洗頭水推薦2024｜達致紓緩/控油/修復！轉季減毛燥必備展順滑光澤

洗頭水推薦2024｜轉季易令頭皮的免疫力變差，導致出油問題更甚，因此需要更常清潔，以保持乾爽及衛生。若想減少頭油和頭皮屑，來避免出現尷尬情況，選對一支洗頭水非常重要。由於每人的髮質或頭皮各有不同，因此《01女生》特別精選出8款轉季洗頭水，大家不妨參考！



洗頭水推薦1. Hair Recipe髮の食譜 綠茶柚子洗髮露 530ml

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由營養學家與美髮專家共同匠心開發的Hair Recipe髮の食譜，以食譜概念為不同頭皮與髮質量身訂製洗護產品。綠茶柚子洗髮露適合「油頭乾髮」的女生，打破市面一般髮品針對同一頭皮與髮質的設定。洗髮露無矽配方添加綠茶柚子精華，有助調節頭皮的水油平衡感，令頭皮於炎夏仍能保持全日清爽微涼，配合同系列頭皮頭髮精華髮膜令頭髮回復順滑水潤。

洗頭水推薦1. Hair Recipe綠茶柚子洗髮露，清爽頭皮，水潤髮絲。

洗頭水推薦2. 曼秀雷敦 頭皮濕疹洗頭水 320ml

在紓緩敏感方面具卓越功效的曼秀雷敦，洗頭水亦助改善和預防頭皮濕疹及紅疹問題，減輕頭皮瘙癢症狀。採用弱酸及無矽配方，質感清涼舒爽，結合護髮成分，達致洗護合一。

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洗頭水推薦3. INSIGHT 清爽平衡洗頭水 400ml

以茶樹油及獨特的植物平衡修護因子為主，不僅防油光及不黏笠，還有效淨化頭皮，裡面的白樺樹精華、柚子和薰衣草，可以鎮靜消炎、收緊毛囊，溫和紓緩敏感頭皮。

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洗頭水推薦4. OLAPLEX No.4鏈鎖結構洗髮水 250ml

特別適合因染燙而受損的髮質，結合高效保濕配方，讓頭髮更易打理，展現出女神光澤。洗頭水不含防腐劑、硫酸鹽及鄰苯二甲酸鹽，對頭皮更為健康無負擔。

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洗頭水推薦5. 彩豐行 嬰兒甘菊洗頭水 325ml

若然屬於易敏感的頭皮，性質溫和的嬰兒洗護產品，或會是個不錯的選擇。這款洗頭水蘊含洋甘菊精華，泡沫配方溫和不澀眼，能潔淨頭髮而無損脆弱頭皮，從而減少對頭皮的負擔。

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洗頭水推薦6. 阿原 艾草修護舒緩洗頭水 250ml

忠於天然的阿原，其洗頭水連偏油性頭皮都適用，結合艾草的深層淨化功效，讓頭皮更清爽和舒適，並維護頭皮健康。洗頭水亦含珍貴植物精油成分，能夠調理活絡頭皮與髮絲，洗去多餘油脂，幫助秀髮倍感蓬鬆豐盈。

洗頭水推薦6. 阿原 艾草修護舒緩洗頭水 (01Mall)

洗頭水推薦7. Hairoom 溫和去頭皮洗頭水 450ml

有效改善皮屑問題，並保濕舒緩頭皮，展現柔順秀髮。蘊含維他命原B5及有機蘆薈萃取液，可以快速滲透頭皮底，提供不俗的保濕力，結合羥吡酮（piroctone olamine），能夠因皮屑芽胞菌造成的頭皮屑問題，提升肌膚自體恢復力，進而達到彈潤、抗老的效果。

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洗頭水推薦8. 50惠養潤豐盈洗髮露(舒壓性) 400毫升

使用迷迭香及檸檬果精華萃取，加上日本香氛Smart Sleep專利技術，糅合出療癒舒壓的香氣，不但可以放鬆心情、改善睡眠質素，而且蘊含5種膠原蛋白，有效增強頭皮彈力，同時加倍鎖水、強韌髮根及預防斷髮。