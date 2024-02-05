冬日露營｜6大神隊友保暖實用好物 睡袋、保溫杯低至$120入手

天氣舒適涼爽，最適合與一班好友到郊外露營，好好享受週末共聚的小確幸。但值得注意冬天日夜溫差較大，就算日間陽光普照，到晚上也會有低8-10度的溫差，輕則手腳冰冷，重則凍到成晚訓唔著，那麼如何保暖呢？以下精選6款高CP值高的禦寒保暖露營好物，最抵$120不用便可入手，裝備好隨時無懼寒風好好enjoy啦！



6大保暖實用好物 露營更爽更舒適

1. SilverAnt 純鈦主人杯125ml

SilverAnt 純鈦主人杯125ml

杯身採用99.8%純鈦及雙層防燙，厚度達3mm，不用再擔心燙手問題，更可作小暖包，喝一口保鮮隨時享受原有風味。杯內採用無縫焊接技術，使其表面更光滑細膩容易清洗，鈦表面的氧化層亦能同時抑制細菌滋生，不用多次清洗，露營懶人必備！

SilverAnt 純鈦主人杯125ml (原價：$226)

優惠價：$117（最多可使用2,300積分，抵消$23現金）

2. Black Diamond Mont Blanc Gloves 手套

Black Diamond Mont Blanc Gloves 手套

冬天露營少不了「洋蔥式」穿搭，但卻忽略了手部保暖的重要性，長期外露有機會凍傷，可大可小，預備一雙多用途禦寒手套便能好好保護雙手！表布採用防寒材質，充分為雙手保暖；手掌則採用Silicon材質，不但抓握力強，而且透氣有彈性，無論在搭營、搬運行裝時也不怕手滑，當中食、拇指更可操作手機螢幕，觸感舒適隨時戴住都無問題！

Black Diamond Mont Blanc Gloves 手套

優惠價：$219（最多可使用4,300積分，抵消$43現金）

3. SOL All Season Blanket 多用途全天侯戶外緊急求生保溫防水毯(單人用)

SOL All Season Blanket 多用途全天侯戶外緊急求生保溫防水毯(單人用)

晚上氣溫驟降，容易出現快速失溫情況，令人無法預料，背包放一塊多用途防水保暖毯便能萬無一失！出自人氣戶外品牌SOL的防水保暖毯，薄薄一張防水防風且具有熱反射性，保暖效果更佳，而日間陽光猛烈時，銀色面亦能用作反射陽光，防止曬傷。保暖毯亦可作為天幕、營底墊、野餐墊、緊急救生毯等，輕巧方便收納背囊中，一物多用CP值極高！

SOL All Season Blanket 多用途全天侯戶外緊急求生保溫防水毯(單人用)

優惠價：$270（最多可使用5,400積分，抵消$54現金）

4. Fishbone 魚骨酒精汽化爐(台灣製) (小爐)

Fishbone 魚骨酒精汽化爐(台灣製) (小爐)

露營追求輕量化，呢部細細部就剛剛好！採用極易完全燃燒的醇類燃料，環保、無毒、無味，有如gas爐般的火力，而且輸出穩定能持續燃燒30分鐘，由攝氏35度至負50度都應用自如，唔洗再怕大風火力唔夠，亦可作暖爐使用，輕鬆與一眾好友「圍爐取暖」無難度！

Fishbone 魚骨酒精汽化爐(台灣製) (小爐) (原價：$596)

優惠價：$558（最多可使用11,100積分，抵消$111現金）

5. Sea To Summit Thermolite® Reactor Fleece 保暖抓毛絨睡袋

Sea To Summit Thermolite® Reactor Fleece 保暖抓毛絨睡袋

露營入睡不時沾寒沾凍，唔想凍到無覺好瞓？睡袋內套採用最輕量化的保暖抓毛絨，當中Thermolite®使用中空纖維材質，大大減輕睡袋重量之餘，同時具極佳保暖及透氣效果，亦增加攝氏18度的保暖功效，防止體溫流失更有效，收納在Ultra-Sil®超輕小袋極易攜帶，去到邊隨時都暖笠笠！

Sea To Summit Thermolite® Reactor Fleece 保暖抓毛絨睡袋 (原價：$769)

優惠價：$596（最多可使用11,900積分，抵消$119現金）

6. Fasteper 防水の達人 2人超輕蒙古營 (特製銀底)

Fasteper 防水の達人 2人超輕蒙古營 (特製銀底)

冬天露營除了要面對風大、靠近海岸濕度高亦會影響內裏保溫的效果，帳幕要有效防風防水才能成為溫暖的「避風港」。超輕蒙古營雙層雙門設計，內外物料採用尼龍料，所有接縫均用防水聚氨酯膠帶粘合，有效全面防水防潮。內裏則採用輕量鋁營柱，整套重量1.8公斤，超輕身，仲可以訓到兩個人，頂部增加空間使整體更寬闊，配合外帳通風口，大大增加空氣流量減少冷凝，保暖效果更好！

Fasteper 防水の達人 2人超輕蒙古營 (特製銀底) (原價：$1,680)

優惠價：$1,264（最多可使用25,200積分，抵消$252現金）

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