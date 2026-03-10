保濕乳液推薦2026｜15款清爽不黏膩:KIEHL’S 減褪泛紅、肌研 緊緻

保濕乳液｜踏入春夏季，每日出入冷氣房，保濕一定要做好，而乳液和面霜都具備保濕功效，聽起來感覺差不多，兩者間又有甚麼分別呢？這次《01女生》為大家拆解，以及盤點乳液的7大「隱藏用法」，還集合了15款清爽且保濕力高的乳液，包括：KIEHL’S、MUJI、肌研等，大家在入手時可以參考一下！



乳液和面霜有甚麼分別？

面霜在功能上與乳液極為相似，但區別它們的就是成份中含有的油、水的比例！面霜含油比例較高，使用起來較紮實，普遍是在具有保濕基礎下使用為佳，能夠同時進行水分及油份補充，令肌膚更有光澤。而乳液內含水分較多，使用起來感覺較為清爽，可以在化妝水後使用。

還在苦惱用什麼乳液，不妨參考以下《01女生》特選的乳液！（Gettyimage）

乳液隱藏用法1：保濕修護

乳霜、精油與保鮮膜，可以作為修護的急救法寶？這個方法來自韓國皮膚科醫師 李藝恩的分享，李醫師的方法較合適較懶惰，喜歡多合一功能的女生使用。因為乳液含水分較多，使用起來感覺較為清爽，用法簡單、高效能、毫不浪費每一滴乳液！只要將乳液混合精油，再加上保鮮膜覆蓋臉部五分鐘，就可以令乳液更吸收，整體保濕度上升。除了面部使用之外，亦可以充當手部、手指緣的保濕修護，吸收力亦會較快。

乳液隱藏用法2：自製去角質霜

乳液的質地較水狀，美妝YouTuber 《Eva Makeup Lab》曾分享過可以在乳液當中加入咖啡渣，這樣就可以自製出一個平價、美白的去角質霜。另外，自認貼地慳妹的女星衛詩雅，亦曾在社交平台上拍片分享過自己使用潤膚霜的心得，她會加入咖啡或砂糖作磨砂之用，做法簡單，加入後在肌膚上輕力按摩去角質，尤其可以針對鼻翼、下巴或嘴唇位置磨砂，然後用清水洗掉，再用紙巾或毛巾輕輕抹乾即可！

乳液隱藏用法3：護髮

乳液除了可以使用於面部，更可以使用在頭髮之上，只需將乳霜混合一點化妝水，輕輕抹在髮尾，就可以獲得快速而不錯的修復功效！如果女生們不知道如何處理過多的乳液，又或者不喜歡護髮油的油膩感，可以試試看這樣！

乳液「隱藏用法」4：鎮定皮膚

炎夏時用上冷藏面膜，可以保持面膜的新鮮度，有助於鎖住面膜養分。而冷藏乳液亦有同樣效果，乳液再配合蘆薈1比1，厚敷五分鐘，能夠有效鎮定皮膚！因為蘆薈可以幫助乳液更快被皮膚吸收，冷藏的乳液更有降低皮膚溫度的效果，非常適合不小心曬傷的女孩子作加強護理！

乳液隱藏用法5：清潔面膜

因為泥膜油份較少，可以有著強效的清潔效果，普遍上臉後很快就會感到乾燥。這時候可以搭配乳液一起使用，不僅不會影響泥膜的效果，更會提升保濕感，這樣大家在乾燥的冬天都可以安心地清潔了！

乳液隱藏用法6：厚敷

張柏芝有著獨家的面膜術！（小紅書@張柏芝）

乳液厚敷的話可以充當面膜、手膜、腳膜，另外女生們在進行光學脫毛前後亦要用乳液等加強護理！而作為三孩之母的女星張柏芝亦曾經分享自己的獨家面膜術。「張柏芝獨家面膜」做法是洗完臉，塗上乳液後再塗上凡士林，接著用沾濕的紗布敷在凡士林上15分鐘，接著再噴上保濕化妝水保持濕潤感。張柏芝透露這種面膜敷法可以令面部在短時間內變得飽滿、有光澤，十分適合在睡前或妝前保養的時候使用！

乳液隱藏用法7：防止靜電

乾燥是導致靜電產生的主因，加強手部的保濕可以避免靜電。當然塗護手霜是最直接的辦法，但如果不喜歡護手霜的油膩感，可以試試用乳液替代！

保濕乳液推薦1. Origins 靈芝菇菌抗逆健膚水凝乳液 30ml

Origins的靈芝菇菌抗逆健膚水凝乳液，質感輕柔，能瞬間強化肌膚鎖水屏障，提供48小時的長強效保濕。產品更配合De-Stress Technology，充分發揮靈芝菇菌配方帶來的舒緩鎮靜肌膚的功效，並持續為肌膚注水鎖水，同時可快速明顯減褪泛紅，達到深層保濕，肌膚水份即時提升。

保濕乳液推薦2. SHISEIDO 全效亮白賦活 輕盈／滋潤乳液 100ml HK$790

SHISEIDO的全效亮白賦活乳液，特別注入珍貴的紅花精華，以高效賦活力量促進肌膚膠原再生，高效提升肌膚滋潤度及緊緻度，由肌底活現透亮彈性。乳液的新升級皇牌配方VP8、高效亮肌成分4MSK及紅茶精華，3重抗氧、抗黃及抗醣化，有效改善暗黃鬆弛，煥發飽滿亮光的肌膚，即時見證均勻膚色。此外更注入人參根精華，能提升肌膚自我修復力及再生力，更有效將水分滲透至肌膚底層，重建肌膚完美水潤飽滿的狀態！

保濕乳液推薦3. THE WHOO 拱辰享 彈潤養膚乳 110ml HK$470

THE WHOO 拱辰享系列的彈潤養膚乳高保濕滋養乳液，蘊含品牌獨家成分拱辰Solution™，為肌膚細胞及時補充彈性細胞生長營養素，維持平衡彈性肌膚環境，同時能改善皺紋。乳液能緊密貼合肌膚，有效維持肌膚水油平衡，並增強肌膚彈性，讓肌膚保持活力及容光煥發的肌膚狀態。

保濕乳液推薦4. su:m37 黑茶V肽提拉細滑乳液 130ml HK$460

su:m37 黑茶V肽提拉細滑乳液採用90%天然成分、豐富營養成分Tru-Active™、敏感護理成分Biopeptide 190™並注入9%黑茶V肽™，以及配合品牌的標志性發酵技術，為肌膚提供高效能且溫和的緊緻和抗衰老效果。此外乳液更富含透明質酸的配方，能肌膚提供長效的深層保濕，而且產品質地細滑不黏膩，肌膚也能溫和地吸收。

保濕乳液推薦5. 肌研 Premium 特濃緊緻保濕乳液 90ml HK$145

肌研的特濃緊緻保濕乳液蘊含水解膠原蛋白、活性多肽以及7種透明質酸﹐有效加強肌膚彈性、飽滿度、緊緻度、減少細紋及淡紋，令面部輪廓重現立體感。此外，更能為肌膚建立保濕鎖水屏障，高效改善乾燥缺水問題，讓肌膚水潤飽滿。而且乳液質感雖然濃潤，但不黏膩，能迅速滲透肌膚達到保濕緊緻功效。

保濕乳液推薦6. ELIXIR Bouncing Moisture Emulsion膠原彈潤乳液 130ml HK$285

ELIXIR的膠原彈潤乳液注入3大高效抗老精華成分，並透過獨家膠原蛋白自生內循環科技，激活膠原自生同時將已老廢的膠原降解及排走，強化肌底膠原彈力，令肌膚回復緊緻彈滑。此外乳液更蘊含黃香草木樨萃取精華，能使角質層回復緊密健康狀態，再配合膠原蛋白GL成分，令保濕滋潤效能長效持續8小時。

保濕乳液推薦7. KIEHL’S 金盞花舒緩平衡乳液 125 ml HK$420

Kiehl’s金盞花植物精華爽膚水的強大修復功效一直是備受好評，品牌還推出了金盞花舒緩平衡乳液，同樣蘊含金盞花精華，可為肌膚帶來強大的舒緩功效，令肌膚回復剔透，穩定膚況，並減少暗瘡復發的頻率。此外配合專利技術三重維他命B複合物結合維他命B3、維他命原B5和維他命B6，有助減褪乾燥引致的明顯泛紅，並減少過剩油脂，增強肌膚屏障，幫助保持肌膚平衡。

保濕乳液推薦8. MUJI 水凝保濕乳液 200ml HK$138

MUJI的水凝保濕乳液蘊含多種天然保濕成分製成，專注為因開始老化而乾燥的肌膚補充水分。產品配方保留品牌使用天然水的特點，新添13種保濕成分、11種植物提取物和酵母提取物，使產品更為親膚及提升保濕功能。再透過維他命C衍生物為肌膚提供水分，保濕同時淨化肌膚，減少毛孔及肌膚表面的粗糙狀況，使肌膚水潤亮澤。

保濕乳液推薦9. Cetaphil 三重溫和煥膚酸保濕乳液 236ml HK$140

Cetaphil的三重溫和煥膚酸保濕乳液，注入由水楊酸、杏仁酸和葡萄糖酸內酯糅合而成的三重溫和煥膚酸配方，可深入毛孔調理角質代謝，有助加快表皮細胞更新，並提供保濕鎖水功效，即時均勻和提亮膚色，膚質顯著變得水嫩光滑。保濕乳液適合所有膚質包括敏感肌，通過皮膚科醫生測試可每日使用，亦不會阻塞毛孔和引致暗瘡粉刺。

保濕乳液推薦10. SUQQU SMOOTH RENEW SERUM水妍亮采柔肌煥活精華乳 50mL HK$880

誰說敏感肌只能使用最基礎的保濕護理？SUQQU 這款水妍亮采柔肌煥活精華乳，專為狀態不穩的肌膚而設，當中配合兩大複合保濕成分：黄柏樹複合成分和「AQUFONS複合成分a」，能夠調整紋理紊亂等、抑制光澤的肌膚問題，速效滲透肌底並賦予肌膚原本應有的順滑、美麗光澤。

保濕乳液推薦11. CHANEL ÉCLAT PREMIER 花萃透亮系列柔亮豐潤精華乳液 100mL HK$1,070

CHANEL 以淡化色斑與煥活肌膚原有透亮光采為重點，打造全新的花萃透亮系列。這款柔亮豐潤精華乳液，清新輕盈質地十分合適春夏使用，當中富含「花中之花」伊蘭伊蘭萃取，能夠預防並淡化色斑，讓膚質更顯細緻，而且倍加均勻、透亮。

保濕乳液推薦12. ALBION INFINESSE 3D膠原緊緻滲透乳 200g HK$580

來自ALBION全新3D膠原緊緻系列的滲透乳，當中加入高效護膚成份：乙醯四肽-2及OSK9等，能夠啟動肌膚細胞自我更新的能力、提升膠原蛋白和彈性蛋白的生成，深層補水同時鞏固肌膚屏障，提升表皮細胞活性，從而實現彈性、緊緻肌！

保濕乳液推薦13. Curel 水凝保濕乳液 120mL HK$180

Curél所含有的Ceramide功能成分及桉樹精華，能夠深層潤浸保濕，抗禦外來刺激，提升肌膚自我防禦，預防乾燥問題惡化，十分適合乾燥敏感肌

保濕乳液推薦14. Clarins 多元活膚乳液 100mL HK$550

一般肌膚及混合性肌膚可以考慮Clarins，當中的成份更特別合適輕齡肌，能夠有效解決細胞氧化的肌膚問題，例如壓力而生的細紋、疲倦、暗啞等。 經過測試，92%女士認同有效重煥肌膚光采活力，令初老痕跡消失。

保濕乳液推薦15. Sisley 升級版全能乳液 125ml HK$2,080

Sisley的升級版全能乳液保留經典核心配方的五大植物萃取成分，同時加入了牛蒡萃取及繡線菊萃取，可完美平衡肌膚微生態，強化原生免疫力。肌膚變得更強韌，能有效鞏固及提升肌膚的防護屏障。乳液更可激活肌膚機能全面發揮。具煥活及抗氧化功效，令肌膚回復亮麗光澤。