日本最新$438打邊爐神器　一鍵升降撈起所有食物　仲可煲脫糖飯？

香港人愛打邊爐也是出了名的，不論是春、夏、秋、冬，任何季節都無法阻撓我們想吃火鍋的興致。而火鍋的樂趣不僅僅在於品嚐不同風味的湯底，更多的是能夠挑選自己愛吃的配菜與食材。之不過，我們平常在吃火鍋的時候，總會遇上一些煩惱，像是湯底太紅，分不清食物到底熟沒熟；而有的食物放進去之後，突然就像人間蒸發一樣，怎麼撈也撈不到；一不留神食物隨時還會煮過頭了。



諸如此類的煩惱相信許多人都經歷過，而為了解決這些煩惱，近年來市埸上就誕生了一種設計新穎、獨特的火鍋神器———「智能升降火鍋爐」，只要按下小小的按鈕，乘載食物的鍋底便會徐徐升起，使食物與湯汁自動「乾濕分離」，這不僅方便我們撈起沉澱在鍋底裡的食物，當放入食材時，也不用擔心湯汁會毫無防備的濺到衣服上。

目前使用電磁爐吃火鍋已經是普遍家庭的常態，那麼上述這種智能升降火鍋還值不值得買呢？



下面就找來了一款網上銷量高、口碑好，來自日本品牌的「MTOY 多功能自動升降智能電火鍋」，據悉它除了自動升降功能之外，還有不少意想不到的額外新功能。究竟為什麼會有如此多的消費者入手？馬上來看看它有哪些過人之處吧。

★日本 MTOY M408多功能自動升降智能電火鍋— 優惠價$438（原價$1099）

【一鍵智能升降，食物不煮老不黐底】

作為一款升降火鍋，「MTOY 多功能自動升降智能電火鍋」當然具備了基本的自動升降功能。操作特別智能簡單，用家只需輕按“上升“按鍵，鍋中的托盤就會自動上升至最高位，裡面的食物自然一目了然，夾起菜來十分方便，毋須再撈來撈去，還攪爛一旁的豆腐。

若然想要手動調節高度，只需按一下“上升”鍵即可上升至所需高度。至於需要加熱的時候，亦是同一樣的操作方法，托盤便會自動降下去繼續涮煮食材，一升一降不亦樂乎。

這種升降功能不只方便夾菜而己，還方便我們輕鬆地控制每樣食材的出鍋時間，防止食物一直在沸騰的火鍋裡不斷涮煮，導致煮老、煮爛或黏底，畢竟有的食材例如肥牛、生菜、海鮮等，一旦煮老之後，口感與鮮味都會大打折扣。

同時，亦可避免食材的中嘌呤會因為煮久了而溶解到火鍋裡，使我們吃得更放心、更健康。

【一鍋多用，可蒸可煮可煲脫糖飯】

千萬不要因為「升降火鍋」這個名稱而侷限了它的用法，除了可以涮火鍋之外，其實還可以蒸煮食物，兼可製作脫糖米飯。

首先，這款鍋的內膽與普通的鍋迥然不同，內部有一個帶漏網的升降托盤，把托盤升起之後，便可以實現「上蒸下煮」一鍋兩用。上面可以蒸餃子、饅頭、粟米等，下面則可以同時煮粥、煮麵，尤其適合在爭分奪秒的早上，用它快速煮出一桌營養、豐盛的早餐，大大提升下廚效率。

其次，隨著「抗糖」的概念流行，這款火鍋還加入了罕有的「脫糖飯」功能。事關米飯雖然是非常常見的主食，可其澱粉含量和含糖量卻很高，長遠而言不利於身體健康。而「脫糖飯」功能顧名思義就是讓米飯在蒸煮的過程中對其脫糖，使米飯中的含糖量得以大大降低，對於控制血糖絕對有一定的幫助，更符合注重健康的人群需求。

製作脫糖飯的方法很簡單，步驟如下：

1. 在鍋中添加適量清水（2-2.2L左右），在托盤中添加大米。

2. 點撃 “脫糖飯” 鍵，並選擇需要口感，托盤便會自動下降到鍋底開始泡煮。

3. 煮飯程序完成後會發出一聲蜂鳴聲響作提示，此時機器會進入保溫狀態，保溫1小時後就會回到待機狀態。



在整個 "脫糖飯” 模式進行的過程中，用家毋須自行按上升或下降鍵，機器會根據你所選擇的口感而智能控制升降。而口感偏軟的脫糖飯需時約30分鐘；適中的脫糖飯需時約26分鐘；偏硬的脫糖飯則需時約22分鐘。

【加熱快速，5檔火力隨時調節】

提供1500W大功率，加熱時間相當快速，還有5檔火力可以隨時選擇，分別是：文火300W、小火500W、中火 800W、大火 1200W、猛火 1500W，不論是火鍋、蒸煮、煲飯什麼的，通通都不成問題。

【4L大容量，可煮5碗米飯】

內膽有足足4L大容量，托盤的米量上限則為320ml，大概可煮約5碗米飯。簡單來說，這容量應付四口之家是沒有問題的。

【分體式設計 + 食品級304不鏽鋼，清潔更簡單】

整個機器採用的是分體式設計，鍋與爐可以完全分離，方便拆卸下來直接清洗。加上是以食品級304不鏽鋼製造，因此食物不會黏底，且不易掛油，清潔起來更輕鬆。

簡單小總結：

「MTOY 多功能自動升降智能電火鍋」對於愛吃火鍋的人來說，的確是一種很方便實用的爐具，以後就算湯底再濃、食材再多再亂，也不能阻擋我們的視線，任何想吃的食物都能一次過輕鬆夾起。

再者，它除了火鍋之外，更身兼蒸、煮、燜、脫糖飯多種用途，相信日常使用率亦會頗高，不用擔心買回來後會被打入櫥櫃「冷宮」，非常實用，CP值很高。而其分體式的結構，使它在清洗時也不顯笨重。整體來說，這對於三至五口的家庭來說，著實是很值得入手的選擇。

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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/25）

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