Apple突發激減! Airpods Pro $1387、Homepod Mini $620 附優惠碼

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-03-15 15:35

蘋果(Apple)多年來推出了無數劃時代產品，尤其是智能音響產品的崛起到流行，Airpods及Home Pod的出現可謂功不可沒。儘管兩者都並非新推出的產品，但無可否認它們至今仍然是市場上的最佳選擇，特別是對於蘋果生態圈用家而言，產品與產品間的無縫連接確實為用家的生活及工作帶來不少便利。你也對蘋果的兩大音響產品Airpods及Home Pod躍躍欲試嗎？但卻礙於價錢問題而遲遲未捨得入手？現時機會來了，皆因蘋果產品因即日起突發減至85折！事不宜遲，下文立即為大家綜合優惠情報。

蘋果的產品縱然吸引，但價錢往往由千元起跳，對不少人來說確實是有點昂貴。加上官方也鮮少進行減價優惠，即便推出年度新品，但舊產品的減幅永遠也相當保守，令不少人只好一再觀望。不過，網購平台eBay近日卻罕有推出蘋果產品減價優惠，多款產品低至85折，價錢更刷新了歷次優惠的新低價，不論是有意換機，或是想成為「果迷」的一份子，這次的機會絕對難得一見，不容錯失！

eBay突發推出蘋果激減優惠 入Code即享85折

由即日起至3月24日23:59:59，但凡於eBay上購買任何物品滿USD50，只要結帳時輸入優惠碼【PAPAC0321】，即可全單享有85折。

以Apple HomePod Mini為例，原價售$729，輸入優惠碼後只需$620即可入手，而Apple Airpods Pro原價則是$1,620，使用優惠碼後只需$1,387就有交易，絕對是現時市面上最優惠的價錢，甚至比街價還要抵買！有興趣可點入以下藍色連結購買。

【Apple HomePod Mini 白色】券後價$620

【Apple HomePod Mini 太空灰】券後價$620

【Apple Airpods Pro】券後價 $1387

【Apple Airpods 2】券後價 $925

eBay平台上的產品選擇繁多，優惠除了包括Apple Airpods Pro、Apple Airpods、Apple HomePod mini外，同場亦有不少家電及音響產品可使用優惠碼獲得折扣，詳情及更多產品可進入此頁面瀏覽。

【eBay蘋果優惠產品購買教學】

Step 1:於eBay註冊帳號並登入。

Step 2:透過下列連結，進入購買頁面，並將產品加入購物車。

Step 3:結帳時輸入優惠碼【PAPAC0321】，即可以優惠價入手蘋果產品。

提提大家，優惠碼及產品數量有限，使用期由即日起至3月31日，先到先得，用完即止。

Airpods Pro：蘋果用家必備耳機

AirPods Pro是Apple首款配備ANC主動抗噪功能的入耳式耳機。而所謂的降噪耳機，顧名思義就是透過降低周遭噪音，從而提升聆聽音質。加上採用了長行程的新振膜單元，音色方面也比起上兩代AirPods做得更加專業細膩，低音更加渾厚有力，帶來更高層次的音樂體驗。

即使Airpods Pro並非新品，不過在去年的蘋果發布會上，新登場的 iOS 14 亦針對AirPods系列產品作出了不少調整，包括「Spatial Audio 空間音訊」及「Automatic Device Switching 自動切換裝置」。

因此Airpods Pro除了具備廣為人知的降噪功能外，現時更可透過偵測用家頭部及裝置的移動，來精巧地調整音場和聲音方向。簡單來說，就是模擬出如戲院般的環繞音效,讓用家在觀賞電影時更能身歷其境。

與此同時，Airpods Pro亦新增了自動切換裝置功能。故名思義就是讓用家可以在登入了同一Apple ID的裝置之間自動切換。舉例來說，假如你正在使用iPad觀看電影，突然接到來電，那麼耳機便會立即自動與iPhone連接，方便用家接聽電話。

HomePod Mini：音質與智能功能兼優之選

去年10月Apple發表新品時，除了萬眾期待的iPhone 12之外，Apple HomePod Mini亦是亮點之一。在藍牙喇叭蔚為風潮的今日，HomePod mini帶來的不僅僅只是播歌功能，不論是使用iPhone、iPad，抑式是Macbook，只要將 Apple 裝置連接上 HomePod mini使用，既可聆聽 音樂，亦可接聽來電，用來觀看電影，同時更具備體積迷你、智能助手、Home Kit家居智能、配對立體聲及廣播等等的用途。

HomePod mini採用與HomePod相同的環保網紗布料製成，頂部設有背光觸控面板，不僅可以用來控制音樂播放、音量大小，當說出喂Siri的指令時，而板亦會發出七彩亮光。

雖然HomePod mini體積輕巧，不過音色方面亦相當不俗。機身搭載了Apple S5 晶片處理音訊，除了確保音樂可自動調校至最適合的音量、動態範圍及音質表現外，喇叭的設計亦可讓聲音 360 度往外環繞擴散，讓用家即使是任何位置播放音樂，也能帶來一致的聆聽效果。

除此之外，智能的語音控制亦是HomePod的一大亮點。機身搭載了四個共同運作的收音咪，即使在播放音樂，或環境聱浪過大時，亦可透過收音咪的降噪功能，清楚收到「喂 Siri」的指令。

HomePod的「喂 Siri」玩法與iPhone的操作相約，只要說出「喂 Siri」後，即可吩咐Siri播放音樂、轉換歌單、設置購物清單、搜尋資料、交代天氣狀況等等。

智能功能當然不止如此，假如用家家中已購置HomeKit智能家居產品，同樣可透過HomePod mini的語音來控制裝置開關及其餘功能。

假如配合一個以上的HomePod，還能帶來更多玩法，譬如在家中放置多部 HomePod mini 揚聲器，即可叫 Siri 在全屋播放同一首歌，或當作立體聲喇叭組合使用。更實用的是，用家還透過HomePod Mini的廣播功能，與家人聲音互通，當作傳話的工具使用亦可。

儘管市面上的真無線藍牙耳機和藍牙喇叭選擇繁多，但論智能功能與音質而言，蘋果的產品無疑是兩者兼優的選擇。你也有興趣入手用用看嗎？那就記得要把握今次的eBay優惠，有意入手可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/15)

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