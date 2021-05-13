【唇膏】Mac、Chanel等大牌平替IntoYou唇釉　性價比超高！

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撰文： 孫小水 最後更新日期： 2021-05-13 17:00

一個女生，可以沒有男朋友，但是絕對不能少了唇膏！有色唇膏是很多女生的必備品，它不僅能讓妝容看起來更精緻，還能幫我們提升氣色，整個人看起來氣質非凡。但是，大牌唇膏價格......

相信很多女生都有一個愛好——買唇膏。明明已經有很多支了，但是每次看見有喜歡的顏色，就有衝動想把它拿下。時下大牌唇膏的價錢不低，不到$100或以上難以買到一支，確實是一樣消耗品。對於學生而言，也是有一定經濟負擔的。

大牌子唇膏 （Google）

最近，小編發挖了一款平價實惠，能替代大牌子MAC、CHANEl和LANCOME熱門色號的唇釉。這款平替唇釉顏色真的不能太美，質感滿滿，簡直太划算了！絕對誠心推介！

它就是IntoYou女主角系列霧面絲絨兩用唇釉。

泥狀質地：絲絨質感，細膩順滑，延展性很好，不拔幹。

泥狀質地

霧面妝效：啞光效果，顯色度高。

霧面啞光質地

不易脫妝：持妝長，不沾杯。

不沾杯

刷頭設計貼合唇面：容易控制，輕鬆上色，不易塗出邊界。

（淘寶）

擁有MAC、CHANEl和LANCOME大品牌熱門色號平替之名。一支大牌唇膏的價錢就能購入至少3支Into You唇釉，花幾十塊錢就能享受大牌同款的質感與顏色，性價比超高！學生必備！

Em06烤番茄色 =LANCOME 196 ORANGE SANGUINE

Em05淺茶杏色 = MAC 996 DATE-MAKER

Em02桃紅色 = MAC 707 RUBYWOO

Em10煙熏摩卡 =MAC 997 OVER THE TAUPE

Em01赤茶柑橘色=MAC 646 MARRAKESH

Em04深梅果紅色 =CHANEL 154 ROUGE ALLURE INK

推薦用法——兩色疊加混塗。例：Em05淺茶杏色 +Em08赤陶土色

Em05淺茶杏色 +Em08赤陶土色 （小紅書）

第一步：Em05塗滿嘴唇，淡淡地打一層底；

Em05打底（Google）

第二步：小範圍疊加Em08在唇部中央，少量多次；

疊加Em08在唇部中央 （小紅書）

第三部：用手指將兩種色號之間的分界線抹淡，製造漸變效果。

抹淡分界線（小紅書）

高級感疊塗完成！

兩色疊加混塗 Em05+Em08 （小紅書）

唇釉兩用——做腮紅。

其他顏色：

（小紅書）

活動價：低至￥39

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/11）

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