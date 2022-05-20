Yama Style｜山系女孩穿搭指南 嚴選5件戶外造型必備單品

隨著疫情放緩，社交距離措施已陸續放寬，昨日 （5月19日）起於郊野公園範圍內將不用再戴口罩，加上最近天晴氣朗，相信大家周末都會到戶外呼吸新鮮空氣，順道打卡。想影出IG影相？不妨從穿搭上著手，試試日本盛行的「山系風格」，打造屬於自己的Yama Style！小編為大家整理山系女孩的穿搭指南，並嚴選了5件必備單品。



小編為大家整理山系女孩的穿搭指南，並嚴選了5件必備單品 (圖片: FreePik)

山系女孩穿搭指南 3大貼士掌握時尚打扮

山系穿搭源於日本，泛指日本人行山或露營時的穿著風格；其後又衍生出「 Urban Outdoor 」風格，將都市時尚感融入戶外的功能性服裝，作為日常打扮亦不失時尚。山系穿搭著重層次感，多層次穿搭使整體造型不會過於單調，更可協助調節體溫，機能性及時尚性十足！

山系穿搭源於日本，泛指日本人行山或露營時的穿著風格 (圖片: FreePik)

由於山中背景多以綠色及棕色為主，故山系穿搭一般會配以1-2件顏色鮮艷，甚至略帶花巧的單品，部分人亦會選擇配以不同的花紋，如格仔、橫紋、菱形、花花圖案、腰果圖案等，拍照時就不會令整個人埋沒於背景中，顯得更為亮眼。

由於山中背景多以綠色及棕色為主，故山系穿搭一般會配以1-2件顏色鮮艷，甚至略帶花巧的單品 (圖片: FreePik)

山系穿搭的另一特色是「撞色」，一般會以強烈的對比色作搭配，如紅撞綠、藍撞黃等，但須避免身上出現過多配色，反而使造型顯得雜亂，故全身色系不宜超過3種。最理想的山系穿搭是以相近色系作搭配，再配以少量顏色亮色系的配件，去營造整體造型的一致性及獨特性，穿出時尚潮人風格，令人眼前一亮；或以「撞色」技巧去配搭出帶有個人風格的山系穿搭！

山系穿搭的另一特色是「撞色」 (圖: AFLO)

嚴選5件戶外造型必備單品

防水風衣／雨衣



山上天氣變幻莫測，隨身帶備一件可防風、防水的外套，即可輕鬆應對突如其來的天氣變化。要做「山系女孩」，擁有一件造型時尚又具功能性的外套至關重要。

來自日本的雨具專門品牌because，致力開發設計多款時尚雨衣，優雅又休閒的款式可帶出女性氣質，絕對是山系女孩的愛牌之一！品牌出品的撞色拉鏈短身防風雨衣，採用藍撞黃的撞色拉鏈設計，適合日常或戶外穿搭，材質防水、透氣、不焗身，更附送精美收納袋，方便攜帶。

➤Weatherpolis Company [because] 撞色拉鏈短身風衣/雨衣 $ 339 (原價 $ 420)。

源於丹麥的Rains以功能性與實用性作為品牌宗旨，致力將現代時尚潮流與雨衣結合；品牌崇尚北歐的簡約風格，不斷推出獨家原創設計的功能性雨衣，為各位山系女孩提供多款獨特、時尚的防水服飾。Rains出品的簡約中長款防水外套，有薰衣草色或薄荷綠色兩款，設計簡單又不失特色，另配備可調節風帽，為你遮風擋雨！

➤Weatherpolis Company [RAINS] 簡約中長款防水外套/雨衣 (DustyMint/Lavender) $ 572 (原價 $ 880)。

長襪



如果想整體造型顯得更有心思，不妨搭配搶眼的長襪。不論是純色鮮艷的長襪，或是印有不同紋路、圖案的長襪都可以更突顯個人風格，盡顯時尚品味。如果想將焦點放在長襪上，可搭配高於膝蓋的短褲和低調的單色運動legging，令大家的目光都集中左具設計感的長襪上，同時亦可使雙腿顯得更為修長。

來自台灣的FLIPPOS 翻轉運動壓力襪，熱衷戶外活動的女生一定愛不釋手！台灣FLIPPOS翻轉運動壓力襪帶有「針織迷宮阻力」設計，軟硬度及回彈速度都有明顯提升，不論跑步、跳躍或爬山時，顯著的避震效果都能讓運動力完全釋放；平日在辦公室使用亦可舒緩久坐、久站的肌肉緊繃。

+ 21

除了功能、物料和設計上非常適合戶外活動，更破格地為壓力襪加入各種顏色、設計及故事元素，而且可以隨時變換長度，令一對襪兼備兩種造型，將潮流、內涵與功能完美結合。產品最獨特之處是首創的「二刀流」穿法，每個款式都有雙面設計，向下反摺後可展示另一面圖案，依照搭配、場合或心情，令長襪即時變短襪，讓穿著者即時呈現另一種造型，不論日常或是戶外活動都能輕鬆搭配出個人風格。

FLIPPOS 合集

帽子



帽子是戶外活動的必備單品之一，一頂美觀又實用的帽子不但可以為整體造型加分，更可為皮膚、頭皮做好保護。山系穿搭最適合配備漁夫帽，造型時尚可愛之餘，覆蓋面積又比較大，可防止曬傷。KiU 是日本知名的雨具品牌，出品的戶外用品兼具機能性和時尚感，採用防紫外線及防水布料設計；背面採用網面材質，增加透氣度。配戴後輕巧舒適，不論天晴天雨都能使用。KiU 出品的漁夫帽設計簡單低調，建議配搭較為亮色、鮮艷的外套，以突出整體造型。

➤[KiU] Packable Safari Hat - 防水防曬太陽/ 漁夫帽 $ 238。

背囊



Matador 是源於美國的戶外品牌，主要著手設計一系列專為熱愛旅遊、登山、露營人士而設的輕便折疊旅行裝備，集美觀、耐用、輕便於一身，讓使用者以最輕鬆便利的方式踏出每一步。Matador 出品的防水背囊，採用特別強韌耐用的材質，設計簡約、美觀；如果本身比較喜好撞色配搭的山系女孩，可以搭配這類單色系的背包單品，避免整體造型會過於雜亂。

➤[Matador] D16 Packable Backpack - 輕量可摺式防水背囊/背包 $ 469 (原價 $ 489)。

運動冷巾



進行戶外活動時難免會流汗，但如果衣服上出現汗跡將會十分尷尬，故從事戶外活動時就必須準備一條吸汗的、速乾的運動冷巾；Cool Towel戶外速乾冷感運動冰巾採用冷感絲物料，浸濕後甩乾水即可2秒速冷，可持續冷感至5小時。

➤Cool Towel戶外速乾冷感運動冰巾 $ 38 (原價 $ 58)。

如有任何商品行銷商業合作，歡迎致電3582 8366或電郵至cs@eceasybook.com聯絡醫師Easy業務部洽談。

