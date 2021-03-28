膝蓋痛｜行山、跑步要戴護膝嗎？4大運動護具介紹　預防關節損傷

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-03-28 18:00

下樓梯時膝蓋有疼痛感、針刺感？膝關節作為我們日常生活用得最多的關節之一，十分容易因勞損而引致疼痛，舉凡是行路、坐下、下樓梯、跑步都會用到膝關節，可想而知一但膝關節痛起來，生活會造成多大的不便。下文會帶你來了解哪些原因會導致膝蓋痛，以及正確的護膝方法。

為什麼會膝蓋痛?

關節炎、膝蓋痛並非老人疾病，任何年紀的人都會有可能飽受其困擾。引發膝蓋痛的原因亦有許多，不是單純的用退化、痛風等慢性疾病就能解釋一切。而膝蓋痛的情況就最常發生於運動愛好者、經常蹲下做家事的主婦，或者因工作需要常常蹲下搬運重物的人士之中，主要都是因為膝關節過度活動、運動不當、姿勢不良等等的原因，引發面臨膝蓋痛，也就是膝蓋提早老化的問題。

膝蓋痛應不應該運動?

膝蓋痛其實是身體給你傳遞的一個直接信號，不容輕視。有的人因為怕痛、怕受傷，寧願選擇在床上休息，一直逃避運動，讓你誤以為有好轉的跡象，然而事實上，這不但沒有減緩關節炎的發生，休息太久後反倒會影響血液循環、弱化肌肉，使膝蓋承受更大的壓力，令膝痛情況變得更嚴重，日後可能影響日常生活和走路，後果可以說是得不償失。所以，維持適當的運動是預防膝蓋提早老化及改善膝蓋痛的關鍵。若然不確定自己的膝蓋適合哪種運動，建議可以諮詢醫師或物理治療師。

聰明利用護膝 預防或減輕膝蓋疼痛

而在運動的時候，無論是要預防膝蓋受傷，還是保護受傷的膝蓋，護膝都在其中起到很大的作用。透過佩戴合適的護具，便能夠提高我們膝關節的穩定性，有助於減輕運動時如登山、慢跑、健走、打高爾夫球等帶來的膝蓋負擔，以達到預防損傷的作用。

另外，如果本身身上就已經有舊傷，或者某個部位在運動時會出現不適的症狀，同樣都應該要借助專業的運動護具來進行重點部位保護，這樣一來可以減輕局部不適感，二來也能讓運動過程更順利、更得手應心。

那麼如何選擇一個合適的護具呢？

在挑選一副適合「運動用」的護膝時，首先你需要考慮它的透氣性和舒適感，必需要具有一定的彈性，保証讓你在佩戴之後關節依然可以活動自如。而且，運動時容易流出大量汗水，因此護膝的材質是影響透氣度和清洗保養的關鍵，大家在購買時需要特別注意一下。接下來介紹的品牌在運動護具行業深耕多年，其細心的設計獲得許多運動愛好者的青睞，一起來認識每種護具各自適合的使用情境吧！

★ 保護膝蓋安全：Pro-fits - 日本製超薄360度施壓專業運動護膝套$188（原價$218）

太硬的材質會讓肌膚不舒服，可是太有伸縮性的材質，也有可能無法完全固定。Pro-fits作為由日本製造的專業運動護具，他們家最大優勢就是在於使用了以樹脂、納米纖維材質製造的超薄彈性物料，厚度僅有約0.6毫米，佩戴上身後比起一般的護具更加透氣排汗、親膚舒適，同時能夠360°完美地包裹關節部位，給關節均勻施加壓力和支撐，讓用家在鍛煉時得到更好的保護。

Pro-fits護膝套採用圓筒式的設計，特別容易穿戴，即使是初次使用也可以輕鬆上手。另外，它超薄和超貼服的特點，也方便讓你把護膝隱藏在衣服之內，不會影響儀容美觀。

除了有保護膝蓋安全的功能，設計上亦別有用心，特地在膝關節前方的位置設計了簍空，讓雙腳可以自由彎曲不受限，任何動作都可以流暢展現，不怕影響運動的靈活性。再配合Pro-fits世界首創的3D打印動態分析技術，能有效減低運動時因排汗導致護具移位的可能性，完全不會影響表現發揮，因此亦適用於各種運動項目，譬如是跑步、健身、騎行、球類運動等，就連是劇烈運動亦非常適合。

市面上的護具種類繁多，除了最常見的護膝套之外，還有頭盔、護臂、護肘、護腕、護腰、護踝、護指等等。接下來會針對不同部位的痛症和不同運動來介紹相應的專業護具，教你有效避免受傷、舒緩不適感。

★ 護踝保護，防止扭傷：Pro-fits - 日本製360度施壓專業運動護腳踝套$138（原價$150）

護腳踝套也屬常見的運動護具之一，事關踝部是人體活動的重要關節，承載著整個體重與巨大的壓力，加上幾乎任何陸地運動都會用到這個部位，因此亦非常容易受傷或扭傷，特別是在跑步、跳躍、足球、舞蹈的時候。而護腳踝套通常就是在腳踝受傷時使用，通過提供所需的壓力來限制足踝左右活動，防止因足踝內外翻所引發的扭傷，起到保護和預防再度受傷的作用，因此它和護膝一樣至關重要。

Pro-fits 護腳踝套材質極有彈性，0.6mm超薄透氣，能夠在運動時緊緊貼合腳踝，相當於在關節處增加了一層保護膜，既安全又舒適，即使是劇烈運動亦可使用。

★ 避免手肘拉傷：Pro-fits - 日本製超薄360度施壓專業運動手肘護套$119（原價$139）

雖然手肘出現傷痛的幾率很小，但專業的手肘護套還是很有必要，它能夠有效保護肘部肌肉免受損傷，尤其是在健身時，一些推、舉類的訓練動作，就更需要手肘護套來提供更好的關節穩定。另外，如果在運動時經常重複使用手肘，例如是籃球、手球、橄欖球等，都可能會使手肘受傷。

Pro-fits 的運動手肘護套就非常適合劇烈運動時使用，用於保護手肘，避免拉傷。與以上的護具一樣，採用了只有約0.6毫米厚度的超薄彈性物料，排汗透氣吸濕，提供360°均衡的支撐和壓力。而且，正因為面料夠很薄，所以不會僵硬並且不會干擾運動，能夠緊緊貼合肘部，運動時依舊非常牢固，不易走位。

★ 局部重點加壓，增加舒適度：Pro-fits - 日本製超薄360度施壓專業運動小腿壓力護套$158（原價$189）

小腿壓力護套顧名思義就是套在小腿位置，其功效則與護膝、護踝不盡相同，主要是傾向於促進作用，首先是增進運動表現，再來是幫助運動過後的恢復，因此它在各種體育賽事中隨處可見，適用於經常需要使用到腿部力量的運動之中，例如跑步、足球等等。

Pro-fits 小腿壓力護套特別採用了向上漸增的階梯式壓力設計，從腳踝的壓力值最高，小腿肚壓力值逐漸減少，好處不但是可給予肌肉支撐，亦有助於促進下肢血液循環、減輕小腿負擔，讓運動加速疲勞恢復，痠痛程度大大降低。

另外，Pro-fits的高拉伸性的V形綁帶能夠緊緊包裹和支撐住腓腸肌，有效減少運動時肌肉的震動和痙攣，進而減少能量損失並提高運動時的表現及效率。

至於材質方面，使用了超薄約0.8mm良好的無縫材料，並使用汗水速乾纖維，具有極佳的透氣性，運動時不易感到悶熱或約束，穿脫方便又舒適。

運動固然重要，但是一定要注意保護自己。找到合適的護具不但能減輕運動時的負擔，還能舒緩疼痛，防止受到進一步的傷害，所以在運動健身之時，還是很有必要佩戴相應的護具的。

* 如欲購買可以按上面藍色連結，或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/28）

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