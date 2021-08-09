HPV男人中招風險更高?拆解6大迷思+預防方法 附$3800/3針疫苗優惠

提到性病，大家會想起什麼？AIDS、梅毒、淋病？但你知道最常見的性傳染病，原來並非以上幾種，而是人體乳頭瘤病毒（HPV）嗎？當然，每每提到與性接觸相關的疾病，大家可能也會心想：「自己平日潔身自好，從來沒有混亂的性關係，性病又與我何干？」要是抱著這樣的心態，可就大錯特錯了，即使一生中只有一個性伴侶，甚至是不曾性交過的人士，其實也有機會接觸並感染HPV病毒。對於這種最常見的性病，你到底又認識多少呢？



【迷思一】HPV是性病嗎？

人體乳頭瘤病毒（HPV）早前已被美國疾病管制與預防中心(CDC)列為最常見的性病之一。到目前為止，醫學界已分辨出將近二百多種類型的HPV病毒，當中可分為高危型HPV與低危型HPV兩類，而感染不同類型的HPV可誘發出不同的疾病。

【迷思二】HPV會增加患癌機會？

雖然約80%的HPV感染都可以在兩年內自行痊，但假若持續感染高危HPV病毒，則有可能導致子宮頸癌、肛門癌、外陰癌、陰道癌、陰莖癌、口咽癌等多項男女癌症，而目前醫學界已證實，幾乎99.7%的子宮頸癌皆由HPV病毒引起。至於低風險的HPV則會導致生殖器官出現濕疣。

【迷思三】HPV 感染途徑不止性交？

HPV病毒主要透過性接觸傳播，但並不限於插入式性行為，但凡在性愛過程中有任何肌膚接觸，包括口交時嘴巴碰觸陰莖、陰唇、陰道、子宮頸、肛門，都有可能感染HPV病毒。由於HPV病毒是透過皮膚接觸而非體液傳播，因此需要特別注意的是，若生殖器曾接觸帶有HPV病毒附著的公共設施，譬如毛巾、溫泉、游泳池等，也有可能造成感染。

【迷思四】濫交才會感染HPV？

這個說法並不完全正確。雖然有研究指出，如過早開始有性經驗、性行為過度頻密，或有多個性伴侶及不安全的性行為，感染HPV及患上子宮頸癌的機率會相對增加，但並不代表所有患者都有性濫交的經歷。因為HPV病毒的潛伏期可以很長，病徵又不易察覺，即使使用安全套亦不能百分百預防，因此只要有過性經驗，即使只有一個或固定的性伴侶，也有機會感染到HPV病毒。

【迷思五】女人中招風險更高？

由於HPV病毒經常與子宮頸癌相提而論，因此不少人認為只有女性才會感染HPV病毒，但這個說法其實並不正確。但凡有過性經驗的人士，不分男女，無分年齡，終其一生至少有50%的機會可能感染HPV。而近年有國際研究發現，美國男性罹患HPV的比例已經遠高於女性，感染機率甚至高達45.2%，亦即是接近每兩位就有一位感染HPV。加上男性在感染HPV後，能自主產生抗體的比例低於10%，因此不止是女性需要注意，男士也要加緊防範感染HPV病毒。

【迷思六】HPV病毒無藥可醫？

不論感染哪一種HPV，依照目前的醫療技術，均無有效的藥物可以治療。不過大部分HPV病毒感染都是一次性的，除非免疫能力低下，否則大部分HPV都可以被人體自身的免疫力逐漸清除。但要留意的是，雖然HPV可以在短期內自行消失，但並不代表不能夠重覆感染，同樣地，即使由病毒引發的病變（如：生殖器疣、子宮頸病變、子宮頸癌等）可以治癒，但病毒亦有可能留在人體內，繼續感染您的性伴侶。

感染HPV的情況在現代社會已極之普遍，女性在持續感染的情況下，可能會令子宮頸細胞變異，引致子宮頸癌；而男性則有機會患上口腔癌、陰莖癌或肛門癌等，而且醫學界目前並無可完全清除HPV病毒的方法，所以無論是什麼性取向、性別的人，都應該積極及早接種疫苗，保護自己與另一半，亦降低癌症前期病變的風險。



無分男女皆可接種疫苗 越早接種抗體水平越高

只要是9歲或以上的人士，無分男女其實皆可接種HPV疫苗。如未有性經驗者接種，保護效果相對會是最佳，而且越早接種，所產生的抗體水平也會越高。而對於已有性經驗的人士來說，疫苗效果則會因人而異。不過HPV的種類繁多，即使是已有性經驗的婦女，也有可能會感染新類型的病毒，因此接種疫苗在某程度上也有一定好處。

Leciel Medical 九合一 HPV 疫苗——有效預防9種 HPV 病毒

現時本港市面上的註冊疫苗分別有二合一、四合一及九合一，其中九合一疫苗能有效預防9種 HPV 病毒，防範80至90%由HPV引致的相關癌症與疾病，包括子宮頸癌，肛門癌、外陰癌、陰道癌、生殖器官濕疣（椰菜花）等的疾病。假如想及早接種疫苗，現時就有體檢中心推出了「九合一加衛苗 HPV 疫苗」接種優惠，打齊3針只需要$3800，價格比起坊間許多體檢中心著實便宜不少。

HPV感染率高、無醫可治、而且還是多種癌症的頭號元兇，與其在感染HPV後才想方設法治理，倒不如趁現在及早接種疫苗，實行防範於未然。除了接種疫苗外，也不要忘記定期進行抹片檢查、進行安全性的行為，才能對HPV作出最完整的防範。



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