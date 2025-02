唇釉推薦2025｜20＋好用唇蜜：打造軟萌無害純慾感 兔子舌頭唇妝

【唇釉推薦2025/唇蜜推薦2025】近年的化妝趨勢都偏向清透、輕盈,想要打造清透感,除了輕薄的粉底,亦可以借助胭脂與唇釉、唇蜜等,打造粉嫩、無辜感妝容。網上亦流傳多種動物系妝容,當中無辜的兔子系妝容更是近年大熱!兔子妝為展現出純慾又可愛的少女感,會以粉嫩、輕透冷色調打造出被保護的感覺。



要營造兔子的感覺,當然要有如兔子般可愛有圓大的眼妝,另外亦需要大量運用腮紅點綴。唇妝亦最好用上無邊界感的水嫩嘟嘟唇妝,以較近唇色或冷色調的唇膏再疊加透明唇油,或是直接利用唇釉、唇蜜等產品;打造出偽素顏的感覺。

Tom Ford 以雪地上的微光為靈感,打造出極具白色美學的Soleil Neige 系列。這款鏡面唇釉,外形清爽、簡潔,配方混合酪梨油、荷荷巴油和洋甘菊花油等,無論單獨使用或疊加在唇膏上,都能提供薄至中等的亮麗遮瑕效果,讓雙唇更豐盈。

唇釉唇蜜推薦2025:TOM FORD BEAUTY NEW SOLEIL NEIGE GLOSS LUXE HKD$505(品牌提供)

想要一支完成護唇、唇部打底與著色的唇部產品,MAKE UP FOR EVER新推出的唇蜜就能符合你所需!這款唇蜜多達11款顏色,包括3款鏡光純色及8款微閃珠光色調,能夠滿足不同妝容需要。獨特棒頭設計,一棒即取得完美份量,薄膜並不會令唇部增添黏膩感,塗抹後更能維持高達12小時滋潤及豐盈效果,幾秒鐘打造亮澤唇妝!

唇釉唇蜜推薦2025:MAKE UP FOR EVER SUPER BOOST LIP GLOSS超能冰透護唇蜜 HK$220(品牌提供)