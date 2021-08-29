小米再現爆品！網民好評雙人智能足浴盆　腳底刮痧按摩　CP值超高

雖然腳是距離心臟最遠的部位，可從中醫的角度來看，人的腳底就佈滿了與五臟六腑相應的穴位和反射區，只有雙腳無恙，氣血才能順利地送往各個器官，健康才有所保証。所以，腳又有「人體的第二心臟」之稱，這也是為什麼中醫們常常會說：「要養生先養腳」。



（知乎）

但具體要如何養腳？怎麼養才簡單又有效？

其實早在幾千年前，中醫已經很重視足部的鍛鍊和保養，而泡腳正正就是中醫推崇的一種養生保健方法。近幾年來，泡腳養生的風氣亦越漸盛行，這不得不歸功於內地女明星的集體推廣，像是楊冪、孫儷、吳昕、楊紫等人，她們不僅私底下愛泡腳，在片場或在節目上都會照常泡腳。就連出演《延禧攻略》順嬪一角的張嘉倪也是泡腳愛好者，她曾在節目中分享自己靠著天天泡腳，一週之內瘦了足足8公斤。

（芒果TV截圖）

正因為女明星們不遺餘力的推廣，這不止成功掀起了泡腳的熱潮，就連市場上也都出現了形形色色的足浴器，有木製的、有塑料製的；有的還加入了自動加熱、智能恆溫、足底按摩、薰蒸、折疊設計、雙人使用等五花八門的新功能。

那麼足浴器到底該怎麼選？

上回就和大家介紹過小米的 HITH 智能足浴器 X5，雖然功能齊全、設計新穎，但其售價始終令部份人卻步。如果想要壓低預算，那不妨來看看下面兩款來自小米生態鏈下其它品牌的智能足浴器，不但價錢更經濟實惠，還有一些X5不具備的設計和功能，在網上擁有超高人氣，得到眾多用家的親測好評，可說是X5的平價替代之選！



大量小紅書網友親測好評！

🔗ACK 艾斯凱 - 雙人折疊足浴盆 KH20S優惠價$788（原價$985）

【雙人電動按摩，互動感情升溫】

誰說泡腳一定是單人活動？這款「ACK 艾斯凱 - 雙人折疊足浴盆」最與眾不同的地方就是可供兩人同時使用。其桶身採用了加大加深設計，並設有雙向操作面板，當家裡面同時有兩個人想要泡腳的話，那就可以每人各自使用左右一邊。

在一同時間裡，泡著同一個盆，感受著同一種溫度，面對面聊天互動，你儂我儂。這不僅僅是一種甜蜜溫馨的體驗，還是在與對方一起培養健康生活的好習慣，尤其適合小情侶、小夫婦，盡享雙人足浴的浪漫樂趣。

【多方面覆蓋穴位，仿真人足底刮痧按摩】

與其稱它為足浴盆，不如叫做「足療機」還比較貼切。事關它不止可以泡腳，還有多種按摩模式選擇，包括太極揉捏、足底刮痧、噴淋體驗。

盆內底部設有4組太極輪按摩球，可以全方位地覆蓋腳底關鍵穴位，彷彿指關節在腳底推拿一樣，張弛有度，力度很足，不消一會雙腳就能得到充分放鬆，有效舒緩一整天的疲勞。

另外還有2組足底刮痧板，上面的16顆按摩球集滾、揉、推 壓、頂等多種按摩手法，模擬出真人般的刮痧服務。

在按摩的期間，裡面的熱水會一直循環，猶如瀑布般沖淋雙腳，有助刺激和按摩不同的穴位。而當足底刮痧、太極揉捏再加上噴淋按摩，這3種軟硬模式巧妙結合後，以後即使在家都能享受到專業足療店般的按摩體驗。這樣使用一年下來，自然就能省下一大筆去足療店做SPA的費用了。

【精準溫控技術，恆溫加熱】

泡腳最重視的就是水溫，大概 40℃～45℃ 為宜，感覺溫熱不燙就剛剛好。之不過，泡腳時最尷尬的問題是，剛泡了一會兒水就涼了，尤其是在冬天，水溫更快回冷，導致後面也沒有什麼溫熱的感覺。而這台足浴盆就提供了精準溫控技術，可以在35°C～46°C之間自由調節，加上恆溫加熱功能，不論是要泡多久、天氣有多冷，水溫依然始終如一，每一秒都能感受到暖暖的呵護。

所有的功能只需要透過頂部的觸控或屏幕即可一鍵操控，而且還會顯示當前水溫，相當簡單方便，即使是老人家都可以輕鬆上手。

【全新水電分離技術，安全滿分】

畢竟是需要用水的電器，當然要顧及安全問題。而這款足浴盆就考慮得相當周到，它從源頭上做好安全保障，摒棄了傳統的加熱方式，用上了水電分離新技術，確保水路與電路完全分離，在滴電不漏的同時，也加快了加熱效率。

【注重每一個細節】

除了上面提到的具體功能之外，這款足浴盆在細節上亦下重工本，譬如內裡的獨立藥盒設計，可供用家加入藥材包一起泡腳，以加強養生效果。另外，足浴盆的底部還有隱藏式的滾輪，方便隨時移動，不管是由房間推到客廳，還是從客廳推回房間，過程都輕輕鬆鬆，毫不費力。

貼心的細節當然不僅於些，足浴盆的外面還設計了一個收納位置，可以把電源線和遙控器整齊地隱藏於裡面；底部也有排水口設計，用家可以把它提到淋浴間，把桶內所有殘留餘水通通排走。

如果家裡面剛好有兩個人有泡腳的需要，那麼不妨可以考慮看看上面的雙人足浴盆，有了它，不僅可以感受一同泡腳的樂趣，還可以提高泡腳效率。相反，如果家裡面只有一個人有需要，或者單純想買一台專屬自己的足浴盆，那麼下面這款單人用且可折疊的足浴盆，似乎才是最適合你的選擇。



🔗ACK 艾斯凱 - 折疊足浴盆 KH19ZB優惠價$638（原價$798）

「ACK 艾斯凱 折疊足浴盆 KH19ZB」也是這個品牌的皇牌產品之一，它不僅在小紅書上獲得3000+的親測好評，還是不少明星藝人的同款產品，像郭品超在上綜藝節目《我是你的藍朋友》時，也都強烈推薦過它。

【折疊收納，隨處可放】

究竟它有哪些吸引人之處？最關鍵性的一點，想必就是它那輕巧又靈活的身軀了。傳統的泡腳桶佔地面積大，體積笨重也不好搬運。反觀這款折疊足浴盆，它能屈能伸，輕按1秒即可折疊變成一塊「平板」，折後的厚度僅15.5cm、重量僅3.2kg。

不論是衣櫃旁、床下底、沙發底等隙縫角落，都可以隨處安放，不佔空間，女生也能輕鬆拿取。即便家裡空間狹窄，都可以毫無後顧之憂地入手，毋須擔心收納問題。

【電動太極揉捏，模擬真人按摩】

儘管它身軀小巧，但其它足浴器應有的按摩功能，它亦都不缺。首先，盆內底部一樣設有4個電動按摩轉盤和16個按摩珠，幾乎全面覆蓋所有腳底穴位，提供如人手般的真人指壓揉捏待遇。加上泉湧沖浪功能，盆裡面的水會如同湧泉一樣，啪噠啪噠地拍打腳部，帶來新鮮又舒適的足療SPA體驗，讓用家可以享受一邊泡腳一邊按摩的樂趣。

【三檔調溫，智能遙控】

自動恆溫加熱，總共有41-45度高、中、低三檔溫度可以調節。只需透過隨機配送的無線智能遙控，即可一鍵調節溫度，不用低頭彎腰，非常簡單方便。

【水電分離，加熱更安全】

同樣採用水電分離新技術，配合鋁合金加熱絕緣體，讓整個加熱過程更安全、更放心

【更多貼心小細節】

1. 隱藏提手設計：雖然本來重量就不重，但多了一個提手設計，搬運時自然更加方便。

2. 重力排水設計：打開底部的排水口，即可排盡殘留餘水。

3. 底部集線設計：方便把電線收得整整齊齊，保持家居美觀。

4. 足浴包盒設計：泡腳時，可自行選擇加入足浴藥材包。

（小紅書）

▼ 按下圖看更多用家真實照片 ▼

+ 10

泡腳的確是一種簡單又有效的養生方法，除了有驅寒保暖、消除疲勞、幫助入睡的功效，配合上述智能足浴盆帶來的按摩功能，還能刺激腳底穴位，更有利於血液循環、袪除濕氣、排毒養生。長遠而言，有助提升自身抵抗力，達到防治百病之效，這對於氣血不暢的老年人或體質虛寒的女性來說，都有著莫大的助益。不論是要自用，抑或送給父母長輩都屬一份貼心不過的最佳禮物。

想要壓低預算？以上兩款智能足浴盆都是性價比很高的選擇！如欲購買，可以點擊上面🔗藍色連結或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/29）

不想錯過任何網購優惠？立即按此連結前往《01mall》或Facebook專頁，瀏覽最新熱門產品、限時優惠、獲取獨家放送優惠碼！