Dyson突發激減！空氣淨化風扇減近$2000 究竟好冇用？必睇8大重點

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-06-02 18:35

現代人習慣了冷氣的存在，踏入炎熱的夏天之後，更是一刻都離不開冷氣房。吹冷氣雖然是一大享受，但長期處於密封且寒冷乾燥的室內環境之中，因為空氣的不流動，很容易會給身體造成諸多不適的徵狀，譬如是鼻塞、打噴嚏、耳鳴、乏力、渾身關節痠痛等，部份人更有可能出現胃痛、腹瀉、經痛或頭痛等徵狀，而以上種種都是人們俗稱的「冷氣病」。

在冷氣待久了的確不利於健康，特別是長者、過敏體質、體質虛寒的人就更容易受「冷氣病」的折磨。可是，香港夏天的氣溫時不時飆至33℃+，沒有冷氣來幫我們「續命」的話，結果簡直無法想像。此時，選擇一款風力強勁，體驗舒適的家居風扇就顯得尤其重要了！

既然說到風扇，不得不提的當然是無葉風扇的鼻祖——Dyson，Dyson自2009推出首款的無葉風扇之後，便一直不斷鑽研產品，將原本經已顛覆了傳統的無葉風扇再度改良與升級，加入創新的空氣淨化的功能，實行將風扇與空氣淨化器融為一體。

（圖片來源：什麼值得買）

可能有人會疑惑，把風扇和空氣淨化器二合為一到底有何作用或好處？那麼接下來馬上為大家深入分析Dyson Pure Cool™ TP04 二合一智能空氣淨化風扇，究竟有著什麼賣點與特色。如有興趣入手，不妨留意文未的6月最新Dyson減價情報！

★ 63折入手！Dyson Pure Cool™ TP04 二合一智能空氣淨化風扇 [三腳版]$3499（原價$5480）

Dyson Pure Cool™ TP04 二合一智能空氣淨化風扇（以下簡稱TP04），顧名思義就是兼具風扇和空氣淨化兩大功能，如果把它僅僅當作風扇使用，那就太過大材小用了。

【實時監控及報告空氣品質】

事關空氣無色無味，單憑肉眼難以分辨其質素，所以帶有監控功能的機器就大派用場了。TP04具備智能監控功能，能夠即時自動監測及報告空氣質素指標，包括PM2.5、PM10懸浮粒子、二氧化氮及揮發性有機化合物。而通過機身上的LCD屏幕，用家便能直觀地查看當前的空氣品質數據、濾網壽命、溫度濕度等一系列的訊息。

（圖片來源：小紅書）

【智能掌握並監控家中空氣情況】

雖然LCD屏幕上的數據應有盡有，但如果連接了Dyson Link應用程式，借助手機便能監控室內外的空氣品質，以及每日、每周的空氣質素監測報告，這比起LCD屏幕上顯示的訊息，會更加之詳細及全面。不僅如此，用家還可以在手機上進行排程、切換模式、調整方向、開關電源等遙距控制，功能與實體遙控器基本一致，非常方便。

（Brilliant Channel）

【無線磁吸遙控器，不易弄丟】

不過話說回來，其實TP04也有配備無線遙控器的，其設計也相當巧妙。弧形的機身設計不但能夠很舒適的握持在手中，配合磁吸式設計還能牢固地吸附在機身的頂部，避免了遙控器常常不翼而飛的情況出現。

【打擊空氣污染，淨化PM2.5過敏原】

TP04進一步完善了空氣淨化的功能，除了智能LCD屏幕之外，濾網方面也充分體現出Dyson在細節上的用心處理。皆因TP04採用了分層濾網設計，最外層的是HEPA濾網，能夠捕捉99.95％小至PM0.1的超微粒，如致敏原和污染物。HEPA濾網更達到H13級別，即醫用標準，其過濾效果更獲韓國過敏協會認證，適合哮喘及過敏人士使用。

（Brilliant Channel）

而內層則是活性炭濾網，作用是濾除有害氣體，包括甲醛、笨、二氧化氮、二手煙等。分層設計讓用家可以根據每個濾網的實際使用情況單獨更換，毋須兩個同時更換，使後續保養的成本大大降低，減省資源的浪費。

（圖片來源：什麼值得買）

之不過，要搞清楚的是，TP04的主要用途是送風，而空氣淨化功能則是保証送出去的風是潔淨的，從而杜絕粉塵或致病原被直接噴射至人體的可能，這才是TP04強調的核心所在，也是一般風扇無法做到的。

換句話說，如果將TP04與專門的空氣淨化器直接比較是不現實的，畢竟TP04的目的不是為了取替專用的空氣淨化器，而是為了豐富風扇這個產品本身的功能。所以，除非你常年處於空氣重度污染的環境，否則對於應付日常中度污染的環境，TP04的淨化能力已經完全足以應付，亦毋須另外購入專用的空氣淨化器。

（圖片來源：小紅書）

【350° 廣角送風，全屋放送淨化空氣】

回歸到最主要的功能——送風，TP04支持 350° 的廣角送風調節，配合Dyson專利的Air Multiplier™ 氣流倍增技術，每秒可產生超過290升平穩而強勁的氣流，故噴射出來的風不但比傳統風扇更柔和，還能均勻覆蓋至房間每個角落，保証每一寸空間的空氣淨化效果皆一致，不似普通的空氣淨化器，只能集中於某个區域工作。

（Brilliant Channel）

【室溫廣角模式】

不僅如此，TP04還增加了室溫廣角模式，簡單來說就是把送風的方向改為後方，讓氣流從機器的背後擴散，使空氣覆蓋至更大的範圍，同時避免涼風直接吹往面部，讓室內溫度維持於舒適的水平，特別適合天氣較涼的時候，或者家中有小孩、老人的情況。

（Dyson官網）

當然，用家也可以自行調節風速，總共有十級可選，而最方便的固然是AUTO模式，機器會根據空氣狀況來自動調節風速。

【夜間睡眠模式】

相信有許多人會擔心噪音的問題，TP04就特別為淺眠者設計了夜間模式，使用時也就更加安靜，節能效果也更出眾。而在夜間模式之下，TP04依然會持續地監控室內空氣品質的變化。

（Dyson官網）

【無葉更安全、更好看】

至於外觀方面，無可否認Dyson家的產品的確極具辨識度，即便把Logo遮擋住，依然能夠一眼看出這就是Dyson出品的。TP04採用一貫的流線型機身，不僅外觀養眼，充滿科技感，而且佔地面積也較少，方便收納。

（網上圖片）

關鍵的是，無葉風扇能夠有效防止傳統風扇帶來的潛在傷害，使用過程十分安全，尤其適合有小孩的家庭，同時也杜絕了傳統風扇易集塵的問題，後續的清理和保養工夫更方便、簡單。

（圖片來源：小紅書）

《01mall》突發減價63折，免運費！

乍眼看來TP04的確並不便宜，但它不單單擁有強勁、均勻的風量，還結合了空氣淨化的功能，加上好看又不佔空間的機身，以及安全的無葉設計。所以整體來看，TP04可說是一款一步到位的實用家電，一年四季皆可用，這個價錢著實是物有所值的。

更何況，適逢網購平台《01mall》優惠期間，Dyson Pure Cool™ TP04 二合一智能空氣淨化風扇更會由原價$5480降至$3499，減了接近$2000，足足63折，優惠力度之大，絕對是最佳的入手時機。如有興趣，可以按此藍色連結或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/06/02）

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