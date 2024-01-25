年廿八大掃除｜5款精選吸塵機 最平$300內入手 乾濕吸拖除污抑菌

隨著春節的臨近，家中都開始準備清走舊物、全面大清潔，創造一個更美好的新年氛圍！往往會專注於清理家中雜物，但要年廿八洗邋遢，徹底清潔家中每個角落，又怎能缺少「好幫手」吸塵機呢。小編為大家精選了5款CP值超高、相當方便的吸塵機，從輕巧款、吸塵機械人，到乾濕兩用款都有齊，加上新春前夕01網購大優惠，即睇入手一部為新一年帶來更多便利和舒適家居啦！



1. 小米 - Lydsto 手提無線吸塵機

小米 - Lydsto 手提無線吸塵機

依家每件家品電器都追求輕便，而無線吸塵機如有更方便清掃家中每個角落。小米Lydsto手提無線吸塵機具5000Pa澎湃吸力，兩檔吸力調節並採用高性能直流無刷電機 ，而且無線設計不受限制滿足各種死角，小巧便攜不佔空間。而且按鍵鎖設計可以輕鬆倒出灰塵，拆洗超方便，清潔時絕對是省時不耗力！

小米 - Lydsto 手提無線吸塵機 (原價：$498)

優惠價：$249（最多可使用4,900積分，抵消$49現金）

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2. 日本Yohome - mini家用車用無線吸塵機

日本Yohome - mini家用車用無線吸塵機

同樣都是無線吸塵機，來自日本的Yohome - mini家用車用無線吸塵機，更配合HEPA濾網+不鏽鋼濾杯塵杯雙重過濾，同細菌微塵講byebye！13Kpa超大吸力，550g超輕機身，單手清潔不費力。附送多種款吸嘴可以家車兩用，滿足家中清潔亦可為愛車內部徹底除污。

日本Yohome - mini家用車用無線吸塵機 (原價：$1,200)

優惠價：$698（最多可使用13,900積分，抵消$139現金）

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3. KONKA - 智能吸塵機械人

KONKA - 智能吸塵機械人

都市人生活忙碌，日日打掃未必有時間，等到大時大節先一次過做大清潔未咪話唔辛苦啊！KONKA智能吸塵機械人主要適用於木地板、光面水泥地板、瓷磚地板 ，集合智能自動掃、吸、拖於一體，雙邊刷設計配合多種清掃方式任何角落都清潔到。想每日都保持住一塵不染，呢部絕對係必入好幫手！

KONKA - 智能吸塵機械人 (原價：$1,200)

優惠價：$698（最多可使用13,900積分，抵消$139現金）

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4. 現代 - 無線手提靜音吸塵機 JMC-939

現代無線手提靜音吸塵機，外型輕巧卻做具備超強吸力，真空吸力達至12Kpa，慳位易於收藏心，適用於家居、宿舍、小店舖、辨公室、汽車內使用。

現代 - 無線手提靜音吸塵機 JMC-939 (原價：$1,180）

優惠價：$488（最多可使用9,700積分，抵消$97現金）

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5. Double Clean - 無線自淨自烘抑菌乾濕掃拖地吸塵機

Double Clean - 無線自淨自烘抑菌乾濕掃拖地吸塵機

又要掃塵又要拖地，用完吸塵機再用地拖費時又怕唔夠乾淨，擁有一部乾濕掃拖地吸塵機就可以一次解決所有煩惱！Double Clean 無線自淨自烘抑菌乾濕掃拖地吸塵機，配有12500Pa大吸力，活水洗地更乾淨，邊拖邊洗拖布，即使地毯都可以清洗乾淨。同時更有烘乾抑菌，抑菌防異味；乾濕垃圾分離，衛生不髒手，即使再多污垢都通通輕鬆清走！

Double Clean - 無線自淨自烘抑菌乾濕掃拖地吸塵機 (原價：$2,499)

優惠價：$1,699（最多可使用33,900積分，抵消$339現金）

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另外想大量入貨清潔紙品又唔想去超市托返屋企？

「01網購」與商家「 本地薑」推出激抵限量賀年福袋，激抵價$299即可入手皇牌紙品免運組合，更限時送暖笠笠珊瑚絨毛氈！同時以$488更可入手 Kimberly Clark人氣紙品福袋，並加送法國熱賣特福玫瑰金限量版炒鍋 (價值$458）一個，兩款賀年福袋CP值極高，快啲入手啦！

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