各方面來看都屬不會出錯的款式。

XBIKE 家用健身單車 領券價¥808

熱銷韓國！毋須插電源，可摺疊收納，CP值超高：XBIKE 家用健身單車領券價¥808 原價¥868（按此領取優惠券）

雖然在網上就能夠輕易買到，但香港普遍售價大約為港幣$1800 - $2000不等，價格並不便宜，令人望而卻步。但其實，淘寶亦販售有同款產品，相反售價經濟實惠得多，價錢約¥ 808，即使轉換做港幣再加上運費之後，依然比香港便宜許多，亦有香港買家在評論大讚「直送到香港連運費也不用一千港幣」。其親切的價錢與輕巧的尺寸，加上經久耐用的磁控阻力設計，性能相當穩定可靠，與大部份同類型產品相比，它實屬性價比之冠。那麼來看看更多詳細功能介紹吧！

★ 三合一設計，一次過滿足不同需求

由韓國著名健身教練 Sean Lee 親自推薦的這款XBIKE 家用健身單車，最大魅力在於三合一的多功能設計，乍眼一看以為只是普通的直立式健身單身，但其實它暗藏玄關，只要利用固定插銷輕輕一拉，就能夠從直立式任意切換至臥式或飛輪式共三種不同角度，這樣一來，不論你是想鍛鍊心肺、燃燒卡路里、還是強化肌力訓練，都能找到合適的選擇，不論男女老少全家人都適合。而且堅持鍛鍊便能夠改善身體機能，有效塑造腿部和臀部線條，達到減肥增肌目的，效果可謂肉眼可見。

★ 摺疊式收纳，方便實用性UP！

雖然說是三合一的設計，但它的身型毫不笨重，極其輕巧且可以摺疊收納，底部貼心的滾輪設計可以方便推至任何地方，力氣小的女士也可以輕鬆推動。

★ 附送CORE拉力帶，讓運動變得更全面

附送的CORE拉力帶讓鍛鍊不再止於下半身而己，同時訓練上半身及核心肌群，讓運動變得更全面，有效收緊女士們最苦惱的拜拜肉位，也有助紓緩肩頸膊頭等都市痛症，絕對是一項很實用的的家用健身器材。

★ 8擋靜音磁控阻力， 方便新手循序漸進

阻力方式是採用磁控煞車，好處在於聲音安靜且耐用，踩起來順暢不卡滯。加上提供8檔位阻力調節，即使是新手或體力欠佳的話，也可以按階段提升運動強度，循序漸進。

★ 多項人性化設計，使用體驗更佳

座位兩則設有運動扶手，讓用家在進行運動時可以隨時握住扶手，不同動作下使用都能得心應手，更有安全感。再加上比一般健身單車都更寬大的坐墊和椅背，特別符合人體工學設計，大大提升運動時之舒適感，讓用家更能堅持鍛鍊，燃燒更多脂肪。

至於坐墊亦可以自由調節高度，總共有7檔高度可選，適用於不同身高體型人群使用。

把手位置設有LCD液晶顯示屏，簡易的一鍵按鈕便能輕鬆瀏覽騎行速度、時間、距離、消耗的卡路里等，各種運動數據一目了然，通過這些數據便可以實時暸解到當前進度和狀況，運動時自然更有成就感與動力。

不得不提的是，它還有IPAD、手機專屬的置物支架，讓你在運動時也不會無聊！

淘寶網上好評如潮，不少買家表示安裝很簡單容易，使用時非常安靜，而且踩一會兒就大汗淋灕，甚至亦有買家稱使用了一段時間，每晚堅持鍛鍊之下，結果瘦了15斤，相當於差不多20磅，瘦身效果可以說是非常顯著了。

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想要建立起健康規律的運動習慣？但平日下班之後時間不多，又懶得出門跑步或去健身室訓練，那麼擁有一款家用健身單身，便能不受天氣、環境、時間限制，在家都能輕鬆享受運動時大汗淋灕的痛快感，讓你在不知不覺中減脂成功。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/05）

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