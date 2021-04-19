天貓超市買米！網民大推平靚正東北五常大米　口感香氣勝過日本米

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-04-19 18:15

白飯是我們餐桌上最常見的主食之一，幾乎家家戶戶都會吃。而隨著人們的生活水平提高，如今吃飯不光是要填飽肚子，對於大米的要求也越來越高了。有人鐘情於圓潤飽滿、黏度十足的日本大米；有的人卻最愛質地較硬、帶有茉莉香氣的泰國大米，那麼中國作為全球最大的大米生產和進口國，到底哪一種中國大米才是最好吃、最值得嘗試的呢？

前段時間，編輯更發現原來有不少港人會到天貓超市網購大米，這不僅僅是為了方便而己，中國出產的某種大米更是深得港人青睞，在網上討論度很高，甚至有人認為它比日本大米更加出色。那麼到底是哪一種大米？馬上來揭曉吧！

中國最好的稻米原來是……

目前市面上有許多來自世界各地、不同品牌的大米，但假如要數中國市場上最受人歡迎、最具知名度的大米，那便是來自東北地區的大米，尤其是五常大米。事關正宗的五常大米色香味俱全，關鍵在於其直鏈性澱粉值恰到好處，簡單來說就是有黏性但不黏牙，口感筋糯有彈性。

而經過蒸煮後的五常大米，米粒看起來圓潤飽滿、油光亮麗，聞起來米香濃郁，嚼起來口齒留香，因此它既有泰國香米的香氣，亦有日本大米的口感，就連美食紀錄片《舌尖上的中國2》都指五常大米是「中國最好的稻米」。

（截圖來源：騰訊視頻《舌尖上的中國2》）

東北五常大米為什麼那麼好吃？

五常大米之所以如此美味，關鍵是源於黑龍江省五常市的優質自然資源，包括獨特的地理、氣候、水源等，在天時地利影響之下便鑄就了五常大米的不凡之處。所以說，五常市就彷如是一處特意裁培大米的「天賜寶地」。而單凡嚐過正宗五常大米的人，無一不折服，此米實屬米中翹楚。

但可惜的是，正因為五常大米在市場上的龐大需求，據悉如今有不少商家為求謀利，竟然表面打著五常大米的旗號，背面其實就在銷售一些勾兌了其他大米品類，甚至是加入了香精的「調和米」。然而，一般的消費者通過肉眼根本難以分辨出真假，那麼我們在選購時，又應該留意什麼地方呢？

▼ 2大貼士教你選購正宗好吃的東北五常大米 ▼

1. 身份鑒別法

首先，五常大米的產地有著嚴格的地理保護認証，因此正宗的五常大米必須擁有國家地理標誌保護認証，並會注明屬於五常大米的專有產品標準號：「GB/T 19266」，代表種植的土壤、環境、水源及各個加工工序和理化指標都符合嚴格的國家規定。因此，如果連「GB/T 19266」標準號都沒有的話，基本上它只是一款打著五常大米旗號的普通大米。

2. 認準品種及等級

其次，可以根據包裝上標注的質量等級來辨別大米的優劣，級別越高代表精度越高，品質自然越好。而級別的排行是從優至劣共四級，分別是優質一級 - 優質二級 - 優質三級，以及普通等級的一級 - 二級 - 三級 - 四級。毋庸置疑，優質一級便是最佳的首選。

另外，五常產的大米品種有很多，而真正能夠代表五常大米的叫五常稻花香，屬五常大米中最優秀的品種。最初被命名為「五優稻4」，即俗種的稻花香2號，大家在選購時可以認準此品種。

網民分享天貓超市訂米直送家中

其實，五常大米不止是在內地公認的頂級大米，假如你也有留意Facebook上各個淘寶群組，不難發現時不時也會有香港網民發帖分享自己在淘寶網、天貓超市上購入東北五常大米的經歷，而他們的食後感普遍都是一面倒的好。

（截圖來源：Facebook群組@淘寶開心share）

冒牌五常大米充斥市場，如果想要吃得安心放心，其實天貓超市上的確有不少正宗的五常大米，不僅具有品質保証，關鍵是價錢亦相當合理。加上天貓超市隔三差五就有大大小小的優惠活動，譬如是一件5折、第2件0元等等，只要把握時間入手，價錢絕對比香港便宜一大半。更何況這些品牌在香港難以買到，畢竟普遍香港超市販售的正宗五常大米實在少之有少，選擇不多。

編輯按照鑒別正宗五常大米的原則，篩選出兩款高口碑、高CP值的五常大米。你也想要親自體會五常大米的不凡之處嗎？不妨參考一下以下精選推介，無論是用來煮白飯、煲粥、煲仔飯都最適合不過了。

★柴火大院 有機五常大米 2.5kg優惠價¥ 50（原價¥ 99.9）

柴火大院是內地赫赫有名的大米品牌，也是港人在天貓超市裡最常買的大米品牌之一。光看標籤就能發現，這款五常大米不但符合「GB/T 19266」的執行標準，又有地理認証標誌，等級為優質一級。而且，殷選頂級水稻品種——五優稻4號（稻花香2號），其水稻秧苗自帶香氣，生長期間已有葉片和稻谷清香，脫粒後米粒更是香氣襲人、晶瑩纖長。

值得一讚的是，這款五常大米堅稱採用有機栽培方式，包括人工除草和生物除蟲等，並無使用農業化肥或生長調節劑等。足夠的營養加上天然有機，非常適合一家大小享用，對於「無飯不歡」的家庭來說，絕對是不得不試！

★君稻 稻花香五常大米 5kg優惠價¥ 50（原價¥ 99.9）

君稻也是內地知名大米品牌之一，但其人氣不及柴火大院，不過它在天貓超市上的銷量竟然更勝一籌。而光看價錢的話，君稻與上面一款的柴火大院價錢雖然相同，但卻是5kg與2.5kg的明顯差異，可見君稻的性價比的實十分之高。

當然，君稻這款五常大米也符合「GB/T 19266」的執行標準及擁有地理認証標誌，等級同為優質一級，選用的品種亦是五常大米最核心的五優稻4號（稻花香2號）。換言之，他在種植、收割到生產加工，每一個環節也都是經過嚴苛的品控。

恰好以上兩款五米大米均在進行「一件打5折」活動，每件預估到手價只需¥ 50，認真抵買！提提大家，只要於天貓超市購物滿¥ 249（10kg內），更可享有包郵運送服務，安在家中坐即可等收貨，如此一來便不毋須再隻身一人走到超市，把笨重的大米「抬」回家了。

如欲購買可以按上面藍色連結，或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/19）

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