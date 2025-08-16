粉底液推薦2025｜28大必入手專櫃粉底液：持妝養膚 打造無瑕美肌

【粉底液推薦2025/專櫃粉底液】想要打造好膚質，除了要護理得宜，一款好的粉底液更少不免！食物當然要不時不食，而其實護膚品、化妝品亦要因應皮膚、天氣等因素去更換。如果想打造好的膚況，能夠持妝同時養膚的粉底液、粉底霜更是必備。想入手好用的粉底液，不妨參考以下推薦！



粉底液推薦2025：EMK Beverly Hills 輕透煥發(8合1)粉底霜(C1) Glowin Tinted Cream C1

優惠價HK$339

敏感肌最怕化妝品、護膚品中的成份雜質太多，天然成份的話就能夠令人安心使用。這款以龍舌蘭為主要成份，8合1功能的粉底乳霜，能夠滋養、滋潤肌膚，同時阻隔並對抗外來污染物，打造細緻妝感。

粉底液推薦2025：EMK Beverly Hills 輕透煥發(8合1)粉底霜(C1) Glowin Tinted Cream C1（EMK Beverly Hills）

粉底液推薦2025：MAKE UP FOR EVER HD SKIN雙效粉底遮瑕霜 (連掃頭) HK$300

夏天容易融妝出油，一款容易補妝的底妝可以說是必備好物，MAKE UP FOR EVER今個夏日推出一款多用途FOUNDCEALER，輕巧一支連掃頭，輕鬆解決全面遮瑕與底妝需求，當中的護膚成份配方更有助持續保濕、有助淡化瑕疵。

粉底液推薦2025：MAKE UP FOR EVER HD SKIN雙效粉底遮瑕霜 (連掃頭) HK$300（品牌提供）

粉底液推薦2025：YSL BEAUTY ALL HOURS恆時亮肌修護粉底液 25mL HK$650

明彩輕透亮肌氣墊粉底登場後隨即引來不少好評，喜歡它的女生就不要錯過這款恆時亮肌修護粉底液，將氣墊粉底配方再度升級，打造出更為透薄、高遮瑕度的底妝，配方蘊含78% 頂級精華、YSL Beauty Ourika 以及持妝聚合物，生物親和塗層粉末能夠持久同時展現柔焦效果的高遮瑕，讓肌膚展現無瑕妝效的自然光感肌。

粉底液推薦2025：YSL BEAUTY ALL HOURS恆時亮肌修護粉底液 25mL HK$650（品牌提供）

粉底液推薦2025：TOM FORD BEAUTY 立體光影水光粉底液 HK$705

提到近年的化妝熱潮，首當其衝的必是水光肌。TOM FORD 這款全新立體光影水光粉底液，擁有SPF50/PA++++ 高防曬系數，防水、防汗、防油配方更特別針對亞洲女性肌膚，結合中高遮瑕與曇花萃取與保養級植萃成分，全日亦能持久保濕，貼膚的柔光煥亮粉末有如第二層肌膚般折射光線，打造柔焦毛孔、隱匿細紋的細膩妝感。

粉底液推薦2025：TOM FORD BEAUTY 立體光影水光粉底液 HK$705（品牌提供）

粉底液推薦2025：shu uemura植村秀 全新升級無限輕透持妝粉底液 HK$485

想要保濕同時持妝的妝效，不妨入手shu uemura全新升級的「小方瓶2.0」 unlimited 無限輕透持妝粉底液，當中新添加頂級山茶花籽油，以及極輕吸油粒子「氣凝因子」(aerogel) ，只會吸收皮膚油脂，就算碰到潮濕悶熱的天氣，甚至極端的天氣變化，亦能夠讓保持水潤同時持久24小時！

粉底液推薦2025：shu uemura植村秀 全新升級無限輕透持妝粉底液 HK$485（品牌提供）

粉底液推薦2025：CHANTECAILLE 升級版未來肌膚粉底 Future Skin 30g HK$850

CHANTECAILLE 作為天然護膚品牌，產品配方結合獨特高濃度的天然草本精華與嶄新科研技術，為肌膚帶來「妝養同步」功效。品牌今次將不含任何油質成分的未來肌膚粉底再度升級，當中加入58%的超高水份的高奢養膚成分，帶來兼備中高度遮瑕與補濕滋潤的妝感，打造瑩潤琉璃肌妝效。

粉底液推薦2025：CHANTECAILLE 升級版未來肌膚粉底 Future Skin 30g HK$850（品牌提供）

粉底液推薦2025： Estée Lauder 持久防曬粉底 Double Wear Stay-In-Place Foundation SPF 10/ PA++ HK$440

來到炎熱悶焗的夏天，持妝控油的底妝絕對不能少！ Estée Lauder這款結合高效濕潤因子、獨特完美膚控持妝科技與升級控油成分 ，當中如絲絨般微薄的粉體，能夠

粉底液推薦2025： Estée Lauder 持久防曬粉底 Double Wear Stay-In-Place Foundation SPF 10/ PA++ HK$440（Estée Lauder）

粉底液推薦2025：LANEIGE 霧感無瑕 NEO粉底液 NEO FOUNDATION MATTE SPF16 PA++ 30mL HK$330

不少人可能對LANEIGE 皇牌的NEO系列的印象，停留於它們的各色氣墊粉底，其實亦有粉底液的選擇！這款與霧感無瑕「綠盒」相同配方的NEO粉底液，當中的粉體輕盈貼膚，具備48小時不變色的功效，十分適合夏日使用。

粉底液推薦2025：LANEIGE 霧感無瑕 NEO粉底液 NEO FOUNDATION MATTE SPF16 PA++ 30mL HK$330（LANEIGE）

粉底液推薦2025：M.A.C 升級版霧鏡粉底 30mL HK$370

備受專業化妝師所喜愛的M.A.C，這款經典的霧鏡粉底可以說是時裝秀、廣告拍攝中必備好物，不單具備多達16種色調，更可以打造24小時長效持妝、輕透的霧面妝感，適合各種膚色和肌膚性質。

粉底液推薦2025：M.A.C 升級版霧鏡粉底 30mL HK$370（M.A.C）

粉底液推薦2025：RMK Liquid Foundation EX (升級版)皇牌絲絹粉底液 30mL HK$380

夏日來臨，一個清爽的底妝更能讓皮膚透氣。RMK今個夏日推出了全新升級的粉底液，今次升級不單減少色素份量，更增加達60%的水性成分、透薄的薄膜劑以及高親膚性的精選美肌油配⽅成分，讓整個使⽤體驗加倍舒適、貼膚，輕鬆打造⾃然、細膩的妝感。

粉底液推薦2025：RMK Liquid Foundation EX (升級版)皇牌絲絹粉底液 30mL HK$380（品牌提供）

粉底液推薦2025：BOBBI BROWN全新無重輕霧粉底液 30mL HK$510

夏日炎炎，擔心控油底妝會太乾或太過面具感？BOBBI BROWN 全新推出的「無重輕霧粉底液」，具有SPF 15 PA++ ，主打24小時輕盈保濕同時持妝，打造輕盈霧面啞光妝感，令皮膚一整日都零負擔！

粉底液推薦2025：BOBBI BROWN全新無重輕霧粉底液 30mL HK$510 (BOBBI BROWN)

粉底液推薦2025：HOURGLASS Illusion Luminous Glow Foundation HK$510

想減少面部瑕疵同時不想用上太厚重的底妝，HOURGLASS這款雙效粉底液，奶油般的絲滑質感，能夠提供中度遮瑕度以及柔光效果的柔焦粒子，更能顯著減少細紋和撫平皺紋，輕鬆修飾五官同時打造第二層肌膚般的妝效。

粉底液推薦2025：HOURGLASS Illusion Luminous Glow Foundation HK$510（HOURGLASS）

粉底液推薦2025：ADDICTION The Foundation Lift Glow 立體水光粉底液 30ml HK$380

由日本專業化妝師Ayako創立的化妝品牌ADDICTION，化妝品針對常見瑕疵以及皮膚問題製造。這款粉底液採用 Stretch Lift Technology 與Triple Glow Oil，當中超微細粉體以及83%美容液成分，能夠拆射光線令輪廓更為立體鮮明，肌膚更顯光澤和彈性，打造原生肌般的自然感。

粉底液推薦2025：ADDICTION The Foundation Lift Glow 立體水光粉底液 30ml HK$380（ADDICTION）

粉底液推薦2025：Clinique Even Better™ Clinical Serum Foundation 勻淨科研亮白淡斑精華粉底液 30mL HK$350

誰說化妝一定是傷害皮膚？Clinique 這款具有SPF 20、PA+++，能夠一邊化妝一邊養膚的精華粉底，3大精華能夠潤膚同時提供高度遮瑕，只需8星期即能逐步改善肌膚狀態，由調整膚色、改善膚質到卸妝後亦能持續細緻、平滑的功效。

粉底液推薦2025：Clinique Even Better™ Clinical Serum Foundation 勻淨科研亮白淡斑精華粉底液 30mL HK$350（Clinique）

粉底液推薦2025：IPSA 水感原透光粉底液 25ml HK$360

追求透膚妝感的話， IPSA這款以零毛孔光循環技術、調光水潤配方以及全新抗藍光技術，能夠隱沒顯眼毛孔、提亮皮膚，同時防止肌膚老化暗沉；無論乾燥肌及偏油肌能能綻放水感原透光肌。

粉底液推薦2025：IPSA 水感原透光粉底液 25ml HK$360（IPSA）

粉底液推薦2025：CHARLOTTE TILBURY 幻肌流光底妝棒 UNREAL SKIN SHEER GLOW TINT HYDRATING FOUNDATION STICK HK$380

想要輕鬆疊加遮瑕效果、補妝，CHARLOTTE TILBURY 這款蘊含膠原緊膚元素™，揉合突破性LIGHT MAPPING MESH 光映射網格技術™的粉底棒，能夠輕易與肌膚無縫融合，瞬間營造出3-D立體光澤感、柔焦瑕疵及提拉塑型效果，極簡單就能塑造出猶如偽素顏必備的第二層肌膚。

粉底液推薦2025： CHARLOTTE TILBURY 幻肌流光底妝棒 UNREAL SKIN SHEER GLOW TINT HYDRATING FOUNDATION STICK HK$380（CHARLOTTE TILBURY）

粉底液推薦2025：REVLON ColorStay™ 持久無瑕水潤粉底液 30mL HK$138

如果正在選購一款性價比高的粉底液，不妨選擇美國No.1粉底液REVLON！經典的ColorStay持久無瑕水潤粉底液系列迎來第3代配方，蘊含85%養膚成分、智能調控高度貼服以及高度防水抗汗功效，持妝、不脫色，輕鬆打造高遮瑕霧感底妝。

粉底液推薦2025：REVLON ColorStay™ 持久無瑕水潤粉底液 30mL HK$138（品牌提供）

粉底液推薦2025：KANEBO COMFORT SKIN WEAR 輕柔透亮粉底液 30ml HK$470

夏天最怕融妝或掉妝，令到瑕疵、凹凸肌膚紋理盡露，KANEBO這款以滋潤彈力複合物、修復粉末啫喱加上清澈微細粉末顏料，能夠高度融入肌膚，持久地保持細緻妝容質感。

粉底液推薦2025：KANEBO COMFORT SKIN WEAR 輕柔透亮粉底液 30ml HK$470（KANEBO）

粉底液推薦2025：BOBBI BROWN 全新蟲草抗氧修護精華粉底液30mL HK$670

擔心持妝太久會對皮膚造成負擔？只要用上養膚成份的化妝品，就可以襯化妝時偷偷變美！BOBBI BROWN 這款全新升級的蟲草抗氧修護精華粉底液，具有 SPF 40、PA++++， 3/4瓶亦有高效護膚成分，多達25種修護相互配合，例如10x蟲草抗氧精華、人參精華以及維他命E等成份，打造12小時防汗、防潮、持久不脫妝的緞光肌妝感。

粉底液推薦2025：BOBBI BROWN 全新蟲草抗氧修護精華粉底液30mL HK$670（BOBBI BROWN）

粉底液推薦2025：全新PRADA REVEAL原光新肌粉底液 30mL HK$610

PRADA自去年推出彩妝品後引來不少好評，這款外形簡潔的原光新肌粉底液，其實是款妝養合一的產品，裏藏重大黑科技。10款色調建基於一個有3,000種不同膚色的大數據演算法，配合IRL(In-Real-Life)-micro-filterä動態濾光科技，能夠從三大層面改變膚質，針對膚色、透明感以及紋理，打造絲柔霧光濾鏡妝效。

粉底液推薦2025：全新PRADA REVEAL原光新肌粉底液 30mL HK$610（品牌提供）

粉底液推薦2025：SUQQU 晶采艷澤粉底液 THE LIQUID FOUNDATION 30mL HK$680

想要彈性與光澤兼備的透明感美肌，日系品牌的粉底液就可以打造通透、水潤的妝感。而 SUQQU 首間香港專櫃開幕後，亦帶來添加13種日本產美容保濕成分，能夠高度光澤、高遮瑕力的13款色調的柔滑粉底液。

粉底液推薦2025：SUQQU 晶采艷澤粉底液 THE LIQUID FOUNDATION 30mL HK$680（SUQQU）

粉底液推薦2025：ARMANI beauty Designer Glow設計師光感修護粉底液 30mL HK$655

女生最怕皮膚暗沉，想要持久而光澤的妝感，就需要到一款能夠完美校正亞洲人肌膚狀態的粉底液。ARMANI beauty 新一代修護粉底，具有10 款色調，揉合 80% 護膚成分、結合普魯士藍珠光配方及鏡光折射珍珠微粒，絲緞質感，能夠無懼氧化，去黃同時提亮膚色；輕鬆打造輕盈的原生無瑕妝容。

粉底液推薦2025：ARMANI beauty Designer Glow設計師光感修護粉底液 30mL HK$655（ARMANI beauty）

粉底液推薦2025：Make Up For Ever HD SKIN HYDRA GLOW高清光感柔焦粉底 30mLHK$440

Make Up For Ever 一直深受模特兒、化妝師的喜愛，而全新HD SKIN HYDRA GLOW 高清光感柔焦粉底，具有86%護膚成份，集底妝及護膚於一身，能夠持久保濕，與肌膚無痕融合，層疊出不同遮瑕度的需要，輕鬆迎合不同膚質的女生需要。

粉底液推薦2025：Make Up For Ever HD SKIN HYDRA GLOW高清光感柔焦粉底 30mL HK$440（Make Up For Ever）

粉底液推薦2025：Fenty Beauty 調光大師沐光水潤粉底液 Soft’Lit Naturally Luminous Foundation 85g HK$338

想要一款具備遮瑕與光澤感的粉底，Fenty Beauty 這款全新沐光粉底液，以獨家專業調光技術，結合亮光油份、聚合物、粉末以及養膚成分，能夠將保護肌膚同時控油保濕，不論乾肌到油肌的女生都能夠打造不浮粉、不脫妝的自然原生水光妝感。

粉底液推薦2025：Fenty Beauty 調光大師沐光水潤粉底液 Soft’Lit Naturally Luminous Foundation 85g HK$338

粉底液推薦2025：Charlotte Tilbury 輕盈無瑕粉底液 30mL HK$440

春夏最需要輕盈與遮瑕兼備的妝感，而Charlotte Tilbury 這款輕盈無瑕粉底液 ，揉合三大專利配方：革命性2% MAGIC REPLEXIUM ™專利配方、MAGIC MOSSCELLTEC™專利保濕配方以及獨有AirCool ™ 專利技術，能夠柔化6大底妝瑕疵，包括毛孔、痘印、暗沉、泛红等；即使在濕熱天氣時刻，亦能保持完美無瑕妝容。

粉底液推薦2025：Charlotte Tilbury 輕盈無瑕粉底液 30mL HK$430（Charlotte Tilbury）

粉底液推薦2025：Gucci Beauty Éternité de Beauté粉底 30mL HK$600

油肌女生最擔心春夏濕熱的天氣，妝感容易出油、脫妝不服，而能夠全日持久、控油的啞緻粉底液就更顯重要。而Gucci Beauty Éternité de Beauté粉底，更有冷調、中性調、暖調與橄欖調四種色調，能夠輕鬆符合各女生的需求。

粉底液推薦2025： Gucci Beauty Éternité de Beauté粉底 30ml HK$600（Gucci Beauty）

粉底液推薦2025：JSM Beauty Skin Nuder Foundation原膚光感清透粉底液 30mL HK$346

想要水潤韓妝感，不妨試試這款剛進香港，由韓國彩妝界大師鄭瑄茉創辦的JUNG SAEM MOOL BEAUTY（JSM Beauty）的底妝產品！這款原膚光感清透粉底液，能夠打造持久貼膚的妝容，營造360度裸感光澤，仿如天生肌膚的妝感。

粉底液推薦2025： JSM Beauty Skin Nuder Foundation原膚光感清透粉底液 30mL HK$346（JSM Beauty）

粉底液推薦2025：NARS 全新自然亮采持久粉底液 30mL HK$470

夏日底妝最怕氧化， NARS 這款經典自然亮采持久粉底液將成份升級，打造16小時長效『STRONGWEAR』，煥膚成份加上微粉顏料以及礦物質粉末，集遮瑕、持久以及亮澤於一身，輕鬆變美養膚！

粉底液推薦2025：NARS 全新自然亮采持久粉底液 30mL HK$470（NARS）

粉底液推薦2025：YSL Beauté ALL HOURS恆時輕透霧光粉底液 30mL HK$650

YSL Beauté 這款以科學方式打造出粉底液的理想色調範圍，將77% 護膚精華成份，配合獨有新肌粉末，打造出輕透活膚的霧光妝感。