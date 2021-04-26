淘寶｜網民棄Nike改買¥55國產Feiyue飛躍　盤點4大平價國貨潮鞋！

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-04-26 18:24

小白鞋經典百搭，其風潮在時尚圈歷久不衰。無可否認，不論今天是想走休閒的運動裝扮，抑或溫柔的約會穿搭，小白鞋幾乎都能夠完美駕馭，是許多人鞋櫃之中不可或缺的鞋款之一。正因為小白鞋的實搭性極高，各大品牌都先後推出過不同的白色運動鞋，而最為人熟悉的有Adidas Stan Smith、Nike Air Force及Converse Chuck 70等等。那麼除了這些選擇之外，還有哪些品牌值得入手呢？

上一代人的「國民鞋」—— 飛躍（Feiyue）

鍾情時裝的人大概也會知道，在上世紀七八十年代的中國，國產品牌飛躍（Feiyue）風頭一時無兩，曾經是潮人們追捧的「時尚品」，也是上一代人記憶中的「國民鞋」。然而在熱潮過後，飛躍鞋卻有好長一段時間重歸平淡，甚至成為了「老氣」的代名詞。

時尚就是輪迴！飛躍成時尚圈寵兒！

而有趣的是，隨著近年復古風捲席重來，這雙跨越世紀的經典小白鞋，竟然在幾十年後再次爆紅，重新成為時尚圈的新寵兒，就連平日大多以名牌示人的賭王千金何超蓮，私下亦不只一次穿搭這雙小白鞋，還曾公開大讚它舒服好穿。另外，也有不少國內外的藝人、KOL都成為了飛躍鞋的粉絲，包括奧斯卡金像影后Reese Witherspoon、澳洲超模Miranda Kerr、韓國藝人Boa、秀智、宋仲基等。

飛躍鞋之所以能夠重新回歸主流視野裡，除了有各大明星相繼上腳帶貨，關鍵是因為它本來就十分百搭，簡潔的設計配上經典的紅藍撞色線條，百搭性方面取得滿分。而且，款式不分男女，基本上褲裝、裙裝、日系、韓系，任何穿搭都能輕鬆襯出休閒感覺，並且不失時尚感。

飛躍熱潮再現 網民紛紛曬圖分享戰利品

飛躍鞋的熱潮不止風靡時尚圈，如今也有越來越多的年輕人穿上它。加上新疆棉花事件引發的罷買抵制潮，近期就有不少香港網民紛紛在Facebook上大曬新買的國貨，當中就以國產Feiyue飛躍鞋特別引起關注，獲得大量網民力推！

可仔細想想，在如今球鞋百花齊放的時代，百搭、簡約、舒適幾乎就是所有小白鞋的共通點，那麼飛躍鞋是憑著什麼突圍而出？

比起索價幾百，甚至幾千的球鞋，飛躍鞋的定價明顯就經濟實惠得多。從網民分享的網購經驗來看，飛躍家最經典的小白鞋款，在淘寶上只售人民幣¥ 55而已，這比起普遍定價幾百元，甚至過千元的球鞋，飛躍鞋的價錢的確十分親民。

「法國飛躍」VS「國產飛躍」？

但讓人疑惑的是，為什麼目前市面上有所謂的「法國飛躍」與「國產飛躍」兩類鞋，前者售價幾百元，而後者卻需幾十元至過百元不等？這其實歸因於2004年時，有位名叫 Patrice Bastian 的法國商人，他在取得中國飛躍的經銷售權後，便把它帶回法國經營，並直接在法國註冊了飛躍的商標。所以，即使他們的商標相同，可背後製造商與主事者卻截然不同，而飛躍在法國經過策劃及包裝之後，價錢也被拉高了一大截，這也是為什麼我們現在會看到兩個價位不同的飛躍鞋。

（Instagram@feiyueshoes）

國產飛躍涅槃重生 推出超多新潮鞋款

國產飛躍鞋在經過時代的洗禮，鞋型亦得以改造。採用包裹式橡膠鞋頭，有效修飾腳型之餘，還能固定鞋舌，讓鞋子貼合腳型，受力更均勻，加上柔軟的帆布材質和一層海綿軟墊，穿上腳後觸感細膩，走起路上來更舒適輕便。而涅槃重生後的國產飛躍，繼經典小白鞋之後，近年也陸陸續續地在推出新款球鞋，引來不少港人購買，這也是國產飛躍鞋近期在網上討論度突飛猛進的原因之一。

撇除最經典的紅藍白配色飛躍鞋，下文就整理了四大國產飛躍人氣鞋款，不僅款式新潮，價格也相當平價，可以說是價廉物美之選，大家不妨可以參考一下。

▼ Top 4 人氣飛躍鞋款推薦 ▼

1.feiyue/飛躍 半拖款帆布鞋價錢¥59 （按此購買）

飛躍把自家最經典的鞋款再升級，設計出不一樣的半拖鞋款，穿脫時特別方便快捷，而且還透氣十足。

由於它既具備一般拖鞋容易穿脫的特性，同時卻比一般拖鞋更加時尚百搭，尤其適合臨時到樓下取快遞、吃快餐時穿上，讓你無時無刻都能保持形象。

2.feiyue/飛躍 復古日系硫化鞋券後價¥119（按此領券）

採用60、70年代的硫化製作工藝，融合現代的潮流元素而成。鞋尾方面特地加入拼色設計，讓鞋子看起來充滿休閒懷舊格調，復古得來卻又不失新鮮感。淘寶評論區中有許多買家大讚鞋底軟軟的，穿久也不腳痛，特別值得入手。

總共有五種顏色，包括米黃、米藍、米色、米綠、淺卡其，特別適合配襯日系、森系、無印風、文青風的穿搭。

3.feiyue/飛躍 春季新品百搭休閒鞋券後價¥119（按此領券）

乍眼一看有沒有一種似曾相識的感覺？這款休閒鞋與早前爆紅的「餅乾鞋」的確有點相似，同樣採用包裹式的橡膠鞋頭，能有效修飾版型和防撞。但不同的是，這款休閒鞋價錢便宜卻得多，而且還有令人少女心噴發的香芋奶油紫配色，清爽的顏色非常適合夏季的穿搭。

另外，也有比較適合男生的抹茶綠色及藍苺藍色等。

4.feiyue/飛躍 新款餅乾鞋券後價¥109（按此領券）

最後這款同樣是餅乾鞋型的設計，但就加上了飛躍的經典Logo，再利用不同色彩來彰顯創意，重新詮釋出另一種餅乾鞋潮流，突顯活力與個性。

總共多達8款配色，非常多選擇。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/26）

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